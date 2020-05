Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Montag

Neuseeland lockert Ausgangssperren - Aber Grenzen bleiben geschlossen

WELLINGTON: Neuseeland will in dieser Woche die Ausgangssperren weiter lockern, die Grenzen jedoch vorerst geschlossen lassen. Die weitere Lockerung werde am Donnerstag beginnen, sagte Premierministerin Jacinda Ardern. Dann können die meisten Geschäfte und öffentlichen Plätze wieder öffnen.

Neuseeland hatte seine Ausgangssperren bereits am 29. April vorsichtig gelockert. Ardern rief jedoch ihre Mitbürger am Montag dazu auf, keine unnötigen Risiken einzugehen. «Wir müssen uns weiter so verhalten, als wäre das Virus weiterhin unter uns», sagte sie.

Schulen sollen ab 18. Mai wieder ihre Tore öffnen, während Bars das am 21. Mai dürfen. «Wir mögen einige Schlachten gewonnen haben, aber wir haben nicht den Krieg gewonnen», fügte die Regierungschef hinzu. Bei Treffen zu Hause, bei Hochzeiten und Bestattungen dürfen nicht mehr als zehn Menschen zusammenkommen. Andere soziale Veranstaltungen, egal ob drinnen oder draußen, werden bis auf weiteres auf 100 Teilnehmer beschränkt. Bis Montag zählte Neuseeland 1479 Infektionsfälle. 21 Menschen starben in Folge des Erregers.

Erst Buschbrände, jetzt Corona: Australien sagt Millionen-Hilfe zu

CANBERRA: Erst wurden sie Opfer der verheerenden Buschbrände, nun kommt noch die Corona-Krise hinzu: Australiens Premierminister Scott Morrison hat den von den monatelangen Bränden am schlimmsten betroffenen ländlichen Ortschaften weitere Millionen-Hilfen zugesagt. Rund 650 Millionen australische Dollar (etwa 391 Millionen Euro) würden sie als Teil lokaler Wiederaufbaupläne erhalten, kündigte Morrisson am Montag an. «Dieselben Gemeinden, die am meisten unter den Buschbränden litten, leiden unter den Folgen von Covid-19. Die Auswirkungen sind verheerend», erklärte der Regierungschef.

Die Buschbrände hatten von August bis März gewütet und mehr als 3000 Häuser sowie mehr als 12 Millionen Hektar Land - über ein Drittel der Fläche Deutschlands - zerstört. Morrison sprach von einem «schwarzen Sommer». Die Millionen-Hilfe erfolgt, nachdem die Regierung bereits über 1,3 Milliarden Dollar wegen der Brände bereitgestellt hatte, einschließlich Finanzmittel für Familien sowie Unternehmen.

Ölpreise fallen leicht

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 30,68 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 15 Cent auf 24,59 Dollar.

Nach Entspannungssignalen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten USA und China in der Vorwoche verwiesen Marktbeobachter auf die immer noch schwache Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt und die Sorge vor erneut steigenden Fallzahlen in der Corona-Krise. In China sanken allerdings zuletzt die Lagerbestände an Rohöl, was eine weitere Nachfrageerholung andeutet.

Die Belastungen in Folge der Corona-Krise und des Preiskriegs beim Öl zwangen Saudi-Arabien zuletzt zu Sparmaßnahmen. Neben einer Leistungskürzung für Staatsbedienstete gab die Regierung bekannt, die Mehrwertsteuer von aktuell 5 Prozent zu verdreifachen.

Japaner lockte Spielsüchtige im Corona-Notstand mit illegalem Poker

TOKIO: Ein Japaner hat die vorübergehende Schließung legaler Spielhallen wegen der Corona-Pandemie ausgenutzt und Spielsüchtige nachts mit verbotenen Pokerrunden angelockt. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Montag meldete, freute sich der 37-Jährige seit vergangenem Monat jede Nacht über regen Kundenzulauf, nachdem die Behörden legale Pachinko-Hallen zur Schließung aufgefordert hatten. Am Ende flogen die Pokerrunden in einem Hochhaus der Hauptstadt jedoch auf. Der Betreiber wurde wegen illegalen Glücksspiels festgenommen.

Wie ungern viele Japaner auf das Spielen verzichten, zeigte sich auch daran, dass sich einige der legalen und im ganzen Land anzutreffenden Pachinko-Spielhallen zunächst über die Schließungsaufrufe der Behörden hinwegsetzten. Daraufhin griffen die Behörden zu einem ungewöhnlichen Mittel und veröffentlichten die Namen der Spielhallen.

Die auch für ihre grelle Beleuchtung und laute Hintergrundmusik bekannten Pachinko-Hallen sind in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt extrem populär. Metallkugeln werden in der Hoffnung in Automaten geschüttet, dass sie ein Trefferloch finden. Dabei sitzen die Spieler dicht nebeneinander auf langen Stuhlreihen. Es gibt Sachpreise, die dank rechtlicher Schlupflöcher in Bares getauscht werden können. Dies wird offiziell nicht als Glücksspiel geführt.

Conchita Wurst: Vorfreude auf Punktevergabe bei FreeESC-Show

KÖLN: Dragqueen Conchita Wurst freut sich als Moderatorin der ProSieben-Show «Free European Song Contest» schon auf das Ritual der Punktevergabe. «Steven und ich werden die Runde durch Europa machen, um die Punkte einzuholen. Ach, das wird herrlich, die Vorfreude steigt jeden Tag», sagte die 31-Jährige, hinter der der Künstler Tom Neuwirth steckt, der vor sechs Jahren für Österreich den Eurovision Song Contest gewann. Sie sei schon sehr gespannt, welcher Act an diesem Abend am häufigsten die Höchstwertung bekomme, sagte Wurst.

Am Samstag (16. Mai, 20.15 Uhr, ProSieben) präsentiert die Dragqueen eine alternative Variante des großen ESC, den «Free European Song Contest», maßgeblich erdacht von Stefan Raab. Er soll ein Ersatz für den wegen der Corona-Pandemie in Rotterdam abgesagten Eurovision Song Contest sein und wird in Köln produziert. Der sogenannte FreeESC läuft parallel zu einem ESC-Ersatzprogramm in der ARD.