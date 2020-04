Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Montag

Eine Lehrerin während einer Online-Schuleröffnungszeremonie in einem leeren Klassenzimmer der Yongsan-Grundschule in Seoul. Foto: epa/Yonhap

Mehr als 2000 Todesopfer insgesamt wegen Covid-19 in der Türkei

ISTANBUL: Die Gesamtzahl der Corona-Toten in der Türkei ist auf mehr als 2000 gestiegen. In 24 Stunden seien 127 Menschen der Krankheit erlegen, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag via Twitter mit. Insgesamt sind in der Türkei damit 2017 Todesfälle durch Covid-19 gemeldet. In 24 Stunden seien zudem 3977 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in der Türkei stieg damit auf 86.306.

In dem Land mit seinen rund 83 Millionen Einwohnern wurden bislang rund 634.000 Tests durchgeführt. Den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den USA zufolge liegt die Türkei inzwischen auf Platz acht der am schwersten von Infektionen betroffenen Länder und damit knapp vor dem Iran.

Am Samstag hatte die Türkei Reisebeschränkungen für dieselben 31 Städte und Provinzen um zwei Wochen verlängert. Die Grenzen der betroffenen Regionen bleiben damit für Reisen auf dem Land-, Luft- und Seeweg geschlossen - ausgenommen ist der Transport unverzichtbarer Güter. Die betroffenen Städte sind bereits seit zwei Wochen weitgehend abgeschottet.

Zudem gilt eine landesweite Ausgangssperre für Menschen ab 65 Jahren, chronisch Kranke und - mit Ausnahmen - für Menschen unter 20 Jahren. Schulen und Universitäten, Cafés und Bars sind geschlossen, Großveranstaltungen und gemeinsame Gebete in Moscheen verboten. In Supermärkten und anderen belebten Orten gilt eine Maskenpflicht.

Tschechiens Präsident will Grenzen ein Jahr geschlossen halten

PRAG: Der tschechische Präsident Milos Zeman hat seinen Bürgern wegen der Coronavirus-Pandemie empfohlen, diesen Sommer die Schönheiten ihres eigenen Landes zu entdecken. Für Auslandsreisen sollten die Staatsgrenzen hingegen ein volles Jahr geschlossen bleiben, «damit keine neue Infektionswelle dadurch hervorgerufen wird, dass Reisende in Länder fahren, in denen die Epidemie noch nicht zu Ende ist», sagte das Staatsoberhaupt am Sonntag in einem Radiointerview.

Reisebüros und andere Tourismusunternehmen hatten zuvor gefordert, im Sommer wenigstens Reisen in die bei Tschechen besonders beliebten Urlaubsziele Slowakei und Kroatien zu erlauben, in denen es nur wenige Coronavirus-Infektionen gebe.

Tschechien hatte Mitte März zur Eindämmung des Coronavirus ein weitgehendes Ein- und Ausreiseverbot verhängt. Ausnahmen vom Ausreiseverbot gelten derzeit für Pendler, Lkw-Fahrer und in unabdingbaren Fällen zum Beispiel für medizinische Behandlungen.

Trump schiebt Verantwortung für Tests US-Bundesstaaten zu

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat die Verantwortung für Tests in der Corona-Krise den Gouverneuren der Bundesstaaten zugeschoben. Die Gouverneure «wollten bei der Öffnung totale Kontrolle über ihre Staaten haben, aber jetzt wollen sie, dass wir, die Bundesregierung, die Tests ausführen», sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. Tests «sollten eine lokale Angelegenheit» sein. Trump sagte den Bundesstaaten Unterstützung durch seine Regierung vor.

In den USA schaukelt sich der Streit zwischen dem Republikaner Trump und Gouverneuren einiger Bundesstaaten immer weiter hoch. Sowohl republikanische als auch demokratische Gouverneure beklagen einen Mangel an flächendeckenden Tests, die Voraussetzung für die von Trump angestrebte schrittweise Wiedereröffnung der Wirtschaft sind.

Das Fehlen von Tests sei von Anfang an das Problem Nummer eins gewesen, sagte der republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, am Sonntag dem Sender CNN. Die Kapazitäten seien immer noch «nicht annähernd dort, wo sie sein sollten». US-Vizepräsident Mike Pence versprach bei der Pressekonferenz, dass die Testkapazitäten ausgeweitet würden. Man werde mit den Gouverneuren zusammenarbeiten.

Ardern: Neuseeland hat unkontrollierten Virus-Ausbruch gestoppt

WELLINGTON: Neuseeland hat nach Einschätzung von Premierministerin Jacinda Ardern den «unkontrollierten Ausbruch» der Lungenkrankheit Covid-19 gestoppt. Der Ausnahmezustand wird aber um fünf Tage verlängert. Lockerungen der Corona-Beschränkungen soll es nach dem 27. April geben, wie Ardern am Montag erklärte.

«Wir haben daran geglaubt, dass entschlossenes, hart und früh ansetzendes Handeln uns die allergrößte Chance gibt, das Virus auszumerzen», sagte Ardern. Und das sei passiert. Seit dem 26. März ist der Pazifikstaat mit rund 5 Millionen Einwohnern im verordneten Stillstand mit strengen Auflagen für Verkehr, Arbeit und Alltag.

Ardern betonte, die Maßnahmen seien erst der Anfang gewesen. «Ich fühle auch eine riesige Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass wir die Errungenschaften (...) nicht verlieren.» Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bislang 1440 Virus-Fälle verzeichnet, 12 Menschen starben.

Derzeit gilt in Neuseeland die Ausgangssperre bei Stufe 4. Wenn dies nächste Woche auf Stufe 3 gesenkt wird, heißt das: Die Menschen sollen weiter zu Hause bleiben, Schulen dürfen aber zum Teil wieder öffnen, kleine Hochzeitsfeiern und Beerdigungszeremonien sind wieder erlaubt, wie Radio New Zealand erläuterte. Am 11. Mai will die Regierung entscheiden, wie es in Neuseeland weitergeht.

Über 1000 Corona-Fälle in Kuba

HAVANNA: In Kuba haben sich mehr als 1000 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Insgesamt seien bei 26.982 durchgeführten Test 1035 Patienten positiv getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium der Karibikinsel am Sonntag (Ortszeit) mit. Bislang sind 34 Menschen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Kuba verfügt über zahlreiche gut ausgebildete Ärzte und bietet allen Bürgern eine kostenlose Gesundheitsversorgung. Allerdings fehlt es in den Kliniken des Landes oftmals an moderner Ausstattung und Material. Zuletzt waren Tausende Medizinstudenten im ganzen Land von Tür zu Tür gegangen, um unentdeckte Corona-Fälle aufzuspüren.