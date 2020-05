Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Mittwoch

Euro kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt und damit die Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0848 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0858 Dollar festgesetzt.

Am Vortag konnte der Euro noch von einer Dollar-Schwäche profitieren und war zeitweise bis auf 1,0885 Dollar gestiegen. Am Markt wurde auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed spekuliert, wobei mittlerweile auch negative Leitzinsen in den USA für möglich gehalten werden. Allerdings hatten mehrere US-Notenbanker negativen Zinsen eine Absage erteilt.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen zur Industrieproduktion der Eurozone im März. Wegen der Corona-Krise wird mit einem drastischen Einbruch gerechnet.