Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Freitag

Corona im Griff: Verbotene Stadt und Große Mauer wieder geöffnet

PEKING: Mehr als drei Monate nach der Schließung wegen des Ausbruchs des neuen Coronavirus in China sind der Kaiserpalast in Peking und die Große Mauer wieder für Besucher geöffnet worden. Auch Parks und Museen öffneten am Freitag ihre Tore. Eintrittskarten mussten über das Internet bestellt werden. Die Zahl der Besucher wurde stark begrenzt. Der auch Verbotene Stadt genannte Kaiserpalast lässt nur 5000 Besucher täglich zu - früher waren 80.000 erlaubt. Städtische Parks erlauben nur 30 Prozent der üblichen Besucherzahlen.

An den Eingängen wurde Fieber gemessen. Besucher mussten ferner Mundschutz tragen und mit einem grünen Code auf einer in China jetzt weit verbreiteten Handy-App nachweisen, dass sie nicht krank sind oder Kontakt zu Infizierten mit dem Sars-CoV-2-Virus hatten. Auch mussten sie Abstand zueinander halten. Dennoch ist die Öffnung der Touristenattraktionen zum Maifeiertag ein weiteres Zeichen, dass China das Virus in den Griff bekommen hat.

Die Gesundheitskommission meldete am Freitag landesweit nur zwölf neue Ansteckungen, davon sechs bei heimkehrenden Chinesen. Seit mehr als zwei Wochen ist kein Todesfall mehr berichtet worden. Offiziell sind seit Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 in China 4633 Tote sowie 83.000 Infektionen berichtet worden. Beobachter gehen aber davon aus, dass viele Fälle nicht in der Statistik mitgezählt worden sind. 599 Patienten werden derzeit noch in Krankenhäusern behandelt.

Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, während der fünftägigen Ferien zum Maifeiertag weiter vorsichtig zu sein und Vorkehrungen zu treffen. Es wird ein Drittel weniger Bahnreisen als im Vorjahr erwartet.

Ölpreise legen weiter zu

NEW YORK/LONDON: Die Ölpreise haben ihre Erholung am Freitag fortgesetzt. Die Notierungen legten nach dem deutlichen Anstieg der Preise am Vortag weiter zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 27,00 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 53 Cent auf 19,37 Dollar.

Vor dem Hintergrund der massiven Unterstützung der Notenbanken und Staaten rund um den Globus im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hatte sich die Stimmung am Ölmarkt jüngst deutlich aufgehellt. Zuletzt erweiterten etwa die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank ihre Kreditprogramme.

Am Wochenanfang hatten die Ölpreise noch deutlich unter Druck gestanden. Die Sorge vor einer im Zuge der Corona-Krise wegbrechenden Nachfrage bei einem viel zu hohen Angebot war bestimmend. Auch die Lagerkapazitäten galten als Engpassfaktor.

Japan erwägt Verlängerung des Notstands wegen Coronavirus

TOKIO: Japan erwägt trotz sinkender Neuinfektionen mit dem Coronavirus eine Verlängerung des Notstands. Ein Expertengremium der Regierung halte die gegenwärtigen Maßnahmen zur Eindämmung des Erregers bis auf weiteres für weiter notwendig, sagte der japanische Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung, Yasutoshi Nishimura, am Freitag. Der vor zwei Wochen über das ganze Land verhängte Notstand dauert zunächst bis zum Ende der «Goldenen Woche»-Feiertage am 6. Mai, doch erwägt die Regierung laut des japanischen Fernsehsenders NHK eine Verlängerung um rund einen Monat. Der Notstand in Japan bedeutet keine Ausgangssperren wie in Europa. Die Bürger des Landes sind lediglich aufgefordert, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

Bislang sind in Japan nach offiziellen Angaben rund 15.000 Infektions- und 460 Todesfälle registriert, doch zeige der Trend der täglichen Neuinfektionen nach unten, hieß es. Dennoch sei Wachsamkeit nach wie vor geboten, betonte der Minister. So ruft die Regierung die Menschen auf, anders als üblich während der «Goldenen Woche» nicht in ihre Heimatprovinzen zu reisen. Normalerweise machen sich in der Zeit Millionen von Japanern gleichzeitig zu einem Kurzurlaub auf den Weg.

Die Menschen müssten nach Ansicht der Experten ihr Verhalten ändern, bis die Neuinfektionen unter ein bestimmtes Niveau sinken, wurde Nishimura weiter zitiert. Trotz des Notstands pendelten bisher weiter Millionen zur Arbeit, da ihre Unternehmen kein Homeoffice anbieten oder es nicht anders geht. Zwar sind viele Geschäfte, Restaurants und Kaufhäuser geschlossen. Doch in manchen Spielhallen, Parks und an Stränden wurden bisweilen viele Menschen zwar mit Maske, aber dicht beieinander gesehen. Mancher Strand ist daher inzwischen abgesperrt.

Die Präfekturen von Aichi und Kyoto hatten zudem am Donnerstag die Namen von Spielhallen bekanntgegeben, die einer Aufforderung zur Schließung nicht nachgekommen waren. Sechs der sogenannten Pachinko-Hallen befänden sich in Aichi, eine in Kyoto.