Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Freitag

Französische Freiwillige des Katastrophenschutzes in Le Blanc Mesnil, einem Vorort von Paris, bereiten ihre Schutzausrüstung in ihrem Krankenwagen vor. Foto: epa/Christophe Petit Tesson

Nach Corona: Australien befragt Ex-Passagiere der «Ruby Princess»

CANBERRA: Australien will im Zusammenhang mit zahlreichen Coronafällen im Land mehr als 5500 Menschen befragen, die auf den letzten beiden Kreuzfahrten des Schiffs «Ruby Princess» waren. Den ehemaligen Passagieren sollen per Internet Fragebögen zugeschickt werden über ihren Aufenthalt an Bord und ihre Gesundheit, berichtete der australische TV-Sender ABC am Freitag. Die «Ruby Princess» der britisch-US-amerikanischen Reederei Carnival gilt als die größte einzelne Infektionsquelle in Australien.

Die Polizei im Bundesstaat New South Wales ermittelt, warum am 19. März fast 3000 Passagiere in Sydney ohne größere Gesundheitskontrollen an Land gehen durften, obwohl es Corona-Verdachtsfälle an Bord gab. Mit dem Schiff verbinden australische Behörden dem Bericht zufolge mittlerweile mehr als 20 Todesfälle, die mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in Verbindung stehen sowie mehr als 900 Infektionsfälle.

Die «Ruby Princess» hatte nach elf Tagen auf See am 8. März in Sydney angelegt. Ermittelt werde auch, ob die Besatzung unter Druck gesetzt worden sei, die Lage an Bord herunterzuspielen, bevor das Schiff in Sydney einfuhr, berichtete die Zeitung «Daily Mail» am Donnerstag. Bei einer Razzia auf dem Schiff beschlagnahmte die Polizei kürzlich unter anderem die Blackbox, um die Kommunikationskette zurückverfolgen zu können.

Das Carnival-Unternehmen Princess Cruises drückte am Freitag in einer Zeitungsanzeige seine «tiefe Trauer» über die Virus-Folgen aus und sicherte zu, die Untersuchungen zur «Ruby Princess» zu unterstützen.

Die Sonderkommission soll innerhalb von vier Monaten einen Bericht erstellen, wie die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, am Mittwoch ankündigte. Auch die rund 1000 Besatzungsmitglieder hätten Fragebögen zugeschickt bekommen, so ABC weiter.

Derzeit liegt das Schiff in Port Kembla nördlich von Sydney. Es müsse australische Gewässer bis Sonntag verlassen, berichtete «Daily Mail».

Tokio mit Rekord an neuen Corona-Fällen - Sorge vor «Goldener Woche»

TOKIO: In Tokio sind am Freitag weitere 201 Coronavirus-Fälle bestätigt worden, der bislang höchste Anstieg innerhalb eines Tages. Damit zählt die japanische Hauptstadt nach der offiziellen Statistik nun mehr als 2700 Infektionsfälle, wie der japanische Fernsehsender NHK meldete. Der neue Tagesrekord erfolgte einen Tag nachdem Japans Ministerpräsident Shinzo Abe den Notstand auf das ganze Land ausgeweitet und die Bürger aufgerufen hatte, möglichst zuhause zu bleiben.

Der Notstand hatte zuvor nur für den besonders betroffenen Großraum Tokio und einzelne andere Provinzen gegolten. Er gilt bis 6. Mai, bedeutet aber keine Ausgangssperren wie in Europa. Bürger können bei Missachtung weder belangt werden, noch können Firmen gezwungen werden, zu schließen.

Mit der Zahl der Infizierten in Japan - inzwischen zählt das Inselreich mehr als 10 000 bestätigte Fälle - wuchs auch die Kritik am rechtskonservativen Premier Abe. Seine Zentralregierung habe durch das relativ spärliche Testen die offiziellen Fallzahlen lange Zeit kleingehalten und zu spät und zu wenig Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus angeordnet, kritisieren Mediziner und internationale Beobachter.

Die Provinz-Gouverneure des Landes drängten Abes Zentralregierung am Freitag, energischer dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung während der Ende des Monats beginnenden «Goldenen Woche», in der nationale Feiertage dicht zusammenliegen, auf die üblichen Reisen zu verzichtet. Allmählich machen sich Millionen Japaner gleichzeitig auf den Weg aus den Großstädten in ihre Heimatorte oder nutzen die freien Tage für einen Kurzurlaub.

Serbien spendet dem Kosovo 1000 Corona-Tests - Humanitäre Geste

PRISTINA: Serbien hat seiner ehemaligen, abtrünnig gewordenen Provinz Kosovo 1000 Test-Kits für die Corona-Diagnose gespendet. Die Lieferung traf am Freitag in der Republik Kosovo ein, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in der kosovarischen Hauptstadt Pristina bestätigte. Die Schenkung sei Teil der regionalen Zusammenarbeit, die zur Zurückdrängung des Sars-CoV-2-Virus vereinbart wurde, fügte er hinzu.

Die humanitäre Geste aus Belgrad fiel Beobachtern dennoch auf. Serbien ist nicht bereit, die staatliche Unabhängigkeit des heute fast ausschließlich von Albanern bewohnten Kosovos anzuerkennen. Nach einem bewaffneten Aufstand kosovo-albanischer Milizen und einer Nato-Intervention hatte sich das Kosovo 1999 von Serbien abgespalten. Zunächst war es von der UN-Verwaltung Unmik regiert worden. 2008 erklärte es sich für unabhängig.

Die EU bemüht sich seit Jahren, den beiden Balkanstaaten dabei zu helfen, ihr Verhältnis zu normalisieren. Seit fast anderthalb Jahren liegen aber Verhandlungen und Gespräche auf Eis.

EU-Parlament rügt Ungarn und Polen für Vorgehen in Corona-Pandemie

BRÜSSEL: Das EU-Parlament hat das Vorgehen Ungarns und Polens in der Corona-Pandemie kritisiert. Die Abgeordneten bedauerten, dass die ungarische Regierung den Notstand unbefristet ausgerufen habe, hieß es in einer am Freitag verabschiedeten Resolution. Zudem rügten die EU-Parlamentarier die polnische Regierung für die geplante Durchführung der Präsidentenwahl während der Pandemie. Dies könne das Leben polnischer Bürger in Gefahr bringen und das Konzept einer freien, gleichen, direkten und geheimen Wahl untergraben.

Das Vorgehen der beiden Länder in der Gesundheitskrise sorgt schon seit Wochen für Kritik. In Polen hält die Regierungspartei PiS an der Präsidentenwahl im Mai fest. Kritiker erklären, ein freier und fairer Wahlkampf sei wegen der Pandemie aber unmöglich. In Ungarn ließ sich Ministerpräsident Viktor Orban Ende März vom Parlament mit umfassenden Sondervollmachten ausstatten. Mit ihnen kann er bis auf weiteres ohne Befristung und ohne parlamentarische Kontrolle auf dem Verordnungswege regieren.

Das Europaparlament forderte die EU-Kommission auf zu prüfen, ob die Sofortmaßnahmen den EU-Verträgen entsprächen - andernfalls müssten Verstöße bestraft werden, heißt es in dem Papier. Nach Ansicht der Linken-Europaabgeordneten Martina Michels ist das eine zu milde Ermahnung. «Orban verschafft sich Ermächtigungsgesetze und die polnische PiS-Partei zerstört die unabhängige Justiz.» Rechtsnationalisten hebelten während der Pandemie Grundprinzipien der EU aus, sagte Michels.

Die Abgeordneten äußerten sich in der Resolution zudem besorgt über die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln in der Ägäis. Sie forderten eine Einhaltung des EU-Asylrechts.

Pandemie: Schweden sieht Anzeichen für Abwärtstrend

STOCKHOLM: Die schwedische Gesundheitsbehörde sieht einen Trend, wonach die Zahl der Menschen, die im Land mit Covid-19 sterben, zurückgeht. Am Freitag wurden 67 neue Todesfälle bekannt - merklich weniger als in den Tagen zuvor. «Wir sehen einen Abwärtstrend. Es gibt immer noch eine große Anzahl von Verstorbenen pro Tag, aber wir sehen keinen Anstieg, sondern eine Verlangsamung«, sagte Karin Tegmark Wisell von der Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten am Freitag.

In Schweden waren bis Freitag 1400 Menschen an der Virusinfektion gestorben, sehr viel mehr als in den anderen nordischen Ländern. Nach Einschätzung des Staatsepidemiologen Anders Tegnell liegt das vermutlich daran, dass in Schweden viele ältere Menschen in Altersheimen erkrankten und starben.

Tegnell sagte am Donnerstag in einer Debatte im norwegischen Fernsehen, mathematischen Modellen zufolge sei es möglich, dass in Stockholm bereits im Mai Anzeichen für eine Herdenimmunität zu sehen sein könnten.

Die schwedische Regierung schreibt der Bevölkerung nicht vor, wie sie sich verhalten soll, um eine Verbreitung des Virus zu bremsen. Die Aufforderungen sind aber dieselben wie in anderen Ländern: Bleibt zuhause, haltet Abstand und wascht die Hände. Versammlungen mit bis zu 50 Menschen sind weiter erlaubt. Auch die Restaurants sind geöffnet, müssen aber sicherstellen, dass die Gäste zwei Meter Abstand voneinander halten können.

Schwedens Außenministerin Ann Linde sagte am Freitag, es sei ein Mythos, dass in Schweden alles normal weitergehe. «Es gibt keinen vollständigen Lockdown in Schweden. Aber viele Teile der schwedischen Gesellschaft sind eingestellt», so Linde. «Viele Menschen bleiben zuhause und haben aufgehört zu reisen. Viele Unternehmen brechen zusammen. Die Arbeitslosigkeit wird voraussichtlich dramatisch steigen.»

Portugal verlängert erneut Ausnahmezustand - aber langsam Lockerungen

LISSABON: Im Kampf gegen das Coronavirus hat Portugal den Ausnahmezustand ein weiteres Mal um zwei Wochen verlängert. Das Parlament in Lissabon billigte am Donnerstag einen entsprechenden Dekretvorschlag von Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa. Die zweithöchste Notstandsstufe des Landes war am 18. März erstmals in Demokratie-Zeiten ausgerufen worden, war dann bis zum 17. April verlängert worden und soll nun bis zum 2. Mai gelten. Jedoch soll es möglicherweise bald «schrittweise» Lockerungen geben.

So könnten demnächst bestimmte «Dienstleistungen, Unternehmen oder gewerbliche Einrichtungen» wiedereröffnet werden, zitierte die Zeitung «Público» den Präsidenten. Auch sollen womöglich bald die Kindergärten des Landes ihren Betrieb wieder aufnehmen. «Ich möchte, dass Vorschulkinder wieder zusammensein können, denn es ist wichtig, dass sie nicht nur auf die Räumlichkeiten ihrer Familie beschränkt leben», erklärte Ministerpräsident António Costa. Auch soll im Mai die öffentliche Verwaltung wieder ihren Dienst aufnehmen, «damit wir wieder normal leben können.

Die Zahl der bestätigten Fälle lag am Donnerstag bei rund 18 800. Mehr als 600 Menschen sind in Portugal bereits in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, fast 500 gelten als genesen.

Im Rahmen des Ausnahmezustands darf die Regierung die Rechte etwa der Bürger, der Medien und der Unternehmen deutlich einschränken. Zudem gilt für die etwa zehn Millionen Einwohner bislang eine strikte Einschränkung der Bewegungsfreiheit.

Neue App soll Norwegern beim Aufspüren von Coronavirus helfen

OSLO: Norwegen will die Verbreitung des neuartigen Coronavirus im Land mit Hilfe einer App noch schneller abbremsen. Die seit Donnerstagnachmittag zugängliche App «Smittestopp» soll es den Norwegern einfacher machen, mögliche Infektionen aufzuspüren, während erste in der Corona-Krise erlassenen Maßnahmen gelockert werden, wie die norwegische Regierung am Donnerstag mitteilte. Sie selbst werde sich die App herunterladen, sagte Ministerpräsidentin Erna Solberg auf einer Pressekonferenz in Oslo. Eine ähnliche Tracing-App wird auch gerade vom Robert Koch-Institut für Deutschland getestet.

Die norwegische App, die zunächst in einzelnen Kommunen erprobt und dann im ganzen Land zugänglich sein soll, soll den Behörden anonymisierte Informationen über die Virusausbreitung geben. Wer sie auf seinem Smartphone hat, bekommt zudem immer dann eine Benachrichtigung, wenn er in der Nähe eines anderen App-Nutzers gewesen ist, bei dem das Covid-19-Virus nachgewiesen wurde. Im Anschluss - so der Plan - kann sich die benachrichtigte Person schnell in Quarantäne begeben, was die Verbreitung des Virus begrenzt. Informationen über den anderen Erkrankten werden dabei nicht geteilt. Der Download von «Smittestopp» ist freiwillig. Damit die App einen Effekt habe, sei es letztlich jedoch wichtig, dass viele sie in Gebrauch hätten, erklärte Gesundheitsminister Bent Høie.

Norwegen hatte in den vergangenen Wochen Fortschritte im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie erzielt. In den kommenden beiden Wochen sollen deshalb erste Corona-Maßnahmen gelockert werden. Unter anderem werden die norwegischen Kindergärten am Montag geöffnet, eine Woche später sollen die unteren Jahrgangsstufen der Schulen folgen.

Zahlen in Wuhan korrigiert: 1290 Tote mehr als bisher berichtet

PEKING: Die chinesische Stadt Wuhan hat die Zahl der Corona-Toten überraschend um rund 50 Prozent nach oben korrigiert. Wie die Behörden am Freitag berichteten, sind in der zentralchinesischen Metropole, in der die Pandemie ihren Ausgang genommen hatte, doch noch weitere 1290 Menschen in Folge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Toten in Wuhan auf 3896 Tote. Bislang waren nur 2579 Tote berichtet worden.

Die landesweite Gesamtzahl von bisher 3342 Toten in China wurde am Freitag zunächst noch nicht offiziell korrigiert, dürfte sich damit aber auf mehr als 4600 erhöhen. Die neuen Angaben bestätigen schon länger bestehende Vermutungen, dass in den offiziellen chinesischen Statistiken viele Fälle nicht mitgerechnet worden waren.

Es wurden mehrere Gründe für die erhebliche Korrektur genannt. So seien Patienten anfangs zuhause gestorben. Auch seien Krankenhäuser überfordert und Ärzte und medizinisches Personal mit dem Ansturm der Infizierten zu beschäftigt gewesen, «was zu verspäteten, fehlenden und falschen Berichten führte», wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Einige medizinische Einrichtungen seien nicht an das Informationsnetzwerk angeschlossen gewesen oder hätten nicht zeitnah berichtet. Berichte über einige Verstorbene seien auch nicht vollständig gewesen, berichtete Xinhua weiter. So hätten die Behörden die vorliegenden Daten überarbeitet, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Es gehe bei den Daten auch um die «Glaubwürdigkeit der Regierung», zitierte die Agentur einen nicht genannten Offiziellen.

China hat das Virus den Angaben zufolge weitgehend unter Kontrolle. Die nationale Gesundheitskommission berichtete am Freitag 26 neue Infektionen, darunter 15 «importierte» Fälle mit Sars-CoV-2 bei Reisenden und 11 neue lokale Ansteckungen. In China haben sich nach diesen Angaben bislang mehr als 82 000 Menschen infiziert, von denen rund 78 000 inzwischen genesen seien.

Allein im schwer betroffenen Wuhan, wo das Virus möglicherweise schon im November ausgebrochen ist, wurden in der jetzt überarbeiteten Statistik 50 333 Fälle (plus 325) aufgeführt.

Amnesty: Millionen Menschen in Afrika hungern wegen Corona-Lockdowns

NAIROBI: Angesichts drastischer Corona-Ausgangsbeschränkungen im südlichen Afrika hat Amnesty International die Regierungen in der Region aufgefordert, ihren Bürgern Nahrungsmitteln zu Verfügung zu stellen. Millionen Menschen in der Region müssten wegen der Restriktionen hungern, warnte die Menschenrechtsorganisation am Freitag. «Die Mehrheit der Menschen lebt von der Hand in den Mund; das bedeutet, dass sie es sich nicht leisten können, eine Woche lang - geschweige denn einen Monat - im Lockdown zu verbringen, weil sie keine finanziellen Mittel für das Anlegen von Vorräten haben», sagte der Amnesty-Direktor für das östliche und südliche Afrika, Deprose Muchena. Viele stünden vor der Wahl: Entweder die Maßnahmen einhalten und hungern oder für Besorgungen ausgehen und Strafen riskieren.

In Südafrika etwa wurden bereits Lebensmittelgeschäfte geplündert. Der Kap-Staat hat Ende März eine der weltweit strengsten Ausgangssperren verhängt, zugleich die Landgrenzen geschlossen und den Personen-Flugbetrieb eingestellt.

Nach Ansicht von Amnesty sollten die Länder in der Region erwägen, Lebensmittelsubventionen zu gewähren oder Lebensmittel direkt an «diejenigen zu liefern, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen».

Amnesty kritisierte zudem, dass die mit der Durchsetzung der Ausgangssperren beauftragten Polizisten und Soldaten in Sambia, Simbabwe, Mosambik und Angola «unverhältnismäßige Gewalt» anwendeten. Bis Donnerstag gab es mehr als 17 700 bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2 und 916 gemeldete Todesfälle auf dem Kontinent. Viele afrikanische Länder haben unterschiedlich strenge Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und von sozialen Kontakten eingeführt.

Friseure in Dänemark dürfen bald wieder arbeiten

KOPENHAGEN: In Dänemark gibt es nach der Öffnung von Schulen und Kindergärten weitere Lockerungen in der Corona-Krise. Von Montag an dürfen unter anderem Friseure und Fahrschulen wieder Kunden empfangen. Darauf haben sich die Parteien im dänischen Parlament am Donnerstagabend geeinigt. Auch die Gerichte und Forschungszentren sollen wieder ihre Arbeit aufnehmen können, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite der Regierung. Restaurants und Unis müssten aber weiter geschlossen bleiben.

Am Mittwoch hatte Dänemark begonnen, die Kindergärten und Schulen wieder zu öffnen. Nach Behördenangaben steckt jede mit dem Virus infizierte Person derzeit im Durchschnitt noch 0,6 andere Menschen an. Bis Freitagmorgen waren in dem skandinavischen Land 321 Todesfälle registriert worden. 353 Dänen waren wegen einer Coronavirus-Infektionen im Krankenhaus, 92 davon auf der Intensivstation.

Bulgarien verschärft Maßnahmen gegen Coronavirus - Sofia abgeriegelt

SOFIA: Die bulgarische Hauptstadt Sofia ist im Kampf gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus vor den orthodoxen Osterfeiertagen für den Straßenverkehr unbefristet abgeriegelt worden. Fahrzeuge dürfen seit (dem heutigen) Freitag - dem orthodoxen Karfreitag - die Stadt weder verlassen noch in sie hineinfahren. Nach der Anordnung von Gesundheitsminister Kiril Ananiew sind nur wenige Ausnahmen erlaubt, unter anderem für Polizeiautos und Krankentransporte. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in dem ärmsten EU-Land war am Donnerstag sprunghaft auf 800 angestiegen, 38 infizierte Menschen starben.

Die unbefristete Sperrung der Hauptstadt wurde notwendig, nachdem viele Bulgaren am Mittwoch und am Donnerstag Sofia mit dem Auto verlassen hatten - weil sie in ihren obligatorischen Deklarationen falsche Angaben gemacht hatten, wie Innenminister Mladen Marinow in der Nacht zum Freitag erläuterte. Der Chef des Corona-Krisenstabs, Wenzislaw Mutaftschijski, schloss wegen der schlechten Disziplin einiger Bulgaren strengere Einschränkungen nicht aus.

Die vornehmlich orthodoxen Bulgaren feiern das Osterfest in diesem Jahr am 19. April - eine Woche später als die Westkirchen. Die rund 4000 Gotteshäuser sollen geöffnet bleiben, die Gläubigen wurden aber aufgerufen, wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zuhause zu beten. Märkte und Blumenbörsen müssen vom orthodoxen Karfreitag bis Ostersonntag geschlossen bleiben. Geöffnet haben nur Supermärkte, Apotheken sowie Tankstellen. In dem Balkanland gilt seit 13. März ein Ausnahmezustand, der bis 13. Mai verlängert wurde.