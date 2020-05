Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Donnerstag

Prominente fordern Öffnung der tschechisch-slowakischen Grenze

PRAG/BRATISLAVA: Mehrere Prominente aus Tschechien und der Slowakei haben zur Öffnung der Grenze zwischen beiden Staaten aufgerufen. Dies müsse so bald wie möglich geschehen, hieß es in einem offenen Brief an die Regierungen in Prag und Bratislava, den die Prager Vaclav-Havel-Bibliothek am Donnerstag veröffentlichte. Sie verwiesen auf die engen historischen, wirtschaftlichen, kulturellen und zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den beiden EU-Mitgliedern. Tschechien und die Slowakei bildeten bis zur Teilung 1993 als Tschechoslowakei einen gemeinsamen Staat.

Zu den Unterzeichnern des Aufrufs zählen unter anderen der Schriftsteller Jachym Topol, der Havel-Biograph und Ex-Diplomat Michael Zantovsky, die Schauspielerin und Politikerin Magda Vasaryova und der sozialdemokratische Ex-EU-Abgeordnete Libor Roucek. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben sowohl die Slowakei als auch Tschechien einen weitgehenden Einreisestopp für Ausländer ohne Wohnsitz in ihrem jeweiligen Land verhängt. In der Slowakei wurden nach offiziellen Angaben bisher 26 Todesfälle mit dem neuartigen Coronavirus in Verbindung gebracht, in Tschechien 263.

Kleine Schritte auf dem Weg zu Antikörpern als Corona-Medikament

BERLIN: Weltweit melden mehrere Forscher erste kleine Erfolge bei der Suche nach Antikörpern als Mittel gegen eine Corona-Erkrankung. So berichten niederländische Forscher im Fachblatt «Nature Communications», sie hätten im Labor einen menschlichen Antikörper hergestellt, der bei Zellversuchen das Coronavirus ausschalten kann. Der Antikörper habe das Potenzial, Covid-19 zu verhindern oder zumindest zur Behandlung eingesetzt zu werden, schreiben die Forscher. Auch andere Forschergruppen, etwa aus Israel und Deutschland, arbeiten an solchen Antikörpern. Ob die Blockade auch im menschlichen Körper funktioniert, ist allerdings noch unklar.

Das Problem beim Coronavirus Sars-CoV-2 ist, dass das Virus neu für das Immunsystem ist. Es hat noch keine passenden Antikörper parat und ist bei der ersten Infektion ungeschützt. Deshalb wollen Forscher im Kampf gegen die Corona-Pandemie das Immunsystem auf den ersten Viren-Kontakt vorbereiten. Eine Möglichkeit ist eine Impfung, die den Körper zur Bildung von Antikörpern anregt. Ein anderer Weg ist die direkte Gabe von Antikörpern, die sowohl Schutz vor dem Virus verleihen als auch bei der Behandlung einer bestehenden Covid-19-Erkrankung eingesetzt werden könnte.

Ein Ansatz ist, die Antikörper direkt aus dem Blut von Patienten zu gewinnen, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert hatten. Aus deren Blut gewonnene Antikörper werden bereits in mehreren Studien an Menschen getestet, wie das Fachblatt «Nature Biotechnology» schreibt. Antikörper können aber auch wie beschrieben extra hergestellt werden.

Bislang konnten die Forschergruppen die prinzipielle Wirksamkeit dieser hergestellten Antikörper gegen Sars-CoV-2 nur im Labor zeigen. Das ist ein erster Schritt, doch bislang gibt es weder Tests an Tieren noch an Menschen. Vor einer Anwendung als Medikament sind noch viele weitere Schritte nötig. Bislang ist auch offen, wie lange eine direkte Gabe der Antikörper Schutz verleihen könnte.

Japaner glänzen in «Goldener Woche»: Massenandrang bleibt aus

TOKIO: Für Japaner ist es die «Goldene Woche»: Während einer Ferienwoche kommt es im Land der aufgehenden Sonne alljährlich zu einem Massenandrang auf Straßen, Bahnhöfen und Flughäfen. Millionen von Japanern machen sich in der Zeit, in der nationale Feiertage dicht zusammenliegen, auf den Weg aus den Großstädten in ihre Heimatorte oder nutzen die freien Tage für einen Kurzurlaub. In diesem Jahr blieb der Massenauflauf wegen des Coronavirus jedoch offenbar aus: Wie lokale Medien am Donnerstag berichteten, wurden auf Autobahnen keine Staus «länger als 10 Kilometer» registriert. Im Vorjahr gab es davon 578. Auch waren dieses Jahr keine Verkehrstoten zu beklagen, im Vorjahr waren es zehn.

Auch die Bahnunternehmen meldeten einen drastischen Rückgang der Fahrgastzahlen während der «Goldenen Woche» um 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Regierung hatte die Bevölkerung eindringlich aufgerufen, in diesem Jahr auf Reisen während der «Goldenen Woche» zu verzichten, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

In Japan gilt noch bis zum 31. Mai der Corona-Notstand, wobei das allerdings keine strengen Ausgangssperren wie in Europa bedeutet. Am Donnerstag machten sich wieder viele Japaner auf den Weg zur Arbeit. Bislang zählt Japan über 16.000 Infektions- und 591 Todesfälle, meldete der Sender NHK.

«Schlimmster Tag»: Über 600 Corona-Tote in Brasilien in 24 Stunden

BRASÍLIA: Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in Brasilien immer schneller. Den Daten des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch zufolge wurden erstmals mehr als 600 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden registriert. Demnach lag die Zahl der Gestorbenen «am schlimmsten Tag», wie das Portal «G1» schrieb, zwischen Dienstag und Mittwoch bei 615. Das ist die höchste Zahl für diesen Zeitraum seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 8536 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 125.218 Infizierte wurden inzwischen registriert.

Nach den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den Vereinigten Staaten liegt Brasilien bei den Toten damit nun auf Platz sechs der am schwersten betroffenen Länder weltweit, bei Infizierten auf dem neunten Platz. Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürfte unter anderem aufgrund fehlender Tests und noch nicht ausgewerteter Laborergebnisse noch weit höher liegen. Einer Studie zufolge führt Brasilien 1600 Test pro einer Million Einwohner durch - im Vergleich zu mehr als 20.0000 in den USA und 30.000 in einigen europäischen Ländern. Allerdings ist Brasilien mit mehr als 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika.

Am 26. Februar war in Brasilien erstmals in der Region ein Mensch positiv auf das Virus getestet worden. Angesichts der steigenden Infektionszahlen und von Misswirtschaft sind Krankenhäuser und Friedhöfe in verschiedenen Städten und Bundesstaaten inzwischen an ihre Grenzen geraten, das System ist kollabiert. Präsident Jair Bolsonaro verharmlost das Coronavirus, hält nichts von Einschränkungen des öffentlichen Lebens und fordert eine Rückkehr zur Normalität. Bürgermeister und Gouverneure dagegen verschärften die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Erste Städte oder Bundesstaaten machten komplett dicht oder kündigten den Lockdown an.