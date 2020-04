Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Donnerstag

Written by: Redaktion DER FARANG | 23/04/2020 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Corona-Notstand in Spanien verlängert - Sánchez mahnt zur Vorsicht

MADRID: Der Regierungschef des von der Corona-Krise besonders schwer getroffenen Spaniens, Pedro Sánchez, hat eine «langsame und schrittweise» Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen ab Mitte Mai in Aussicht gestellt. Das spanische Parlament stimmte am Mittwochabend dem von Sánchez vorgelegten Plan zur dritten Verlängerung des Notstandes zur Bekämpfung der Corona-Krise bis einschließlich 9. Mai zu.

Allerdings votierten die rechtspopulistische Vox-Partei sowie katalanische Separatisten gegen die Vorlage. Bei der vorangegangenen Parlamentsdebatte hatte der Sozialdemokrat am Mittwoch betont, das Land müsse sozusagen auf Sicht aus der Krise zu einer «neuen Normalität» gesteuert werden. Niemand solle auf «endgültige Entscheidungen» hoffen, es werde «Fortschritte und Rückschläge» geben.

Der neue Notstandsplan sieht unter anderem vor, dass Kinder ab Sonntag erstmals seit mehr als sechs Wochen wieder das Haus verlassen dürfen. Zudem erhielt Gesundheitsminister Salvador Illa weitreichende Vollmachten, um flexibler auf die Entwicklung der Pandemie in den verschiedenen Regionen des Landes reagieren zu können. Besonders betroffen sind in Spanien der Großraum Madrid und Katalonien. Anders ist die Lage in ländlich geprägten und dünner besiedelten Gebieten wie zum Beispiel der Extremadura.

Mit mehr als 21.700 Toten und fast 210.000 Infektionsfällen ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder. Zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus ist seit dem 15. März eine strikte Ausgangssperre in Kraft. Spaziergänge und -Fahrten sowie Sport im Freien sind zum Beispiel strikt untersagt.

Hotels und Parks in Afrika bieten wegen Corona Online-Safaris an

NANYUKI/JOHANNESBURG: Afrika-Urlaub im Netz: Parks und Hotels in Kenia und Südafrika trotzen der Corona-Krise und bieten Reisebegeisterten Online-Safaris an. «Wir haben uns überlegt, wie können wir Afrika zu unseren Gästen bringen, die nicht hierherkommen können?», sagte Nicole Robinson, die Marketing-Chefin von andBeyond. Die Hotel-Gruppe streamt seit kurzem zwei Mal täglich Safaris in vier verschiedenen Reservaten in Südafrika live über Instagram, Facebook und YouTube.

Wegen der Corona-Krise mussten etliche Menschen ihre Urlaube absagen. Der Safari-Tourismus in Ländern wie Südafrika und Kenia ist schlagartig eingebrochen. Für viele Schutzgebiete stehen somit finanzielle Schwierigkeiten bevor. Rund 70 Prozent der Einnahmen von Ol Pejeta, einem Wildreservat in Kenia, kommen aus dem Tourismus, wie Safari-Guide Samuel Mbogo sagte. Dadurch würden auch die Ranger finanziert, die vor Wilderei schützen. «Wir machen uns Sorgen um die Sicherheit dieser Tiere.» Auch Ol Pejeta streamt einmal täglich eine Live-Safari über Instagram.

Die Anbieter hoffen dadurch auch, mehr Unterstützung für den Tierschutz nach der Corona-Krise zu erzeugen. «Wir haben hier die Möglichkeit, die Stimme der Natur in den Vordergrund zu stellen, damit - wenn das normale Leben wieder beginnt -, der Schutz dieser wilden Gebiete eine Priorität sein wird», sagte Robinson.