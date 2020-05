Corona-Überblick: Meldungen aus aller Welt am Dienstag

Bryan Adams erntet Vorwürfe nach Worten über Corona und Fledermäuse

New York/Vancouver (dpa) - Der kanadische Rockstar Bryan Adams («Summer of '69») hat mit einer Äußerung zur Ausbreitung des Coronavirus im Internet Rassismusvorwürfe kassiert. Am Montag (Ortszeit) postete der 60-Jährige auf Instagram ein Video, in dem er sein Lied «Cuts Like A Knife» spielt. Bezogen auf den pandemiebedingten Ausfall seiner Shows in der Londoner Royal Albert Hall schrieb der Musiker dazu, die ganze Welt sei grad auf Eis gelegt, nur weil es gierige virusmachende Mistkerle gebe, die Fledermäuse auf sogenannten Nassmärkten verkauften und äßen. Ihnen empfehle er, Veganer zu werden, ergänzte er (Original: «thanks to some fucking bat eating, wet market animal selling, virus making greedy bastards, the whole world is now on hold»).

Laut Medienberichten war der Post zunächst auch auf dem Twitter-Profil des Musikers zu lesen, wurde dann aber entfernt. Viele Nutzer kritisierten nichtsdestotrotz die Aussagen als rassistisch und enttäuschend. Andere zeigten hingegen Zustimmung und hoben den Einsatz des langjährigen Veganers für Tierrechte hervor.

In der Gemeinschaft chinesischstämmiger Kanadier sorgte die Äußerung für Entrüstung. Amy Go, die Präsidentin der Organisation CCNC-SJ, die sich für die Rechte chinesischstämmiger Kanadier einsetzt, wies auf die Vorbildrolle des Musikers hin: Viele Leute schauten zu Adams als Idol auf. Seine Äußerungen rechtfertigten einen rassistischen Hass, der ohnehin seit der Corona-Pandemie gegen Chinesen und Asiaten allgemein in Kanada aufgekommen sei, sagte Go dem Sender CBC: «Das ist so unverantwortlich und einfach so, so, so, so rassistisch.»

Alstom will Fusion mit Bombardier-Zugsparte 2021 abschließen

PARIS: Der französische Zughersteller Alstom will die Übernahme der Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns im ersten Halbjahr 2021 abschließen. Das teilte Alstom am Dienstag in Saint-Ouen bei Paris mit. Der Hersteller der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge hatte die Fusion im Februar ankündigt, dafür sind nach damaligen Angaben 5,8 Milliarden bis 6,2 Milliarden Euro fällig.

Alstom setzte im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 rund 8,2 Milliarden Euro um, das waren zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Gewinn betrug 467 Millionen Euro. Laut Unternehmen ist der Vorjahreswert von 681 Millionen Euro damit nicht vergleichbar, da es Änderungen bei der Einbeziehung bestimmter Konzernteile gab. Die Covid-19-Pandemie kostete den Konzern zum Ende des Geschäftsjahres rund 100 Millionen Euro Umsatz. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr soll wegen der Krise ausfallen.

Sonnenwende-Feier an Stonehenge-Kreisen fällt aus

STONEHENGE: Die traditionelle Feier zur Sommersonnenwende im englischen Stonehenge fällt wegen der Pandemie in diesem Jahr aus. Zumindest online kann der Sonnenaufgang aber am längsten Tag des Jahres im Juni beobachtet werden, wie Stonehenge-Direktorin Nichola Tasker am Dienstag dem «Salisbury Journal» sagte. Bereits seit März ist das Weltkulturerbe der UN-Organisation Unesco geschlossen.

Normalerweise besuchen mehr als eine Million Menschen jedes Jahr die Steinkolosse der Jungsteinzeit. Wozu die bis zu 25 Tonnen schweren, jahrtausendealten Steine dort ursprünglich gedacht waren, ist nicht eindeutig geklärt. Stonehenge könnte beispielsweise als Heilstätte oder Observatorium gedient haben, vermuten Wissenschaftler.

Hilary Duff spielt nach 16 Jahren wieder «Lizzie McGuire»

BERLIN: Von zuhause aus hat US-Schauspielerin Hilary Duff mit Kollegen eine alte Episode der Teenie-Sitcom «Lizzie McGuire» nachgespielt. Das knapp 45-minütige Video, in dem ein zwölfköpfiges Team das Kunststück vollführt, postete die 32-Jährige in der Nacht zum Dienstag auf Instagram. Bevor alle ihre Rolle in der Episode «Between a Rock and a Bra Place!» zu spielen beginnen, erklärt Duff, dass die Idee dazu von Jake Thomas (30) kam, der in «Lizzie McGuire» ihren Nervensägen-Bruder Matt darstellte.

«Ich dachte, es gibt keinen besseren Weg, Langeweile zu bekämpfen und allen ein bisschen Unterhaltung zu bieten, die zu Hause feststecken», kommentiert Duff den Vorschlag. Daraufhin bittet sie die Fans, wenn möglich Geld für Opfer der Corona-Pandemie zu spenden. Das Video wurde innerhalb von sechs Stunden mehr als 1,6 Millionen Mal aufgerufen. Einige Nutzer zeigen sich überwältigt: «Danke, Leute, dass ihr es geteilt habt», schrieb eine Nutzerin. «Ihr seid unglaublich. Das hat mich zum Weinen gebracht.»

Die Schauspieleinlage war Duffs erster «Lizzie McGuire»-Auftritt seit 16 Jahren. Die Serie wurde von 2001 bis 2004 auf dem Disney-Kanal ausgestrahlt, bis sie nach zwei Staffeln und insgesamt 65 Folgen eingestellt wurde.

Fünf Tote bei Brand in russischem Krankenhaus für Corona-Patienten

St. Petersburg (dpa) - Bei einem Brand in einem Krankenhaus für Corona-Patienten in St. Petersburg sind mindestens fünf Menschen gestorben. 150 Patienten und Mitarbeiter seien bei dem Feuer am Dienstagmorgen in Sicherheit gebracht worden, teilte ein Sprecher des Rettungsdienstes der Staatsagentur Ria Nowosti zufolge weiter mit. Über die Zahl der Verletzten lagen zunächst keine Angaben vor. Der Brand brach der Agentur Interfax zufolge auf einer Intensivstation im sechsten Stock der Klinik aus.

Bei den Opfern soll es sich um Patienten gehandelt haben, die an Beatmungsgeräten angeschlossen waren. Vermutlich habe eines dieser Geräte wegen Überlastung Feuer gefangen, zitierte die Agentur eine nicht näher genannte Quelle. Das Krankenhaus sei erst Mitte März für die Behandlung von Menschen mit dem Coronavirus neu ausgestattet worden. In einem Video ist zu sehen, wie Rauch aus einem Fenster steigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Erst in der Nacht zum Montag starben neun Menschen beim Brand in einem Hospiz in der Stadt Krasnogorsk rund 20 Kilometer westlich der russischen Hauptstadt. Als Ursache wird ein Kurzschluss vermutet.

Corona-Pandemie bremst Toyota

TOKIO: Der japanische Autokonzern Toyota ist im ersten Kalendarquartal durch die globale Corona-Pandemie ausgebremst worden.

Wie der Konzern am Dienstag bekanntgab, sackte der Nettogewinn in den letzten drei Monaten des am 31. März beendeten Geschäftsjahres drastisch um 86,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 63,1 Milliarden Yen (543 Mion Euro). Der Umsatz verringerte sich um 8,4 Prozent auf 7,1 Billionen Yen. Bezogen auf das gesamte abgelaufene Geschäftsjahr konnte Toyota zwar unter dem Strich einen Gewinnzuwachs von 10,3 Prozent auf 2,08 Billionen Yen verbuchen. Eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr wollte der Konzern wegen der Pandemie jedoch nicht abgeben. Der globale Absatz werde voraussichtlich um 14,9 Prozent auf 8,9 Millionen Fahrzeuge zurückgehen, hieß es weiter.

Japans berühmte Rehe streunen wegen Corona-Krise herum

NARA: In Japans Touristen-Hochburg Nara wirkt sich die Corona-Krise auch auf das Verhalten der dort geschützten Rehe aus.

Da wegen der Pandemie die Zahl der Touristen, von denen sich die beliebten Tiere gerne füttern ließen, zurückgehe, streunten die Rehe jetzt zunehmend herum, meldete die japanische Tageszeitung «Tokyo Shimbun» am Dienstag. Statt wie üblich im Nara-Park würden sie jetzt immer öfter Gegenden aufsuchen, wo man sie sonst nicht zu sehen bekomme, wie beim zwei Kilometer entfernten Bahnhof. Selbst in Wohngebieten stolzierten sie herum, wo sie an Rasen knabberten und sich sogar über Mülltüten hermachten, hieß es. Die mehr als 1000 Rehe im Nara-Park in Japans alter Kaiserstadt sind als lebende Nationalschätze gesetzlich geschützt.