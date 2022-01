Corona-Überblick: Meldungen am Sonntag

Trotz Tory-Kritik: Johnson hält an umstrittener Steuererhöhung fest

LONDON: Trotz des heftigen Widerstands aus den eigenen Reihen hält der britische Premierminister Boris Johnson an einer umstrittenen Steuererhöhung fest. «Wir müssen den Covid-Rückstau auflösen», schrieben Johnson und Finanzminister Rishi Sunak in einem Gastbeitrag für die «Sunday Times». Daher soll die Sozialversicherung National Insurance im April um 1,25 Prozent angehoben werden und frische Mittel bringen. «Jeder Penny dieser 39 Milliarden Pfund wird für entscheidende Ziele verwendet - einschließlich neun Millionen weiterer Kontrollen, Scans und Operationen, 50.000 zusätzlicher Pflegekräfte sowie der Verbesserung der sozialen Versorgung.»

Johnson steht wegen der «Partygate»-Affäre um Lockdown-Feiern erheblich unter Druck. Ihm droht ein parteiinternes Misstrauensvotum. Es wurde daher vermutet, der Premier könne die Steuererhöhung wieder streichen, um Kritiker zu besänftigen. Die Konservativen hatten vor der Parlamentswahl 2019 versprochen, die Beiträge nicht zu erhöhen. Experten erwarten, dass vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Gehältern die Folgen spüren werden.

Nun aber zeigt sich Johnson fest an der Seite von Finanzminister Sunak, der als möglicher Nachfolger des Premiers gehandelt wird. Sie seien «steuersenkende Konservative», beteuerten Johnson und Sunak. Aber: «Es gibt keinen magischen Geldbaum.» Die Regierung hat weit mehr als 400 Milliarden Pfund (480 Mrd Euro) für die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie aufgebracht. Derzeit warten gut sechs Millionen Menschen in Großbritannien auf eine Operation - das Gesundheitssystem musste sich zuletzt auf die Bekämpfung von Corona-Erkrankungen konzentrieren.

30 Abgeordnete mit Omikron-Variante infiziert

TEHERAN: Im Iran haben sich 30 Parlamentsabgeordnete mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Sie befinden sich nun in Quarantäne, wie der Abgeordnete Abolfasl Abutorabi am Sonntag bekannt gab. Das Parlament wolle nun bei allen 290 Abgeordneten Corona-Tests durchführen, um weitere Infektionen zu verhindern, sagte Abutorabi laut Nachrichtenagentur Fars. Das Parlament wurde in den letzten Monaten mehrfach kritisiert, weil zahlreiche Abgeordnete die Corona-Vorschriften nicht einhielten.

Der Iran war bis Mitte letzten Jahres von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen, nach einer Beschleunigung der Impfkampagne entspannte sich jedoch die Lage. Bislang sind mehr als 60 Prozent der fast 84 Millionen Iraner doppelt geimpft, über 16 Millionen Auffrischungsimpfungen werden bereits verabreicht.

Angesichts der Omikron-Welle und der konstant steigenden Infektionszahlen plant die Regierung jedoch einen erneuten Lockdown. Wegen der akuten Wirtschaftskrise sollte dieser eigentlich vermieden werden. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 wurden im Land mehr als 132.000 Corona-Tote und mehr als 6,3 Millionen Infizierte registriert. Millionen Iraner leiden unter den finanziellen Folgen der Pandemie.

Zahl der Corona-Schwerkranken steigt wieder über 1000

TEL AVIV: Erstmals seit fast einem Jahr ist die Zahl der Corona-Schwerkranken in Israel wieder über 1000 gestiegen. Das Gesundheitsministerium teilte am Samstagabend mit, 1010 schwer an Corona erkrankte Patienten würden in Krankenhäusern behandelt. Den bisherigen Höhepunkt hatte die Zahl im Januar 2021 mit rund 1200 Schwerkranken erreicht.

Israelische Krankenhäuser klagen gegenwärtig über eine hohe Belastung, weil es auch deutlich mehr Grippe-Kranke gibt als vor einem Jahr. Gleichzeitig gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Omikron-Welle in Israel allmählich abebben könnte. Am Freitag wurden den Angaben zufolge rund 53.000 neue Corona-Fälle gemeldet. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen in Israel mit mehr als 85.000 einen Höhepunkt seit Beginn der Pandemie erreicht.

Zum Vergleich: Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt fast 119.000 Corona-Neuinfektionen. Deutschland hat etwa neunmal so viele Einwohner wie Israel.

Der Experte Eran Segal vom Weizmann-Institut in Rechovot geht nach Medienberichten davon aus, dass Israel den Höhepunkt der Omikron-Welle bereits hinter sich hat. Die Reproduktionszahl ist zuletzt stetig gefallen und liegt gegenwärtig knapp über 1. Der sogenannte R-Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt. Liegt dieser R-Wert unter 1, nimmt die Entwicklung im Modell exponentiell ab.