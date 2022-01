Corona-Überblick: Meldungen am Sonntag

England führt Masken in höheren Schulklassen wieder ein

LONDON: Wegen der rasanten Ausbreitung der Corona-Variante Omikron sollen ältere Schüler in England im Klassenzimmer wieder Masken tragen. Die vorläufige Empfehlung gilt für Schülerinnen und Schüler von der siebten Klasse an, also etwa im Alter von zwölf Jahren, wie die britische Regierung am Sonntag wenige Tage vor dem Wiederbeginn der Schulen mitteilte. Dies solle sicherstellen, dass so viele Jugendliche so lange wie möglich die Schule besuchen können.

Derzeit greift die hochansteckende Omikron-Variante schnell um sich. Allein in England waren am Samstag 162.572 neue Corona-Fälle gemeldet worden - ein Tagesrekord im größten britischen Landesteil.

Der Verband der Schulleiter begrüßte die Empfehlung. Bisher rät die Regierung allen Jugendlichen von der siebten Klasse an bereits das Maskentragen in öffentlichen Schulbereichen. Zudem kündigte das Gesundheitsministerium weitere 7000 Luftfilter für Schulklassen an. Die Lehrergewerkschaft NEU kritisierte die Zahl als viel zu niedrig.

In Schottland, Wales und Nordirland gilt seit langem eine Maskenempfehlung in Klassenzimmern. Gesundheitspolitik ist im Vereinigten Königreich Sache der Regionalregierungen. Für England, das keine eigene Regierung hat, ist die Zentralregierung in London zuständig.

Niederländische Polizei löst illegale Party mit hunderten Ravern auf

BUREN: Riesenparty trotz Corona-Lockdown: Mehrere Hundert Menschen haben in die Niederlanden die Neujahrsnacht bei einem illegalen Rave durchgefeiert - bis schließlich am Samstagmittag die Polizei einschritt. Angesichts eines Großaufgebots von Beamten verließen die meisten Teilnehmer die Silvesterfeier im Ortsteil Rijswijk der zentralniederländischen Gemeinde Buren freiwillig. Die Nachrichtenagentur ANP berichtete von lediglich drei Festnahmen. Zwölf Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Die Party im Gebäude einer alten Ziegelei hatte am Freitagabend begonnen. Dabei waren auch Leute aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien. Die Polizei wurde gegen Mitternacht von Anwohnern gerufen. Sie rückte mit mehreren Bussen an, griff zunächst aber nicht ein. Ein Sprecher erklärte, man habe die Anwendung von Gewalt vermeiden wollen. Das sei auch gelungen; die meisten Partyteilnehmer hätten das Gelände friedlich verlassen.

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Buren, Josan Meijers, twitterte: «Dies ist ein illegales Fest, es ist also verboten.» Sie verwies auf die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Niederlande befinden sich wegen der raschen Verbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante in einem harten Lockdown, der noch bis mindestens Mitte Januar dauern soll. «Die Regeln gelten für alle», betonte die Bürgermeisterin.