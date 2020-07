Corona-Überblick: Meldungen am Sonntag

Merkel hält Scheitern des EU-Sondergipfels für möglich

BRÜSSEL: Kanzlerin Angela Merkel hält ein Scheitern des EU-Sondergipfels für das geplante milliardenschwere Wiederaufbaupaket in der Corona-Krise für möglich. «Ob es zu einer Lösung kommt, kann ich nach wie vor nicht sagen», sagte Merkel am Sonntagvormittag in Brüssel beim Eintreffen zum dritten Tag der Gipfelberatungen. Sie fügte hinzu: «Es gibt viel guten Willen. Aber es gibt auch viele Positionen. Und so werde ich mich mit dafür einsetzen. Aber es kann auch sein, dass es heute zu keinem Ergebnis kommt.»

Der dritte Gipfeltag sei sicherlich der entscheidende Verhandlungstag, hob Merkel hervor. Sie ergänzte: «Die verschiedenen Themen - die Größe des Fonds, die Art der Steuerung und auch die Fragen der Rechtsstaatlichkeit sind jetzt gut aufgearbeitet.» EU-Ratschef Charles Michel hatte den Sondergipfel um einen Tag verlängert, um über Nacht einen neuen Kompromissvorschlag auszuarbeiten.

Australische Stadt Melbourne führt Maskenpflicht ein

CANBERRA: Australiens zweitgrößte Stadt Melbourne führt wegen steigender Corona-Zahlen eine Maskenpflicht ein. Das gab der Regierungschef des Bundesstaates Victoria am Sonntag bekannt. Zuletzt habe es in Victoria, dessen Hauptstadt Melbourne ist, 363 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle in Folge des Coronavirus gegeben. Ab Mittwoch Mitternacht (Ortszeit) muss jeder der rund fünf Millionen Bewohner von Melbourne und dem benachbarten Mitchell Shire beim Verlassen des Hauses eine Maske oder einen Gesichtsschutz aufsetzen.

Wer ohne erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von 200 Australischen Dollar (122 Euro). Die Bürger dürfen unter dem kürzlich erneut verhängten Lockdown bis mindestens 19. August nicht das Haus verlassen, außer zum Einkaufen von Lebensmitteln, zu Arzt- und Pflegebesuchen, zur Ausübung körperlicher Fitness oder um zu arbeiten. Das Tragen sei «absolut» notwendig, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, sagte Regierungschef Andrews.

Wer jedoch aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann, braucht dies nicht zu tun. Das gleiche gilt beim Unterrichten oder beim Joggen. Auch Kinder unter 12 sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Während andere Regionen in Australien ihre Corona-Beschränkungen lockern, bleiben Victorias Grenzen zu anderen Bundesstaaten dicht.

Sommerhitze und Corona: Japaner fliegen auf Sonnenschirme für Kinder

TOKIO: Für Kinder in Japan ist die brutale Sommerhitze in diesem Jahr besonders anstrengend: Denn wegen der Corona-Pandemie müssen sie auf dem Schulweg Masken tragen, was die schwüle Hitze noch schwerer zu ertragen macht.

Um ihre Kinder auf dem Schulweg davor zu schützen, reißen sich viele Japaner jetzt um kleine, bunte Sonnenschirme speziell für Kindergebrauch, wie die japanische Tageszeitung «Mainichi Shimbun» am Sonntag berichtete. Der Absatz solcher Kinderschirme sei im Vergleich zum Sommer vergangenen Jahres um das 20-Fache gestiegen, wurde ein in Nagoya ansässiger Hersteller zitiert. Die Schirme sorgten in diesem Jahr nicht nur für Schutz vor den Sonnenstrahlen, sondern sicherten beim Aufspannen auch den in Corona-Zeiten notwendigen Abstand zu den Mitmenschen, hieß es weiter.

Rio verlegt Patienten aus provisorischer Coron-Klinik im Maracanã

RIO DE JANEIRO: Trotz einer Gerichtsentscheidung, die den Verbleib der Patienten angeordnet hatte, hat das Gesundheitssekretariat von Rio de Janeiro alle Patienten aus dem provisorischen Krankenhaus für Corona-Patienten im legendären Maracanã-Stadion verlegt. Dies berichteten brasilianische Medien am Samstag (Ortszeit). Der Vertrag endete an diesem Tag.

Die Justiz hatte sowohl die Schließung der Krankenhäuser im Maracanã-Stadion und in São Gonçalo als auch die Verlegung der Patienten verboten. Die Gesundheitsbehörde bestritt, dass es mit der Verlegung der Patienten aus dem Krankenhaus im Maracanã dieses auch schließt. Das Portal «G1» zitierte jedoch Mitarbeiter, die berichteten, dass die Geräte entfernt worden seien und sie zur Schicht am Samstagmorgen keine Arbeitsbedingungen vorgefunden hätten.

Die provisorische Klinik im Maracanã war im Mai inmitten der Corona-Pandemie eröffnet worden. Die Betten und medizinischen Geräte standen nicht auf dem Spielfeld, sondern im Leichtathletik-Stadion nebenan. Die Clubs Flamengo und Fluminense, die das Stadion derzeit verwalten, hatten ihre Zustimmung zur Nutzung gegeben. Der Rasen sollte für den Fußball geschont werden, der mit der Regionalmeisterschaft im Juni zurückkehrte.

Merkel und Macron bei Gipfel zu weiteren Zugeständnissen bereit

BRÜSSEL: Das EU-Konjunkturprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise dürfte deutlich kleiner werden als ursprünglich vorgeschlagen. Nach Angaben von französischen Diplomaten sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereit, statt der geplanten 500 Milliarden Euro nur 400 Milliarden Euro für nicht zurückzahlbare Zuschüsse einzuplanen. Einen noch niedrigeren Betrag werde man allerdings nicht akzeptieren, hieß es in der Nacht zum Sonntag beim EU-Sondergipfel in Brüssel.

Zunächst sah es jedoch nicht so aus, als könnte die mögliche Kürzung der Zuschüsse den Widerstand von Österreich, Dänemark, Schweden, den Niederlanden und Finnland gegen das Konjunkturprogramm brechen. Sie wollen am liebsten nur Kredite und keine Zuschüsse vergeben, um Länder wie Italien und Spanien zu schnelleren Reformen zu bewegen.

Ein Treffen von Merkel und Macron mit den Staats- und Regierungschefs der fünf Länder habe keine greifbaren Ergebnisse gebracht, hieß es in der Nacht zum Sonntag. Nach mehreren Bemühungen, einen Kompromiss zu erzielen, hätten es Merkel und Macron gemeinsam verlassen. Offiziell wird der Sondergipfel am Sonntagmittag in eine weitere Runde gehen. Ob es eine Einigung gibt, ist allerdings fraglich.

Italiens Premier für raschen Abschluss des EU-Finanzpakets

BRÜSSEL: Nach der Verlängerung des EU-Sondergipfels zum Corona-Konjunkturpaket dringt Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte auf einen Abschluss der Verhandlungen. «Wir müssen morgen weitermachen und alles tun, um das im Interesse aller zu Ende zu bringen», sagte Conte in der Nacht zum Sonntag in Brüssel. Eine Vertagung des Gipfels würde niemandem helfen.

Italien will schnelle Finanzhilfen, da es, wie etwa Spanien auch, schwer von der Corona-Pandemie getroffen wurde. Direkt am ersten Gipfeltag hatten sich die Verhandlungen der 27 Staaten jedoch völlig verhakt. Mit einem neuen Kompromissvorschlag hatte Michel am Samstag dann Bewegung in die Beratungen gebracht. Zu einer Einigung kam es jedoch nicht. Offenbar lagen die Positionen noch zu weit auseinander.

Am späten Samstagabend wurde das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den anderen Staats- und Regierungschefs schließlich unterbrochen. Am Sonntagmittag wollten die Delegationen weiter verhandeln.

Deutsche Delegation: Gipfel-Einigung trotz Verlängerung nicht sicher

BRÜSSEL: Die deutsche Delegation hat die Erwartungen an eine Einigung auf das geplante EU-Wiederaufbaupaket in der Corona-Krise trotz der Verlängerung des Sondergipfels auf Sonntag gedämpft. «Die Beratungen sind in einer wichtigen Phase. Es kann noch nicht gesagt werden, ob es morgen eine Lösung gibt», hieß es am späten Samstagabend aus der deutschen Delegation in Brüssel. Zugleich wurde betont: «Aber die weitere Arbeit lohnt sich, weil es eine breite Bereitschaft unter den Mitgliedsstaaten gibt, eine Lösung zu finden.»

Kurz zuvor hatte EU-Ratschef Charles Michel die Verhandlungen um das geplante Milliardenprogramm gegen die Corona-Krise unterbrochen. Am Sonntag um 12.00 Uhr sollte es weiter gehen.

Bei den Verhandlungen geht es um ein Finanz- und Krisenpaket von gut 1,8 Billionen Euro: ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Corona-Krise im Umfang von 750 Milliarden Euro und den neuen siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen im Umfang von mehr als 1000 Milliarden Euro. Damit will sich die EU gemeinsam gegen die dramatische Rezession stemmen. Begonnen hatte der ursprünglich auf zwei Tage angesetzte Gipfel am Freitagvormittag.

Macron lässt Flugzeug für mögliche Abreise von Gipfel vorbereiten

BRÜSSEL: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sein Flugzeug für eine schnelle Abreise vom EU-Sondergipfel in Brüssel vorbereiten lassen. Die Maschine stehe für den Fall der Fälle auf dem Rollfeld bereit, hieß es am Samstagabend um kurz nach 22 Uhr von Diplomaten. Gerüchte, dass Macron anderen Gipfelteilnehmern wegen mangelnder Kompromissbereitschaft sogar mit seiner Abreise gedroht habe, wurden allerdings nicht bestätigt.

Die EU-Staaten verhandeln seit Freitagvormittag in Brüssel über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. Zudem muss eine Einigung über den langfristigen EU-Haushalt erzielt werden. Insgesamt geht es um rund 1,8 Billionen Euro.

Kanada verweigert Ausnahmegenehmigung für MLB-Teams in Corona-Krise

TORONTO: Kanadas Regierung hat die Pläne der Major League Baseball durchkreuzt und den Toronto Blue Jays in der Corona-Krise eine Ausnahmegenehmigung für Heimspiele verweigert. «Im Gegensatz zur Saisonvorbereitung würden Hauptrundenspiele von Spielern und Betreuern der Blue Jays wiederholte Reisen über die Grenze erfordern, ebenso von gegnerischen Teams nach Kanada und zurück. Von besonderer Bedeutung: Die Toronto Blue Jays müssten in Gegenden spielen, wo das Übertragungsrisiko des Virus weiter hoch ist», sagte Kanadas Immigrationsminister Marco Mendicino laut US-Nachrichtenagentur AP am Samstag. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass diese Reisen die Gesundheit und Sicherheit von Kanadiern nicht ausreichend schützten.

Mit monatelanger Verzögerung will die beste Baseball-Liga der Welt am 23. Juli in die Saison starten. In der MLB konnten sich Teambesitzer, Liga und Spieler nicht auf eine Lösung einigen wie im Basketball oder Eishockey und Fußball, wo die Partien an einem oder zwei Orten in einer Anti-Corona-Blase gespielt werden und die Mannschaften von der Außenwelt weitestgehend abgeschottet werden. Stattdessen tragen die MLB-Teams ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga ihre Heimspiele in leeren Stadien aus.

Die Ausnahmegenehmigung der kanadischen Regierung wäre notwendig, weil die Grenze zwischen den USA und Kanada noch bis mindestens 21. August für nicht zwingend notwendige Reisen geschlossen ist. Wer dennoch nach Kanada einreist, muss 14 Tage in Quarantäne. Welche Folgen das Veto für die MLB-Saison hat, war zunächst unklar.

Ratschef für Verlängerung des EU-Gipfels

BRÜSSEL: EU-Ratspräsident Charles Michel ist für eine Verlängerung des Sondergipfels zum Corona-Rettungspaket bis Sonntag. Der Stand der Verhandlungen sei noch nicht reif, hieß es am Samstagabend aus EU-Kreisen. Noch seien verschiedene Elemente zu überbrücken. Michel wolle weiter in Einzelgesprächen beraten, eine Nacht drüber schlafen und dann die Verhandlungen weiter führen.

Kurz zuvor hatte Michel die 27 Staats- und Regierungschefs nach achtstündigen Einzelgesprächen wieder zur großen Runde zusammengerufen. Diplomaten zufolge wollte Michel beim Essen mögliche Kompromisslinien erläutern. Die EU-Staaten verhandeln seit Freitagvormittag über ein Finanz- und Krisenpaket von gut 1,8 Billionen Euro, mit dem die historische Rezession infolge der Corona-Krise abgeschwächt werden soll. Der Gipfel ist eigentlich nur bis Samstag angesetzt.

EU-Gipfel berät wieder in großer Runde

BRÜSSEL: Nach achtstündiger Unterbrechung beraten die EU-Staaten beim Sondergipfel in Brüssel wieder in großer Runde. Das Abendessen mit den 27 Staats- und Regierungschefs habe begonnen, teilte der Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel am Samstagabend auf Twitter mit. Diplomaten zufolge wollte Michel beim Essen mögliche Kompromisslinien erläutern.

Zuvor hatte er zusammen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel stundenlang versucht, eine Lösung im Streit um den milliardenschweren EU-Aufbauplan auszuloten. Dabei berieten sie in wechselnden Konstellationen mit den anderen Staats- und Regierungschefs.

Die EU-Staaten verhandeln seit Freitagvormittag über ein Finanz- und Krisenpaket von gut 1,8 Billionen Euro, mit dem die historische Rezession infolge der Corona-Krise abgeschwächt werden soll. Es geht zum einen um ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Corona-Krise im Umfang von 750 Milliarden Euro und zum anderen um den neuen siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen im Umfang von mehr als 1000 Milliarden Euro.

Venezuela erhält mindestens 15 Tonnen Hilfsgüter aus der Türkei

CARACAS: In der sich verschärfenden Corona-Pandemie ist ein Flugzeug mit mindestens 15 Tonnen Hilfsgütern aus der Türkei in Venezuela eingetroffen. Die Maschine kam auf dem Hauptstadtflughafen Maiquetía an, wie die Zeitung «El Nacional» am Samstag berichtete. Die Lieferung enthielt demnach unter anderem 25 Atemgeräte, 40.000 Corona-Testkits, 10.000 Schutzmasken und 35.000 Schutzanzüge. «Damit hat Venezuela bislang insgesamt 1000 Tonnen humanitäre Hilfe im Zusammenhang mit der Pandemie erhalten - von der Türkei, China, Russland und internationalen Organisationen wie der Uno und dem Roten Kreuz», wird Gesundheitsminister Carlos Alvarado zitiert.

Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in dem südamerikanischen Krisenstaat war zuletzt sprunghaft auf mehr als 10.000 angestiegen, auch wenn die tatsächlichen Zahlen wegen fehlender Tests und mangelnder Information weit höher liegen dürften. Auch mehrere führende Politiker, unter ihnen der Vorsitzende der Verfassungsgebenden Versammlung, Diosdado Cabello, und Ölminister Tareck El Aissami, haben sich mit dem Virus infiziert.

Venezuela steckt seit Jahren in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise, die zuletzt durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt wurde. In dem einst reichen Land fehlt es an Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff. Millionen Venezolaner haben ihre Heimat verlassen.