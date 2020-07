Corona-Überblick: Meldungen am Sonntag

Präsidenten-Stichwahl beginnt

WARSCHAU: In Polen hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Die rund 30 Millionen Wahlberechtigten können sich zwischen Amtsinhaber Andrzej Duda und seinem oppositionellen Herausforderer Rafal Trzaskowski entscheiden. Duda hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen in Führung gelegen, aber die zur Wiederwahl nötige absolute Mehrheit verfehlt.

Die Abstimmung sollte ursprünglich bereits im Mai stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie war der Termin nach einem politischen Streit schließlich verschoben worden. In den Wahllokalen gelten besondere Schutzvorschriften gegen eine Ausbreitung des Coronavirus. Die Wahllokale sind bis 21 Uhr geöffnet, erste Prognosen werden unmittelbar der Schließung erwartet.