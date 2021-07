Corona-Überblick: Meldungen am Sonntag

London entscheidet über Aufhebung aller Corona-Regeln

LONDON: Die britische Regierung entscheidet am Montag über die Aufhebung der verbliebenen Corona-Regeln in England zum 19. Juli. Es wird erwartet, dass Premierminister Boris Johnson trotz eines enormen Anstiegs der Zahl der Neuinfektionen an seinen Plänen festhält und endgültig die Rückkehr zur Normalität ankündigt. Damit würden schon in einer Woche Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen - gegen den Rat von Wissenschaftlern und trotz Kritik von Gewerkschaften, Bürgermeistern und Oppositionspolitikern.

Discos und Nachtclubs können wieder öffnen, in Pubs dürfen Gäste ihre Pints eng an eng genießen, für Veranstaltungen gibt es keine Zuschauerbegrenzungen mehr. Johnson hatte die Lockerungen vor einer Woche angekündigt, aber eine letzte Prüfung angekündigt. Bereits beschlossen ist, dass vom 19. Juli an vollständig geimpfte Menschen sowie Minderjährige mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich ohne Quarantäne ins Land einreisen dürfen. Touristen etwa aus Deutschland müssen aber weiterhin nach Ankunft für mindestens fünf Tage in Selbstisolation.

Die Lockerungen gelten nur für den größten britischen Landesteil England, der keine eigene Regierung hat. Für die Gesundheitspolitik in Schottland, Wales und Nordirland sind die jeweiligen Landesregierungen zuständig. Dort wird es noch länger dauern, bis die letzten Corona-Vorschriften aufgehoben werden.

Festival der Fotografie in Arles startet mit 14.000 Besuchern

ARLES: Das Fotografie-Weltfestival in Arles zieht nach seiner Eröffnungswoche mit 14.000 Besuchern eine positive Bilanz. Es sei eine Renaissance, teilte das Festival am Sonntag mit, das am 4. Juli gestartet ist und noch bis zum 26. September läuft. Die Rencontres d'Arles im südfranzösischen Arles gelten als das größte Fotofestival weltweit.

Im Vergleich zu 2019, dem Jahr, in dem das Festival mit einem aufwendigen Programm sein 50-jähriges Bestehen feierte, sei damit ein Rückgang an Besuchern von 26 Prozent zu verzeichnen, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Angesichts der Corona-Reisebeschränkungen seien vor allem ausländische Gäste ferngeblieben. Wegen der Corona-Krise war das Festival im vergangenen Jahr ausgefallen.

In Zeiten der Pandemie ein internationales Programm anzubieten, sei eine Herausforderung gewesen, sagte Direktor Christoph Wiesner. Der Deutsche steht seit September 2020 an der Spitze des Festivals, das dieses Jahr 35 Ausstellungen und mehr als 50 öffentliche Veranstaltungen anbietet.

US-Finanzministerin: Rückkehr auf die Weltbühne macht Amerika besser

VENEDIG: US-Finanzministerin Janet Yellen hat die Bedeutung internationaler Kooperation für die USA betont. Dass das Land unter Präsident Joe Biden auf die Weltbühne zurückkehre, «macht Amerika besser», sagte sie nach dem Treffen der G20-Finanzminister am Sonntag in Venedig. «Wir können so zusammenarbeiten, dass wir in der Weltwirtschaft wettbewerbsfähiger werden. Wir können Probleme gemeinsam lösen, die wir alleine nicht lösen können.»

Als Beispiel nannte Yellen die internationale Einigung auf eine große Reform der Unternehmensbesteuerung. Große Firmen sollen bald nicht nur da Steuern zahlen, wo sie ihren Hauptsitz haben, sondern auch da, wo sie gute Geschäfte machen. Außerdem soll ein Mindeststeuersatz von 15 Prozent gelten.

Dieser Deal werde den Wettbewerb der Staaten um die niedrigsten Unternehmenssteuern beenden, sagte Yellen. Stattdessen werde es wieder mehr etwa um Innovationsfähigkeit gehen. Die zusätzlichen Einnahmen seien wichtig für Investitionen in Infrastruktur.

Als zweites Beispiel für internationale Kooperation nannte Yellen den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die USA wollten 580 Millionen Impfdosen mit ärmeren Ländern teilen. In Venedig habe sie ihre Amtskollegen aufgefordert, auch ihre Unterstützung zu verstärken. Nach dem Treffen der Finanzminister aus den größten Industrie- und Handelsstaaten wollte Yellen zu weiteren Gesprächen nach Brüssel weiterfliegen.