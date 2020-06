Corona-Überblick: Meldungen am Sonntag

Bürger Serbiens wählen neues Parlament und Gemeindevertretungen

BELGRAD: In Serbien hat am Sonntagmorgen die Parlamentswahl begonnen. Rund 6,6 Millionen Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gewählt werden außerdem die meisten Gemeindevertretungen sowie eine Abgeordnetenkammer für die nördliche Provinz Vojvodina. Es ist der erste Urnengang in einem europäischen Land, seit sich die Corona-Pandemie über den Kontinent ausgebreitet hat.

In den fast 8400 Wahllokalen herrscht Maskenpflicht, die Wähler müssen einen Mindestabstand von einem Meter einhalten. Für die Überprüfung der Identität kann die Maske kurz gelüftet werden. Ursprünglich war ie Wahl am 26. April geplant, sie wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Meinungsforscher prognostizieren einen deutlichen Sieg der regierenden rechtsnationalen Serbischen Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vucic. Dieser herrscht seit Jahren weitgehend autoritär über das Land. Ein Teil der demokratischen Opposition boykottiert deshalb den Urnengang. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr. Mit Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet.

Trump erwähnt Namen von George Floyd bei Kundgebung nicht

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat bei seiner ersten Massenkundgebung seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz den Namen des Opfers kein einziges Mal erwähnt. Auch Rassismus oder Polizeigewalt thematisierte Trump bei seiner mehr als eineinhalbstündigen Rede am Samstagabend (Ortszeit) in Tulsa (Oklahoma) vor Tausenden Anhängern nicht. Stattdessen sagte der Republikaner mit Blick auf die Wahl im November unter Applaus: «Wenn die Demokraten an die Macht kommen, dann werden die Randalierer das Sagen haben und niemand wird mehr sicher sein.»

Trump sagte weiter: «Sie wollen unser Erbe zerstören, damit sie ihr neues Unterdrückungsregime an seiner Stelle durchsetzen können.» Die Demokraten wollten Polizeibehörden im ganzen Land die Finanzierung entziehen und diese auflösen. Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, habe sich «der radikalen Linken ergeben». Sollte Biden im November gewählt werden, «wird niemand mehr sicher sein».

Trump hat den Tod von George Floyd mehrfach verurteilt und das Recht auf friedliche Demonstrationen betont. Ihm wird jedoch vorgeworfen, sich nicht klar gegen Rassismus zu positionieren und zu wenig Verständnis für den Zorn über Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu zeigen. Die andauernden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt kommentiert er meist unter Sicherheitsaspekten. Floyds Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai in Minneapolis hat zu landesweiten Protesten geführt, die anfangs teilweise in Ausschreitungen und Plünderungen ausgeartet waren.

Zahl der Corona-Infizierten in Peking steigt weiter

PEKING: Nach dem neuen Coronavirus-Ausbruch in Peking ist die Zahl der Infizierten weiter gestiegen. Nach Angaben der staatlichen Gesundheitskommission vom Sonntag wurden in der Hauptstadt 22 weitere Ansteckungen nachgewiesen. Landesweit wurden insgesamt 26 Infizierte neu gemeldet.

Als Reaktion auf den neuen Ausbruch, der vergangene Woche auf dem Xinfadi-Großmarkt der Stadt begann, hatten die Behörden am Dienstag die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, womit Peking teilweise abgeriegelt wurde. Flüge aus und in die Hauptstadt wurden drastisch reduziert. Auch der Busverkehr in andere Provinzen wurde inzwischen eingestellt. Menschen sollen die Stadt nicht mehr verlassen. Wenn doch Reisen notwendig sind, muss ein negativer Coronatest vorliegen.