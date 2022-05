Corona-Ãœberblick: Meldungen am Sonntag

Hannover Messe startet in ersten Ausstellungstag

HANNOVER: Die wichtigste Industrieschau der Welt startet am Montag in ihren ersten Ausstellungstag. Bis einschließlich Donnerstag zeigen rund 2500 Teilnehmer bei der Hannover Messe ihre Neuheiten und Konzepte. Darunter sind Industriegrößen wie Bosch oder Siemens, Tech-Konzerne wie Microsoft, Amazon Web Services, SAP oder Google sowie viele Mittelständler und Start-ups. Zum Konferenzprogramm haben sich nach Angaben der Deutschen Messe AG 600 Teilnehmer angemeldet.

Am Montag steht unter anderem der traditionelle Rundgang über das Gelände am Rande der niedersächsischen Landeshauptstadt an - diesmal mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will am Dienstag eine eigene Tour machen. Inhaltliche Schwerpunkte der Hannover Messe sind Klimaschutz und Digitalisierung bei verschiedenen Fertigungstechnologien, in der Logistik und Mobilität. Angesichts des Krieges in der Ukraine und gerissener Lieferketten dürften daneben Fragen der Energieversorgung und Energiesicherheit zentral sein.

Nach einem Corona-Totalausfall 2020 und einem stark abgespeckten Programm 2021 läuft die Hannover Messe in diesem Jahr wieder als Präsenzformat, allerdings später als üblich und in einer auf vier volle Tage verkürzten Form.

Downing Street dementiert Einflussnahme auf «Partygate»-Bericht

LONDON: Die britische Regierung hat den Vorwurf zurückgewiesen, auf eine Abschwächung des «Partygate»-Berichts der Spitzenbeamtin Sue Gray gedrängt zu haben. Die «Sunday Times» berichtete zuvor am Sonntag unter Berufung auf Insiderquellen, der Stabschef der Downing Street habe kurz vor der Veröffentlichung darauf hingewirkt, dass gewisse Namen und weitere Details und Nachrichten zu bestimmten Partys nicht veröffentlicht werden sollten - der Zeitung zufolge in einigen Fällen mit Erfolg. Die Beamtin soll jedoch in entscheidenden Punkten auf ihrer Version beharrt haben.

«Jeder, der in Downing Street Nummer 10 gearbeitet hat, kennt Sue Gray gut genug, um zu wissen, dass das gar nicht funktionieren würde», sagte Minister Brandon Lewis am Sonntag dem Sender Sky News. Er sei sich absolut sicher, dass kein Druck auf die Beamtin ausgeübt worden sei. Auch Downing Street selbst hatte dies der Nachrichtenagentur PA zufolge zuvor bereits zurückgewiesen. Oppositionspolitiker forderten, die gesamte Kommunikation zwischen Downing Street und Sue Gray offenzulegen.

Grays Bericht hatte die schon vor Monaten bekannt gewordenen Partys untersucht, die während der Corona-Lockdowns im britischen Regierungssitz gefeiert wurden. Gray warf den Verantwortlichen Regelbrüche und schweres Führungsversagen vor und forderte Konsequenzen. Etliche Details wie die schlechte Behandlung von Putzkräften sowie exzessiver Alkoholkonsum samt Rotweinflecken an den Wänden warfen erneut ein beschämendes Licht auf den damals in der Downing Street vorherrschenden Pandemie-Alltag.