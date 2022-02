Corona-Überblick: Meldungen am Samstag

Aufatmen in Frankreichs Skigebieten - Touristen kommen zurück

PARIS: Nach harten Einschnitten wegen der Corona-Pandemie kehrt der Wintersport-Trubel in Frankreichs Skigebiete zurück. Die voraussichtliche Belegung der Hotels und Ferienwohnungen in den Skiorten liege im Februar bei 82 Prozent der verfügbaren Betten - und damit sogar etwas höher als im Schnitt in Vor-Corona-Wintern, sagte Jean-Luc Boch, Präsident der Vereinigung von Bürgermeistern der französischen Skiorte (ANMSM). «Die Zahl der Reservierungen der vergangenen Wochen beruhigt uns in Teilen.» Wenn sich der Trend bestätige, könne die Gesamtsaison fast an Zeiten vor der Pandemie heranreichen.

Um Weihnachten und im Januar sei die Lage noch sehr angespannt gewesen. Eingebrochen seien insbesondere die Besucherzahlen aus Großbritannien, gewöhnlich das wichtigste Herkunftsland internationaler Wintersporttouristen in Frankreich, sagte Boch. Zeitweise hatte Frankreich im Winter wegen der Virusvariante Omikron die Einreise für Briten nur in dringend notwendigen Fällen erlaubt.

Jetzt stiegen die internationalen Reservierungen wieder, auch Deutsche reisten wieder vermehrt zum Skifahren in das Nachbarland, sagte Boch. Den Löwenanteil an der derzeitigen Erholung machten aber französische Wintersportler aus. An diesem Wochenende beginnen in einem Teil Frankreichs die Winterferien. Die meisten Gastgeber in den französischen Skigebieten hätten die Corona-Pandemie bisher auch dank Staatshilfen überstanden, sagte Boch. Einige steckten aber noch in Schwierigkeiten.

Mehr als 900.000 Corona-Tote in den USA

WASHINGTON: Seit Beginn der Pandemie sind in den USA mehr als 900.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das ging am Freitag aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervor. Die Schwelle von 800.000 Toten war erst Mitte Dezember überschritten worden.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt meist einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen. In Einzelfällen wurden die Zahlen aber auch wieder nach unten korrigiert. Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge waren bis Donnerstag gut 892.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Kein Land hat mehr Corona-Tote registriert als die Vereinigten Staaten, in denen rund 330 Millionen Menschen leben.

«Nach fast zwei Jahren weiß ich, dass die emotionale, physische und psychische Belastung durch diese Pandemie unglaublich schwer zu ertragen ist. Ich weiß, wie es ist, auf einen leeren Stuhl am Küchentisch zu starren», reagierte US-Präsident Joe Biden. Es gebe heute aber mehr Mittel als je zuvor, um Leben zu retten und dieses Virus zu bekämpfen. «Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen haben sich als unglaublich wirksam erwiesen und bieten den besten Schutz.» In den USA sind 64 Prozent der Menschen zweifach geimpft. 42 Prozent von ihnen haben auch schon eine Auffrischungsimpfung. Die Impfquote stagniert allerdings.

Die Omikron-Welle traf die USA im Dezember mit voller Wucht. Die Fallzahlen schnellten Mitte Dezember in die Höhe und brachen Rekorde. Allerdings stieg die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle nicht im gleichen Maße an. Zuletzt ging die Zahl der Corona- Neuinfektionen in den USA deutlich zurück. Im Durchschnitt der vergangen Tage starben aber immer noch rund 2400 Menschen täglich im Zusammenhang mit Corona. Nur im vergangenen Winter war dieser Wert noch höher.