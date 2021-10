Corona-Überblick: Meldungen am Samstag

Zweitägige Bürgermeister-Stichwahl beginnt

ROM: In Italien sind die Wähler ab Sonntag in 65 Kommunen aufgerufen, ihre Stimme in der Stichwahl abzugeben. Auch in der Hauptstadt Rom sowie in Turin und Triest im Norden des Landes steht die Entscheidung um den Bürgermeisterposten an. Die Stimmabgabe ist bis Montag um 15.00 Uhr möglich. Wähler brauchen nicht den sogenannten Grünen Pass vorzuzeigen - also einen Corona-Impfnachweis, negativen Test oder Genesungsnachweis. Es gelten jedoch die bereits bekannten Corona-Verhaltensregeln.

In Rom streiten sich der Sozialdemokrat und frühere Finanzminister Roberto Gualtieri und Enrico Michetti, der von der Lega, Forza Italia und der Rechtspartei Fratelli d'Italia unterstützt wird. Die bisherige Amtsinhaberin Virginia Raggi von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung erreichte im ersten Wahlgang vor knapp zwei Wochen nicht genügend Stimmen und wurde abgewählt. Sie galt bei ihrer Wahl 2016 als Hoffnungsträgerin der Anti-Establishment-Partei, stand wegen nicht gelöster Probleme in der Stadt jedoch in der Kritik. In Turin kämpfen der Mitte-Links-Kandidat Stefano Lo Russo und sein Mitte-Rechts-Rivale Paolo Damilano um den Bürgermeisterposten.

Corona-Neuinfektionen erreichen neuen Höchststand

RIGA: In Lettland hat es am Samstag einen Höchstwert an Coronoa-Neuinfektionen seit Ausbruch der Pandemie gegeben. Die Gesundheitsbehörde in Riga vermeldete 2799 positiven Tests binnen 24 Stunden. Damit spitzt sich die Lage in dem baltischen EU-Land weiter zu: In den letzten 14 Tagen wurden nach offiziellen Angaben 1195,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert - auch dies ist ein neuer Höchststand.

In Lettland sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen deutlich nach oben gegangen. Auch Staatspräsident Egils Levits wurde zuletzt trotz Impfung positiv auf das Coronavirus getestet. Angesichts der erneut starken Ausbreitung des Virus hat die Regierung in Riga einen dreimonatigen Gesundheitsnotstand bis zum 11. Januar verhängt. Damit verbunden sind Beschränkungen sowohl für Geimpfte als auch für Nicht-Geimpfte.

In Lettland ist nur knapp die Hälfte der 1,9 Millionen Einwohner vollständig gegen Corona geimpft. Die Regierung bemüht sich seit Monaten mit nur mäßigem Erfolg, die geringe Impfbereitschaft der Bevölkerung zu erhöhen. Im Öffentlichen Dienst und für bestimmte Berufsgruppen wurde eine Corona-Impfpflicht festgelegt. Dies hat die Impfrate zuletzt steigen lassen: Die Zahl an mindestens einmal geimpften Menschen überschritt am Samstag die Eine-Million-Marke.