Corona-Überblick: Meldungen am Samstag

Eine Nahaufnahme zeigt die deutsche 'Corona Warn-App' auf einem Smartphone in Köln. Foto: Epa/Sascha Steinbach

Nach Corona-Pause: New Yorker Steuben-Parade findet wieder statt

NEW YORK: Nach einer Pause wegen der Coronavirus-Pandemie soll die Steuben-Parade zu Ehren deutscher Traditionen in diesem Jahr wieder über die Fifth Avenue ziehen. Die 64. Steuben-Parade sei für den 18. September geplant, teilten die Veranstalter mit. Im vergangenen Jahr hatte der Umzug wegen der Pandemie nur virtuell stattfinden können.

Die Parade war in den 50er Jahren ins Leben gerufen worden. Mit ihr wollen deutschstämmige Amerikaner die Traditionen ihrer Vorfahren pflegen. Die Parade ist nach Friedrich Wilhelm von Steuben benannt, einem preußischen Offizier und späteren amerikanischen General.

Der US-Statistikbehörde zufolge haben rund 45 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten deutsche Wurzeln. Das entspricht 15 Prozent der Bevölkerung. Einen größeren Anteil kann keine Nation vorweisen. Viele Deutsche waren Mitte des 19. Jahrhunderts wegen Unruhen und Arbeitslosigkeit ausgewandert.