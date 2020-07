Corona-Überblick: Meldungen am Samstag

Gentiloni warnt vor Auseinanderbrechen der Euro-Zone

BERLIN: Der EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni hat die Staats- und Regierungschefs der EU aufgerufen, sich schnell auf einen Plan zum Wiederaufbau nach der Corona-Krise zu einigen. «Wovor wir immer gewarnt haben, bestätigt sich jetzt: Die Covid-Rezession droht die Euro-Zone zu zerreißen», sagt der Italiener der «Welt» (Samstag).

Die neue EU-Konjunkturprognose zeige, dass die Corona-Krise die wirtschaftlichen Unterschiede schneller verstärke als gedacht. «Die Rezession wird tiefer als erwartet und die Länder im Euro-Raum entwickeln sich wirtschaftlich noch stärker auseinander als noch im Frühjahr prognostiziert», warnte Gentiloni. Doch wenn die amtierende Ratspräsidentin und Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Kompromiss vorantreibe, «können wir noch in diesem Monat eine Einigung erzielen».

Großes Interesse sieht Gentiloni am Hilfsprogramm SURE, mit dem die Kommission den EU-Staaten 100 Milliarden Euro Kredite zur Finanzierung von Kurzarbeitsprogrammen bereitstellt. Frankreich, Deutschland und die Niederlande würden wohl keine Anträge einreichen. Doch es gebe Hinweise, dass zwei Drittel der Mitgliedstaaten dieses Programm nutzen wollten. «Wir haben für die Verteilung der Mittel keinen Schlüssel festgelegt, aber die 100 Milliarden sollten ausreichen», sagte Gentiloni.

Sicherheitsrat könnte nächste Woche wieder im UN-Gebäude tagen

NEW YORK: Der UN-Sicherheitsrat könnte in der kommenden Woche möglicherweise erstmals seit vier Monaten Corona-Krise wieder im Hauptgebäude der Vereinten Nationen in New York zusammenkommen. Es gebe Überlegungen, die Debatte über den Konflikt in Kolumbien am Dienstag vor Ort im Saal des Rates abzuhalten - unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln, hieß es am Freitag aus Diplomatenkreisen. Eine Entscheidung werde in den kommenden Tagen erwartet, dann soll es auch mehr Details zum Vorgehen geben.

«Wir werden alles möglich machen, was der Sicherheitsrat entscheidet», kommentierte Stephane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres. «Wir beraten, wenn es um Abstandsregeln und so weiter geht, aber wir werden unterstützen, wo wir können.»

Die Vertreter der 15 Länder im mächtigsten UN-Gremium waren zuletzt Mitte März persönlich zusammengekommen. Seitdem tagt der Rat per Videokonferenz. Seit Anfang Juli hat Deutschland den monatlich rotierenden Vorsitz des Gremiums inne.