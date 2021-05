Corona-Überblick: Meldungen am Samstag

Trendforscher prognostizieren eine Renaissance der Nachtzüge

BRÜSSEL: Trend- und Zukunftsforscher attestieren Nachtzugverbindungen in Europa großes Potenzial. Auch wenn diese Reisemöglichkeit noch an mangelnder Infrastruktur und fehlenden länderübergreifenden Verbindungen kranke, bestehe die Möglichkeit einer echten Renaissance, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren Forschern ergab. «Wir leben heute, gerade nach Corona, im Zeitalter der Comebacks», sagt etwa Matthias Horx Gründer des Zukunftsinstituts - auch wenn er im Vergleich zu Kollegen noch vorsichtiger ist.

Trendbeobachter Matthias Haas spricht davon, dass eine Renaissance aus verschiedenen Gründen zu erwarten sei. Eine Reise im Nachtzug in der Langstrecke biete Sicherheit bei gleichzeitiger Spannung - beispielsweise durch zufällige Begegnungen, sagte er der dpa. «Mehr Angebot wird auch exotischere Strecken ermöglichen.» Eine Wiederentdeckung der Reise im ursprünglichen Sinne liefere die Bahn mit dem Nachtzug auf höchstem Niveau. Auch Eike Wenzel, Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ), bejaht die Zukunftsfähigkeit dieser Reisemöglichkeit. Ab Pfingstmontag sollen auch die coronabedingten Einschränkungen der Nachtzugverbindungen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) aufgehoben werden, wie ein Sprecher mitteilte.

Aus einer aktuellen Umfrage geht ebenfalls eine Chance für das Comeback der Nachtzüge hervor. Die repräsentative YouGov-Befragung im Auftrag der Umweltorganisation Germanwatch zeigte jüngst, dass in Polen 37 Prozent der Befragten bereit seien, auch Reisezeiten von mehr als sieben Stunden in Kauf zu nehmen, wenn man zu einem «vernünftigen Preis» mit dem Zug statt mit dem Flieger reisen könne. In den Niederlanden, Spanien und Frankreich sind es demnach rund 25 Prozent, während Deutschland in diesem Aspekt Schlusslicht mit 14 Prozent ist. Generell ist aber mehr als jeder zweite bereit, Flug- durch Zugreisen zu ersetzen.

Biden: USA geben Südkorea Impfstoff für Hunderttausende Soldaten

WASHINGTON: Die USA werden der Regierung in Seoul Corona-Impfstoff für das südkoreanische Militär zur Verfügung stellen. Dabei gehe es um rund 550.000 Soldaten, sagte US-Präsident Joe Biden am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae In. Dies sei auch im Interesse der US-Streitkräfte, die in Südkorea stationiert seien, sagte Biden. Er und Moon nannten zunächst keine weiteren Einzelheiten zu der Initiative, auch keinen angepeilten Zeitplan. Die USA haben in Südkorea Tausende Soldaten stationiert.

Die US-Regierung rechnet damit, bereits Ende Mai genügend Impfstoff für alle rund 330 Millionen Menschen im Land zu haben. Rund 60 Prozent der Erwachsenen haben bereits eine Impfdosis erhalten, knapp 50 Prozent sind bereits vollständig geimpft. Der Datenbank Our World in Data zufolge haben in Südkorea erst gut sieben Prozent der rund 52 Millionen Einwohner mindestens eine Impfung erhalten.

Bidens Treffen mit Moon war wegen der Corona-Pandemie erst der zweite Besuch eines ausländischen Staats- oder Regierungschefs im Weißen Haus seit Bidens Amtsantritt Ende Januar. Im April hatte Biden Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga empfangen.

Kalifornien will Corona-Beschränkungen im Juni aufheben

SACRAMENTO: Kalifornien will Mitte Juni fast alle Corona-Beschränkungen aufheben. Ab dem 15. Juni könnten Geschäfte, Restaurants und andere Unternehmen wieder in voller Kapazität arbeiten, Abstandsregeln sollen dann entfallen, teilte die Gesundheitsbehörde des US-Westküstenstaates am Freitag mit. Wer vollständig gegen Corona geimpft ist, muss auch keine Maske mehr tragen.

Auflagen gelten allerdings noch für Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen in geschlossenen Räumen. Die Anwesenden müssen entweder vollständig geimpft sein oder einen negativen Test vorweisen. In Kalifornien können sich alle Bürger ab 12 Jahren impfen lassen. Nach Behördenangaben sind bereits mehr als 35 Millionen Impfungen verabreicht worden.

Mit knapp 40 Millionen Einwohnern ist Kalifornien der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat. Insgesamt wurden dort seit Beginn der Pandemie mehr als 3,6 Millionen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. Nach Angaben des Gouverneursbüros sind mehr als 61.000 Menschen gestorben. Auf die Einwohnerzahl bezogen steht der Westküstenstaat besser da als viele andere US-Bundesstaaten.