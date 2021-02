Corona-Überblick: Meldungen am Samstag

«The Times»: China und Russland punkten mit Impfstoffen

LONDON: China und Russland verteilen Corona-Impfstoffe an andere Länder, noch bevor eine globale Initiative zur fairen Belieferung in Gang kommt. Dazu meint die Londoner «Times» am Samstag:

«Die diplomatische Gelegenheit, die Peking für sich nutzt, besteht darin, dass die globale Verteilung von Covid-19-Impfstoffen zweifellos ungleich ist. Laut UN-Generalsekretär António Guterres verabreichen zehn Länder 75 Prozent der weltweiten Impfstoffe, während 130 Nationen noch nicht eine Dosis erhalten haben. Moskau und Peking waren schnell dabei, die unvorteilhafte Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was die WHO als «Impfstoffhortung» der westlichen Demokratien kritisierte.

In diese Bresche sind China und Russland gesprungen. Peking prangerte eine «Immunitätskluft» bei der Verteilung von Impfstoffen an und erklärte, es habe Vakzine an 53 Entwicklungsländer gespendet. Zweifellos ist das eine eigennützige Kampagne. (...) Angesichts dessen muss der Westen jedoch seinen eigenen Beitrag zu weltweiten Impfungen überdenken.»

DLD-Organisatorin Czerny ist offen für mehr Online-Events

MÜNCHEN: Die Innovationskonferenz DLD will auch nach der Corona-Pandemie mehr Online-Events und auf einzelne Themen fokussierte kleinere Treffen veranstalten. «Es kann schon sein, dass wir in München noch einmal eine große DLD-Konferenz machen - aber was ich merke, ist, dass sich Leute zu bestimmten Themen treffen wollen», sagte DLD-Organisatorin Steffi Czerny der Deutschen Presse-Agentur. Am Sonntag startet das dreitägige Online-Event DLD All Stars, das einer digitaler Version der jährlichen Konferenzen in München am nächsten kommt.

Für die DLD All Stars wurden Teilnehmer vergangener DLD-Konferenzen eingeladen. Unter den Rednern sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und der Chef des Corona-Impfstoffentwicklers Biontech, Ugur Sahin. Die Konferenz startet jeden Tag nachmittags, damit sich Teilnehmer aus den USA wie diverse Internet-Investoren zuschalten können. Ein Leitthema solle die Frage sein, was die Welt nach der Corona-Pandemie braucht und wie es weitergehen soll, sagte Czerny.

Die Online-DLD sei ein Experiment - «und wenn das Experiment gelingt, werden wir das öfter machen», betonte Czerny. «Ich glaube auch, das ist schon die Zukunft von Konferenzen, dass man sich virtuell trifft.» Damit könne man auch die Schlagzahl erhöhen: «Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Mai schon die nächste Konferenz machen, wenn es funktioniert.»

Die jährlich vom Medienkonzern Burda veranstaltete DLD-Konferenz (Digital Life Design) will eine Brücke zwischen Technologie, Wirtschaft und Kultur schlagen. Unter den Teilnehmern der vergangenen Auflage im Januar 2020 waren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Ex-Schachweltmeister und Putin-Kritiker Garry Kasparow sowie Sebastian Thrun, der einst das Google-Roboterautoprojekt anstieß und jetzt Flugtaxis entwickelt.

Britische Versicherer: 2,5 Milliarden Pfund für Corona-Ansprüche

LONDON: Wegen coronabedingter Ansprüche rechnet die britische Versicherungsbranche für 2020 mit Zahlungen von bis zu 2,5 Milliarden Pfund (2,89 Mrd Euro). «Die Covid-19-Pandemie hat beispiellose Auswirkungen als eines der größten versicherten Ereignisse der jüngeren Zeit», sagte der Chef des Branchenverbands Association of British Insurers, Huw Evans, einer Mitteilung vom Samstag zufolge.

Die Pandemie habe einige «unangenehme Lücken» aufgezeigt zwischen der Erwartung der Kunden und der tatsächlichen Abdeckung ihrer Versicherung. «Wir müssen aus diesem beispiellosen Ereignis Lehren ziehen und unsere Anstrengungen verdoppeln, um das Vertrauen der Verbraucher in Versicherungsprodukte zu stärken», sagte Evans.

Der größte Teil - rund 2 Milliarden Pfund - entfalle auf Betriebsunterbrechungen während der Pandemie, so der Verband. Hinzu kämen 204 Millionen Pfund für Ansprüche aus Lebens-, Krankheits- und Einkommenschutzversicherung. 152 Millionen Pfund würden für Reiseversicherungen fällig, 121 Millionen Pfund für abgesagte Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Haftpflichtversicherungen. Insgesamt rechnet der Verband mit Forderungen von drei Milliarden Pfund.

Jede Woche würden Millionen Pfund ausgezahlt, sagte Evans. «Das umfasst auch wichtige Unterstützung für Familien, die einen geliebten Menschen an Covid verloren haben und nun die Lebensversicherung ausgezahlt bekommen.»

EU-Politiker Weber warnt USA vor Impfstoff-Lieferverzögerungen

BERLIN: Der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, hat den USA im Falle von Impfstoff-Lieferverzögerungen mit EU-Exportverboten für die Ausgangsprodukte gewarnt. «Wenn es keine klaren Zusagen gibt, dass die in Europa produzierten Dosen auch wieder zurückkommen, darf es keine Exportgenehmigung für die Wirkstoffe geben», sagte der CSU-Politiker der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). «Der Impf-Egoismus, den wir in den USA und teilweise auch in Großbritannien erleben, ist zwar irgendwo nachvollziehbar, aber eine schwere Belastung.»

Der in der EU kurz vor der Zulassung stehende Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson wird Berichten zufolge in den Niederlanden und Belgien produziert, aber in den USA abgefüllt. Es scheint noch unklar, ob die fertigen Ampullen dann wieder in die EU ausgeführt werden dürfen. Mehrere EU-Regierungschefs hatten die EU bereits auf mögliche Lieferprobleme hingewiesen. Johnson & Johnson hatte vor wenigen Tagen die EU-Zulassung für sein Vakzin beantragt.

Weber sagte der Zeitung weiter: «Es ist höchste Zeit für einen weiteren G7-Gipfel, bei dem die wirtschaftsstarken westlichen Staaten über funktionierende Lieferketten beraten und diese sichern sowie die Verteilung der Impfdosen auf die Welt diskutieren.» Die EU wolle das. «Aber wenn andere nicht dazu bereit sind, müssen wir über ein Exportverbot nachdenken.»

Von Johnson & Johnson hat die EU-Kommission Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt. Zudem hat sie eine Option auf ausreichende Mengen für noch einmal 200 Millionen Personen. Die Besonderheit: Voraussichtlich reicht eine Dosis zur Immunisierung. Alle übrigen derzeit genutzten Vakzine müssen zweimal gespritzt werden.