Corona-Überblick: Meldungen am Samstag

Wieder mehr als 300 Neuinfektionen an einem Tag

PRAG: In Tschechien ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit Anfang April gestiegen. Am Freitag kamen landesweit 323 Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium in Prag am Samstag bekanntgab. Am stärksten betroffen ist die Region um die Stadt Frydek-Mistek im Osten des Landes an der Grenze zu Polen, gefolgt von der mittelböhmischen Stadt Kolin und der Hauptstadt Prag. Landesweit gab es bisher 389 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Unterdessen wurde bekannt, dass sich in einem Krankenhaus der Kleinstadt Horazdovice mehr als 20 Patienten und Pfleger mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Ort liegt knapp 90 Kilometer nördlich von Passau. Ein kleiner Teil der Neuinfektionen soll auf Reiserückkehrer zurückgehen. Die Behörden in Prag gaben daher nun «Empfehlungen für Reisen ans Meer» heraus: Man solle zwei Meter Abstand zu anderen Menschen halten, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mundschutz tragen und häufiges Händewaschen nicht vergessen.