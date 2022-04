Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Tschechiens Regierungschef muss Berlin-Besuch wegen Corona verschieben

PRAG: Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat einen für Mittwoch geplanten Antrittsbesuch in Berlin wegen einer Corona-Infektion absagen müssen. Man werde sich um einen Ersatztermin bemühen, sagte ein Regierungssprecher in Prag am Montag auf Anfrage. Die Intensität des Erkrankungsverlaufs habe ihn überrascht, teilte Fiala selbst auf Twitter mit. «Ich bin vollständig geimpft und möchte mir gar nicht vorstellen, wie es sonst wäre», fügte der 57-Jährige hinzu.

Fiala steht seit Dezember an der Spitze einer Koalition aus fünf liberalen und konservativen Parteien. Am Freitag und Samstag findet ein Parteitag seiner Demokratischen Bürgerpartei (ODS) statt, auf dem er sich als Vorsitzender zur Wiederwahl stellen soll. In Tschechien gab es nach aktuellen Zahlen binnen sieben Tagen 391 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Bis auf die FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn sind mittlerweile fast alle Corona-Maßnahmen abgeschafft.

Griechenland-Saison beginnt bei Tui - 3 Millionen Gäste als Ziel

HERAKLION/HANNOVER: Der größte Reiseanbieter Tui hat die Urlaubssaison 2022 in Griechenland gestartet. Früher als üblich trafen die ersten Kunden am Montag in Heraklion auf Kreta ein, wie die Hannoveraner mitteilten. In diesem Jahr geht es für die Touristikbranche nach zwei vielerorts sehr schwachen Corona-Jahren ums Ganze. Tui-Konzernchef Fritz Joussen gab die Marschroute aus, an den griechischen Zielen mit insgesamt drei Millionen Gästen das Niveau aus 2019 vor der Pandemie (2,8 Millionen) noch übertreffen zu wollen. Bisher sollen sich die Buchungen gut entwickeln.

Im vergangenen Jahr hatte Griechenland erst Mitte Mai wieder für Touristen öffnen können, nun soll möglichst viel nachgeholt werden. Tui etwa kündigte schon für den April mehr als 60 zusätzliche Flüge an. In der Summe will der Konzern während des Sommergeschäfts 2022 mit seinen eigenen Airlines aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern etwa 40.000 einzelne Griechenland-Flüge anbieten.

Der Tourismus ist in dem Land eine zentrale Branche mit einem hohen Anteil an der Wirtschaftsleistung. 2020 war das Urlaubsgeschäft dort coronabedingt um mehr als drei Viertel eingebrochen.

Bei Tui soll der griechische Markt weiter ausgebaut werden. Auch die ersten Sommer-Kreuzfahrten laufen jetzt an, bereits am Sonntagabend verließ die «Mein Schiff 5» den Hafen von Heraklion. Tourismusminister Vassilis Kikilias sagte den Angaben zufolge zum vorgezogenen Start auf Kreta: «Das stimmt uns optimistisch, und wir sehen einer erfolgreichen Urlaubssaison für Griechenland entgegen.»

Corona-Maskenpflicht endet

VILNIUS: Auch in Litauen fallen die Masken: In dem baltischen EU-Land muss seit Montag in Innenräumen keine Mund-Nase-Bedeckung mehr getragen werden. Ausgenommen von der Regelung sind Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie öffentliche Verkehrsmittel - dort besteht weiter eine Maskenpflicht. Die Regierung in Vilnius empfiehlt zudem, freiwillig weiterhin Maske zu tragen.

Die Entscheidung basiert nach Angaben von Gesundheitsminister Arunas Dulkys auf der epidemiologischen Lage und dem nachlassenden Druck auf das Gesundheitswesen. Mit 902 Corona-Fällen verzeichnete Litauen am Montag die geringste Zahl an Neuinfektionen seit Dezember. Auch wurde die Isolationszeit für Corona-Infizierte auf fünf Tage verkürzt.

Vor Litauen hatten bereits die beiden anderen baltischen Staaten die Maskenpflicht in weiten Teilen des öffentlichen Lebens abgeschafft: In Lettland endete sie zu Monatsbeginn, in Estland am Sonntag. Auch sonst wurden die meisten Corona-Regeln in den drei Ländern aufgehoben.