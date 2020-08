Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Industriestimmung in Eurozone signalisiert wieder Wachstum

LONDON: Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juli weiter verbessert und erstmals seit dem Konjunktureinbruch in der Corona-Krise wieder Wachstum signalisiert. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei um 4,4 Punkte auf 51,8 Punkte gestiegen, teilte das Institut am Montag nach einer zweiten Schätzung mit. Damit ist der am Markt stark beachtete Stimmungsindikator den dritten Monat in Folge gestiegen, nachdem er im April wegen der Corona-Krise auf ein Rekordtief bei 33,4 Punkte abgestürzt war.

Mit der neuen Schätzung wurde der Indexwert für Juli außerdem nach oben revidiert. Nach einer ersten Erhebung hatte Markit nur einen Anstieg auf 51,1 Punkte gemeldet und Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet. Mit dem erneuten Anstieg liegt der Indexwert wieder über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb dieser Marke deuten auf Wachstum hin.

Zeitplan für Paralympische Spiele in Tokio fast unverändert

TOKIO: Für die Para-Sportler ändert sich der Wettkampfplan der Paralympics in Tokio im kommenden Jahr nur geringfügig gegenüber dem Zeitplan vor der Verschiebung der Spiele. Wie die Organisatoren am Montag bekanntgaben, soll die Eröffnungsfeier am 24. August 2021 in der japanischen Hauptstadt stattfinden. Insgesamt soll es an den zwölf Wettkampftagen 539 Wettbewerbe in 22 Sportarten geben, bevor am 5. September die Spiele mit einer Schlussfeier enden. So wie auch bei den Olympischen Spielen waren die Organisatoren darauf bedacht, dieselben Wettkampfstätten wie auch denselben Zeitplan zu nutzen, wie es auch für die ursprünglich in diesem Jahr geplanten Spiele vorgesehen war. Wegen Corona waren sie auf 2021 verschoben worden.

Lediglich kleine Anpassungen am Wettkampfplan für das kommende Jahr wurden vorgenommen, etwa bei der Reihenfolge und den Startzeiten für einzelne Wettbewerbe. Doch es gibt Sorgen, ob die Spiele überhaupt stattfinden können. Geschürt werden diese Bedenken teils auch durch Rekordanstiege bei den täglichen Infektionszahlen in Tokio in letzter Zeit. «Es ist wahr, dass die Coronavirus-Situation nicht klar ist, aber dies ist ein großer Schritt bei unseren Vorbereitungen», sagte der japanische Olympia-Offizielle Hidemasa Nakamura zum neuen Zeitplan. Ziel sei es, sichere Spiele vorzubereiten. Ein «wirklich glänzendes Turniers für Para-Athleten» im nächsten Sommer abzuhalten werde «die unbezwingbare Haltung der Menschheit demonstrieren», meinte auch der japanische Paralympics-Offizielle Hisashi Nakaminami.

Japanerinnen tragen Corona-Masken mit Hauch von Eleganz

TOKIO: Für modebewusste Japanerinnen, die auch mit monotoner Gesichtsmaske auf Eleganz nicht verzichten wollen, gibt es jetzt ein besonderes Accessoire: Perlenanhänger. Seitlich an den Bändern der Masken befestigt, sollen sie den in Japan allgegenwärtigen Schutzmasken einen Hauch des Besonderen geben, wie die japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun» am Montag berichtete. Auf die aus der Not geborene Idee kam die Juwelierfirma Ise Shima Pearl Gallery.

Man habe sich während des Corona-Notstands überlegt, was man tun könne, damit die Kundinnen ihr Aussehen auch mit den obligatorischen und monoton aussehenden weißen Schutzmasken verbessern können, hieß es. Die Perlen gibt es in zwei Varianten: Die einen wurden in der Bucht Ago in der Präfektur Mie gezüchtet, die anderen in Süßwasser.

Corona-Studie bestätigt: Menschen können Hunde und Katzen anstecken

GREIFSWALD: Haustiere wie Hunde und Katzen können von Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert werden. Diese Annahme von Wissenschaftlern hat jetzt eine Studie italienischer Forscher bestätigt. Sie untersuchten in Norditalien, vor allem in der Lombardei, 540 Hunde und 277 Katzen. Die Tiere lebten in Haushalten mit Corona-Patienten oder in besonders stark von Corona betroffenen Gebieten. 3,4 Prozent der Hunde und 3,9 Prozent der Katzen hatten Antikörper gegen das Virus gebildet.

Die Ergebnisse sind nach den Worten des Präsidenten des Friedrich-Loeffler-Instituts Greifswald, Thomas Mettenleiter, nicht überraschend. «Sie bestätigen, was wir schon wissen», äußerte er. «Wir gehen davon aus, dass im Regelfall die Übertragung des Virus vom Menschen auf das Tier erfolgt.» Die Studie bestätige die bisherige Einschätzung des FLI, dass Hunde oder Katzen bisher keine Rolle bei der Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus spielen. Ausschlaggebend sei die Übertragung von Mensch zu Mensch.