Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Queen verleiht dem britischen Gesundheitsdienst das Georgs-Kreuz

WINDSOR: Mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie hat Queen Elizabeth II. den staatlichen britischen Gesundheitsdienst NHS mit einer besonderen Auszeichnung geehrt. Mit dem Georgs-Kreuz verlieh die Monarchin der Institution die höchste zivile Auszeichnung für Tapferkeit, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag berichtete. Die Queen dankte den Beschäftigten des NHS (National Health Service) anlässlich des 73. Geburtstags des Dienstes. «Über mehr als sieben Jahrzehnte hinweg haben sie die Menschen unseres Landes mit Mut, Leidenschaft und Hingabe unterstützt und die höchsten Standards des öffentlichen Dienstes unter Beweis gestellt», schrieb die Queen in einer handschriftlichen Würdigung.

Im vergangenen Winter war der chronisch unterfinanzierte NHS wegen der Pandemie an seine Belastungsgrenzen geraten. Krankenwagen mussten im besonders betroffenen London teilweise stundenlang warten, bis sie Patienten in die Hospitale bringen konnten. Die Briten sind ihrem Gesundheitssystem emotional eng verbunden. So war in den Hochphasen der Pandemie an vielen Häusern «Thanks NHS»-Plakate oder andere Widmungen zu lesen.

Dämpfer für Japans Regierungschef bei Wahl in Olympia-Stadt Tokio

TOKIO: Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga steht wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise, Bestechungsskandalen und seinem Festhalten an den Olympischen Spielen innenpolitisch unter Druck. Zwar konnte seine Liberaldemokratische Partei (LDP) bei der Wahl zum Stadtparlament des Olympia-Gastgebers Tokio am Sonntag Sitze hinzugewinnen. Sie verfehlte jedoch das Ziel, sich zusammen mit ihrem Koalitionspartner Komeito die Mehrheit im Stadtparlament zu sichern. Japanische Medien führten als Gründe am Montag die Unzufriedenheit im Volk mit Sugas Corona-Politik und seine Haltung zu Olympia an.

Allerdings konnte die LDP die von Tokios beliebter Gouverneurin Yuriko Koike gegründete Tomin First als bisher stärkste Partei im Parlament ablösen: Die LDP steigerte die Zahl der Mandate von 25 auf nun 33, während Koikes Partei von 46 auf 31 Sitze abrutschte. Die erhoffte Mehrheit verfehlte Sugas Partei dennoch. Das Ergebnis der Lokalwahl galt als Stimmungstest für die nationale Politik. Suga, dessen Amtszeit als Partei- und damit Regierungschef am 30. September endet, muss spätestens zum Ablauf der Legislaturperiode am 21. Oktober Wahlen zum Unterhaus des nationalen Parlaments ansetzen.

Die Abstimmung in Tokio war begleitet von Sorgen über einen Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Am 23. Juli sollen in der Hauptstadt die Olympischen Spiele eröffnet werden. Zentrale Themen bei der Wahl waren der Umgang mit der Pandemie und die Frage, wie die Spiele inmitten eines erneuten Anstiegs der Infektionen abgehalten werden sollen. Während LDP und Komeito betonten, für sichere Spiele mit Publikum zu sorgen, plädierte die Tomin First für Spiele ohne Zuschauer. Die Konstitutionelle Demokratische Partei - auf nationaler Ebene die größte Oppositionspartei - forderte eine Verschiebung oder Absage der Spiele.

Biden am Nationalfeiertag: Corona-Impfung ist ein patriotischer Akt

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner am Nationalfeiertag mit Nachdruck zur Impfung aufgefordert, um gemeinsam die «Unabhängigkeit» vom Coronavirus zu erreichen. Sich impfen zu lassen sei das «Patriotischste», was die Bürger jetzt tun könnten, sagte Biden am Sonntagabend (Ortszeit), dem Unabhängigkeitstag, im Garten des Weißen Hauses. «Also bitte: Falls Sie noch nicht geimpft sind, tun Sie es. Tun Sie es jetzt - für sich selbst, für Ihre Lieben, für Ihre Gemeinde, für Ihr Land.»

Dank der Impfkampagne seien die USA «näher dran als je zuvor, ihre Unabhängigkeit von dem tödlichen Virus zu erklären», betonte Biden. Das Virus sei aber noch nicht besiegt, zudem gebe es neue gefährliche Varianten. «Aber die beste Verteidigung gegen diese Varianten ist, sich impfen zu lassen», sagte Biden. Dank der Impfungen kontrolliere das Virus das Leben der Menschen nicht mehr, «es lähmt unser Land nicht mehr, und es liegt in unserer Macht, dafür zu sorgen, dass es nie wieder so kommt».

Biden beging den Feiertag mit einem großen Grillfest im Garten des Weißes Hauses für rund 1000 geladene Gäste. Darunter waren viele Soldaten, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und deren Familien.

Der Unabhängigkeitstag hatte in diesem Jahr auch besondere Bedeutung, weil Biden bis dahin ein neues Impfziel erreicht haben wollte. Das Ziel wurde jedoch trotz zahlreicher Impfanreize und eines großen Vorrats an Impfstoffen verfehlt. Bis Sonntag sollten 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Bisher bekamen jedoch nur 67 Prozent, oder 173 Millionen Menschen, mindestens die erste Impfung, wie Daten der Gesundheitsbehörde CDC zeigten.