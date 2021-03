Corona-Überblick: Meldungen am Montag

«Jyllands-Posten»: Dänische Astrazeneca-Vorsicht mit Folgen

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag die Auswirkungen des in Dänemark verlängerten Impfstopps für das Präparat von Astrazeneca für Gesellschaft und Wirtschaft:

«Der Beschluss, Astrazeneca weiter auszusetzen, während es zugleich Lieferverzögerungen bei anderen Impfstoffen gibt, kann den dänischen Impfplan und damit die Öffnung der dänischen Gesellschaft um mehrere Wochen verschieben. Es gab gute Argumente dafür, beim Gebrauch von Astrazeneca eine Pause einzusetzen. Natürlich sollte der Zusammenhang zwischen Impfstoff und Nebenwirkungen, darunter Blutgerinnsel mit Todesfolge, untersucht werden. Die EMA hat den Impfstoff aber freigesprochen, die allermeisten EU-Länder haben den Einsatz danach wiederaufgenommen. Bei der dänischen Regierung scheint es keine tiefere Reflexion darüber zu geben, in welchem Verhältnis Nebenwirkungen einschließlich Todesfälle beim Einsatz des Astraceneca-Impfstoffs und Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sowie die Kosten für Krankenhausaufenthalte durch fortgesetzte Aussetzung des Impfstoffs stehen. Und letztlich die Folgen für die Wirtschaft.»

Chile will Delegiertenwahl für Verfassungskonvent verschieben

SANTIAGO DE CHILE: Angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen soll die Wahl der Delegierten für eine Verfassungsgebende Versammlung in Chile vom 10. und 11. April auf 15. und 16. Mai verlegt werden. «Morgen werden wir dem Kongress ein Verfassungsreformprojekt schicken, um die Wahlen der Delegierten, Bürgermeister und Gouverneure um fünf Wochen zu verschieben», schrieb der chilenische Präsident Sebastián Piñera in einer Mitteilung auf Twitter am Sonntagabend (Ortszeit). «Der Schutz der Gesundheit aller unserer Landsleute ist für uns immer oberste Priorität gewesen.»

Trotz einer der höchsten Impfraten weltweit registrierte Chile zuletzt so viele Neuinfektionen wie nie zuvor in der Pandemie. Das Gesundheitsministerium meldete am Freitag 7.626 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Auslastung der Intensivbetten liegt bei über 90 Prozent. Fast 30 Prozent der rund 18 Millionen Chilenen haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten, 15 Prozent beide. Damit liegt das Land weit vor anderen in Lateinamerika und auch vor europäischen Staaten. Am Samstag verschärften die Hauptstadt und der Großraum Santiago de Chile sowie weitere Regionen ihre Quarantäne-Maßnahmen.

30 Jahre nach Chiles Rückkehr zur Demokratie hatten bei einem Referendum im Oktober mehr als 78 Prozent der Wähler für die Ausarbeitung eines neues Grundgesetzes gestimmt. Eine neue Verfassung gehörte zu den Kernforderungen der Demonstranten, die im Oktober und November 2019 zu Tausenden gegen die Regierung auf die Straße gingen. Der aktuelle Text von 1980 stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur von General Augusto Pinochet (1973-1990). Bei dem Referendum stimmte auch eine große Mehrheit dafür, dass eine Verfassungsgebende Versammlung die neue Verfassung ausarbeiten soll.