Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Neuseeland plant für 2021 quarantänefreie Einreisen aus Australien

WELLINGTON: Neuseeland könnte Anfang des kommenden Jahres erstmals wieder quarantänefreie Einreisen aus Australien und von den Cookinseln erlauben. Als Zeitplan nannte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Montag das erste Quartal 2021. Neuseeland hatte seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie Mitte März für Ausländer geschlossen.

Mit den Cookinseln sei bereits ein Abkommen unterzeichnet worden. Für die Regelung mit Australien sei noch Arbeit nötig, hieß es. Außerdem wird der Plan nur umgesetzt, wenn die Corona-Zahlen in den Ländern unter Kontrolle blieben.

Australien hatte bereits Mitte Oktober quarantänefreies Reisen aus dem Nachbarland in bestimmte Regionen erlaubt. Neuseeländer dürfen seither unter anderem die Bundesstaaten New South Wales und Northern Territory besuchen. Ardern hatte es damals aber noch abgelehnt, ebenfalls die Grenzen zu öffnen. Australien, besonders aber Neuseeland, sind bislang wegen extrem strikter Maßnahmen vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen.

Altmaier erwartet trotz Lockdowns keine Rezession wie im Frühjahr

BERLIN: Wirtschaftsminister Peter Altmaier geht trotz des harten Corona-Lockdowns ab Mittwoch nicht davon aus, dass die Wirtschaft wie im Frühjahr einbricht. «Ich bin mir relativ sicher, dass wir eine Rezession wie im Frühjahr diesen Jahres diesmal nicht erleben werden», sagte der CDU-Politiker am Montag im Deutschlandfunk. «Es ist möglich, wenn wir klug vorgehen, auch jetzt noch einmal die wirtschaftliche Substanz des Landes zu bewahren.» Dazu gehörten Hilfsmaßnahmen, aber auch, dass die Einschränkungen nicht immer wieder verlängert werden müssten, «weil wir nicht mutig genug sind». Rückblickend sei die Politik mit den weniger harten Maßnahmen der vergangenen Wochen im Kampf gegen das Coronavirus zu mutlos gewesen.

Ab Mittwoch wird das öffentliche und private Leben in Deutschland nun drastisch heruntergefahren. Vom 16. Dezember bis mindestens zum 10. Januar muss der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf schließen. Ein Lichtblick sei aber, sagte Altmaier, dass zuletzt in den allermeisten Fabriken weiter gearbeitet wurde - anders als im März, als viele Lieferketten unterbrochen waren. «Ich habe die Hoffnung, dass es uns in dieser zweiten Welle gelingt, einen kompletten wirtschaftlichen Stillstand zu verhindern», betonte er.

So lange die Infektionszahlen so stark stiegen wie zuletzt, werde es ohne staatliche Maßnahmen nicht gehen, sagte Altmaier. Er warnte davor, den Menschen ab Januar wieder Erleichterungen in Aussicht zu stellen, von denen man nicht wisse, ob sie eingehalten werden könnten.

Premierminister von Eswatine stirbt nach Corona-Infektion

MBABANE: An den Folgen einer Corona-Infektion ist der Premierminister von Eswatini (früher: Swasiland) gestorben.

Das teilte die Regierung des im Süden Afrikas gelegenen Kleinstaates am späten Sonntagabend mit. Ambrose Dlamini war nach einem positiven Covid-19-Test in ein Krankenhaus im benachbarten Südafrika gebracht worden. Nach dem am gleichen Tag veröffentlichten Zahlen des Gesundheitsministeriums hat der Kleinstaat aktuell 6714 Infektionen registriert - 29 mehr als am Vortag. 128 Menschen sind an den Folgen der Infektion gestorben. Eswatini hat knapp 1,2 Millionen Einwohner.

Trump dementiert Vorzugsbehandlung bei Corona-Schutzimpfung

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten über eine bevorzugte Behandlung für ihn persönlich bei der Schutzimpfung gegen das Coronavirus widersprochen. Er stehe nicht auf dem Plan für eine Impfung, sehe dem aber zu einer «passenden Zeit» entgegen, twitterte Trump am späten Sonntagabend (Ortszeit). Zuvor hatte die Wirtschaftsagentur Bloomberg berichtet, Trump und andere Angehörige des Weißen Hauses sollten die Schutzimpfung schon ab Montag erhalten.

«Die Angestellten im Weißen Haus sollten die Impfung etwas später in dem Programm erhalten, außer es ist unbedingt nötig», twitterte Trump weiter. Er habe diese Änderung angeordnet. Trump selbst war bereits Anfang Oktober an Covid-19 erkrankt.

In den USA soll am Montag die landesweite Impfung mit dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer beginnen. Die Arzneimittelbehörde hatte Ende vergangener Woche die Notfallzulassung für das Mittel erteilt. Als erstes sollen Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.

Die US-Regierung hat sich vertraglich die Lieferung von 100 Millionen Impfdosen von Pfizer/Biontech gesichert. Der US-Pharmakonzern Moderna teilte am Freitag mit, die US-Regierung kaufe weitere 100 Millionen Dosen seines Impfstoff-Kandidaten. Der Moderna-Impfstoff muss von der Arzneimittelbehörde noch zugelassen werden, eine Entscheidung darüber wird Ende der Woche erwartet.

England beginnt mit Corona-Impfungen in Hausarztpraxen

LONDON: In England werden von dieser Woche an Corona-Impfungen in Hausarztpraxen im ganzen Land verabreicht. Das teilte der Nationale Gesundheitsdienst NHS mit. An 100 Standorten im Land werden demnach 80-Jährige sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen mit dem kürzlich in dem Land zugelassenen Präparat von Biontech und Pfizer geimpft. Zunächst konnte der Impfstoff wegen der komplizierten Lagerung bei etwa minus 70 Grad nur in Krankenhäusern verabreicht werden.

Auch in den anderen Landesteilen des Vereinigten Königreichs, nämlich Schottland, Wales und Nordirland, seien noch in dieser Woche Impfungen von Pflegeheimbewohnern geplant, hieß es in der Mitteilung. Das Gesundheitssystem liegt in der Zuständigkeit der einzelnen Regionalregierungen.

Großbritannien hatte Anfang Dezember als erstes Land der Welt dem Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Vergangene Woche wurde die 90 Jahre alte Margaret Keenan als erster Mensch mit dem neuen Impfstoff regulär behandelt. Noch in diesem Jahr sollen vier Millionen Impfdosen in dem Land eintreffen - weitere 40 Millionen werde im kommenden Jahr erwartet. Laut Regierung handelt sich um die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes.

Corona-Politik: Fresenius-Chef kritisiert Fokus auf Intensivbetten

BAD HOMBURG: Fresenius-Chef Stephan Sturm kritisiert in der Corona-Krise einen zu starken Blick auf die Intensivkapazitäten der Kliniken. «Der einseitige Fokus der Politik auf Intensivbetten ist falsch», sagte der Vorstandschef des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX. Dort, wo es zu Engpässen in Krankenhäusern gekommen sei, sei das meist wegen des Mangels an Intensivpflegekräften geschehen und nicht wegen fehlender Intensivbetten. Den viel diskutierten Personalmangel habe es schon vor der Corona-Krise gegeben, sagte Sturm. Fresenius ist mit der Tochter Helios Deutschlands größter privater Klinikbetreiber. Die Kette behandelt jährlich rund 5,6 Millionen Patienten hierzulande.

«Selbst wenn Intensivkapazitäten ausgeschöpft sein sollten, können Covid-Patienten stationär behandelt werden», sagte Sturm. Corona-Patienten ließen sich etwa auch auf entsprechend aufgerüsteten Intermediate-Care-Stationen behandeln, einer Zwischenstufe zwischen Normal- und Intensivstation. Klinische Daten zeigten in anderen Ländern eine vergleichbar niedrige Sterblichkeit bei Corona-Patienten, während dort ein geringerer Anteil auf Intensivstationen läge.

Um die Pandemie zu bewältigen, sei eine bessere Vernetzung der Krankenhäuser in Deutschland nötig, sagte Sturm. So könnten Klinken aus weniger betroffenen Regionen Corona-Patienten aus Hotspots aufnehmen. «Wir brauchen mehr Transparenz im Gesundheitssystem.» Es gebe Widerstände gegen ein zentrales Register, das ein Verteilen von Patienten erleichtern würde. «Auch wenn sicher nicht jeder Patient transportfähig ist, können wir hier besser werden.»

«Corona ist da und eine sehr ernstzunehmende Krankheit», betonte der Manager. Eine einseitige Ausrichtung der Politik auf das Virus sei aber falsch. «Herzinfarkte und Schlaganfälle gibt es ja trotzdem. Es wäre falsch, aus Angst vor dem Coronavirus auf Vorsorgeuntersuchungen zu verzichten. Ich appelliere an die Menschen: Gehen Sie zum Arzt!» Andernfalls werde man in den kommenden Jahren den Preis bezahlen in Form von Übersterblichkeit, etwa bei Krebspatienten. «Auch viele Herzinfarkte und Schlaganfälle bekommen wir viel zu spät zu Gesicht.»