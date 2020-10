Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Historiker sieht Corona als «epochale Zäsur»

MÜNCHEN: Der Historiker Andreas Wirsching sieht in der Coronavirus-Pandemie das Ende einer Epoche aufziehen.

«Es spricht vieles dafür, dass das Jahr 2020 als eine epochale Zäsur in die Geschichte eingehen wird», sagte der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte der Deutschen Presse-Agentur. «Zwar wissen wir das jetzt noch nicht so genau, aber einiges ist erkennbar, insbesondere was die Globalisierung betrifft.» Wirsching denkt, dass das Zeitalter der Internationalisierung und Globalisierung, das es seit etwa 1970 gebe, starken Veränderungen unterworfen, «wenn nicht beendet», werde.