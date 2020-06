Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Italien meldet niedrigste Corona-Totenzahl seit März

ROM: Italien hat in der Corona-Pandemie die niedrigste Totenzahl seit mehr als drei Monaten gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden sei die Zahl der Toten um 26 auf 34.371 gestiegen, teilte der Zivilschutz am Montag in Rom mit. Zuletzt waren am 2. März 18 Tote an einem Tag registriert worden. Insgesamt wurden in Italien bisher 237.290 Infektionen gemeldet, die meisten davon in der Lombardei.

Der Ausbruch war Ende Februar in zwei Provinzen in Norditalien bekannt geworden. Experten gehen davon aus, dass das Virus schon Wochen vorher in Italien zirkulierte. Zeitweise starben pro Tag bis zu 800 Menschen mit der Lungenkrankheit Covid-19. Italien hatte Anfang März eine der längsten und härtesten Ausgangsbeschränkungen in Europa verhängt. Mittlerweile sind viele Maßnahmen aber wieder aufgehoben worden.

Schweden-Strategie scheitert: Curitiba schließt Bars und Parks wieder

CURITIBA: Die brasilianische Vorzeigestadt Curitiba hat angesichts steigender Corona-Zahlen wieder strenge Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erlassen. Mit einem Dekret der Stadtverwaltung, das am Montag in Kraft trat, wurden etwa Fitnesscenter, Bars, Kirchen und Parks erneut geschlossen. In der vergangenen Woche verdreifachte sich die Zahl der täglichen Fälle, die im Durchschnitt bei 14 gelegen hatte. Allein am Samstag registrierte Curitiba 59 neue Infizierte. Insgesamt haben sich in der von deutschen, polnischen und italienischen Einwanderern geprägten Zwei-Millionen-Stadt mehr als 1100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mindestens 75 Patienten sind bislang gestorben.

Anfang Mai hatte Curitiba sich im Vergleich zu anderen brasilianischen Städten, in denen die Zahlen explodierten und das Gesundheitssystem an die Grenze gelangte, mit nur 600 Infizierten in einer bequemen Situation befunden. Die südbrasilianische Stadt gilt im Hinblick auf Stadtplanung und Nachhaltigkeit als Vorzeigemodell. Bürgermeister Rafael Greca erklärte damals auf Twitter, dass die Curitibaner dem «schwedischen Modell» folgen wollten. «Wir haben keinen Lockdown gemacht, weil wir auf die Intelligenz der Leute setzen», sagte er. Greca bezog sich auf die Strategie Schwedens, das im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie einen Sonderweg mit freizügigeren Maßnahmen als andere Länder gegangen war.

Maas reist kurz nach der Grenzöffnung nach Polen

BERLIN: Kurz nach der Öffnung der monatelang geschlossenen Grenze zu Polen reist Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag in das Nachbarland. In einem Gespräch mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz wird es neben der Bekämpfung der Corona-Pandemie auch um andere europapolitische Themen mit Blick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft gehen, die am 1. Juli beginnt.

Außerdem könnte es um ein sicherheitspolitisches Thema gehen, das in beiden Ländern hohe Wellen geschlagen hat: Die Pläne von US-Präsident Donald Trump, die etwa 34.500 Soldaten in Deutschland um bis zu 9500 zu reduzieren. Die Regierung in Warschau hofft zwar, dass die US-Truppe mit ihren derzeit rund 5000 Soldaten in Polen aufgestockt wird. Sie hat allerdings deutlich gemacht, dass das nicht auf Kosten der Truppenstärke in Deutschland gehe solle.

Für Maas ist es bereits die vierte Auslandsreise nach einer zehnwöchigen Pause wegen der Corona-Pandemie. Er war bereits in Luxemburg, den Niederlanden, Israel und in Jordanien. Polen hatte am Samstag nach fast drei Monaten seine Grenzen zu seinen EU-Nachbarländern wieder geöffnet. Seitdem gibt es für Einreisende aus der EU keine Temperaturkontrolle und keine Quarantäne-Regelungen mehr.

Gesundheitspersonal in Frankreich protestiert - Macron besucht Fabrik

PARIS: Nach einer Entspannung in der Corona-Krise wollen Angehörige von Gesundheitsberufen am Dienstag in mehreren französischen Städten demonstrieren. Während der Covid-19-Pandemie geriet das Gesundheitssystem im Land an seine Grenzen. Premier Édouard Philippe hatte dem Krankenhauspersonal bereits spürbare Gehaltserhöhungen versprochen. Die Mitte-Regierung läutete auch eine Reform des Gesundheitswesens ein.

Staatschef Emmanuel Macron will am Dienstag (10.30 Uhr) ein großes Impfstoffwerk des Pharmakonzerns Sanofi besuchen. Der 42-Jährige setzt sich auf internationaler Ebene dafür ein, einen künftigen Corona-Impfstoff allen zur Verfügung zu stellen. Die Pandemie forderte in Frankreich bisher über 29.000 Tote. Macron hatte am Sonntag weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt und damit seinen Landsleuten eine baldige Rückkehr zu quasi normalen Lebensbedingungen in Aussicht gestellt.

Seltener Berggorilla in Uganda vermutlich von Wilderern getötet

KAMPALA: Inmitten der Corona-Krise ist in Uganda ein seltener Berggorilla vermutlich von Wilderern getötet worden. «Wir haben seine Leiche mit tiefen Wunden von einem Speer gefunden», sagte am Montag John Gesa, ein Sprecher der ugandischen Wildschutzbehörde UWA. Das 25 Jahre alte Tier, genannt Rafiki, war demnach das Oberhaupt einer Familie von 17 Berggorillas im Bwindi-Regenwald, einem Nationalpark im Südwesten Ugandas.

Die Behörde macht die Pandemie und die Corona-Maßnahmen für den Tod des Tiers mitverantwortlich. «Seit dem Covid-19-Lockdown gibt es in den Parks mehr Wilderei», sagte Gesa. Wegen der Corona-Krise wurden weltweit Flüge eingestellt und Grenzen geschlossen, somit bleiben die für den Tierschutz extrem wichtigen Tourismuseinnahmen weg. Zudem hätten viele Menschen in Uganda wegen der Corona-Maßnahmen die Städte verlassen und seien in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt, sagte Gesa. Dort hätten viele keine Arbeit oder Beschäftigung und würden unter anderem wildern.

Die Berggorillas sind vom Aussterben bedroht, es gibt nur noch rund 1000 Tiere. Sie leben nur in diesem Gebiet an der Grenze von Uganda, Ruanda und dem Kongo. Die Population hatte sich laut der Weltnaturschutzunion (IUCN) in den vergangenen Jahren etwas erholt.

Nepal schiebt fünf Ausländer wegen Demo-Teilnahme ab

KATHMANDU : In Nepal sollen fünf Touristen abgeschoben werden, weil sie kürzlich an einer Demonstration gegen das Verhalten der nepalesischen Regierung in der Corona-Krise teilgenommen hatten. Die Staatsbürger aus China, den USA und Australien hätten Gesetze verletzt, wonach Touristen nicht an politischen Demonstrationen teilnehmen dürfen, sagte der Generaldirektor der nepalesischen Einwanderungsbehörde Ramesh Kumar KC, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Ausländer müssten das Land verlassen, sobald es wieder Flüge ins Ausland gibt und sie dürften zwei Jahre lang nicht mehr einreisen. Flüge wurden als Corona-Maßnahme zeitweise ausgesetzt.

In den vergangenen Wochen haben in Nepal Hunderte Menschen in mehreren Städten unter anderem mehr Corona-Tests, einen konkreten Plan zur Pandemieeindämmung und zum Ende des Lockdowns gefordert. Zudem verlangten sie, dass Millionen im Ausland gestrandete Arbeiter nach Hause geholt werden.

Die fünf Ausländer waren am Wochenende zusammen mit einer Frau aus Norwegen festgenommen worden, sagte der Generaldirektor der Einwanderungsbehörde. Die Norwegerin dürfe aber im Land bleiben, da sie mit einem Nepalesen verheiratet ist.

Finnland hebt Corona-Ausnahmezustand auf

HELSINKI: Finnland hebt den vor drei Monaten wegen der Corona-Krise verhängten Ausnahmezustand im Land auf. Ihre Regierung sei zu dem Schluss gekommen, dass die Behörden die Corona-Pandemie wegen der verbesserten Lage auch mit ihren normalen Befugnissen handhaben könnten, sagte Ministerpräsidentin Sanna Marin am Montag in Helsinki. Das dem Schritt zugrunde liegende Gesetz werde deshalb aufgehoben, womit Finnland ab Dienstag in den Normalzustand zurückkehre. Dies bedeute jedoch nicht, dass die vom Coronavirus ausgehende Gefahr gebannt sei. Justizministerin Anna-Maja Henriksson erklärte dennoch: «Das hier ist ein Tag der Freude.»

Der am 16. März eingeführte Ausnahmezustand hatte Marins Regierung mit Sonderrechten ausgestattet, um beispielsweise den Verkehr in und aus der Region rund um Helsinki, der bevölkerungsreichsten finnischen Landschaft Uusimaa, zu beschränken. Auch Schulen wurden vorübergehend geschlossen. Die meisten Maßnahmen konnte Finnland aber wieder lockern, weil sich die Corona-Situation deutlich gebessert hat. Bis Montag wurden in dem nordischen EU-Land mit seinen etwa 5,5 Millionen Einwohnern rund 7100 Infektionen gemeldet, 326 Menschen mit Covid-19-Erkrankung sind bisher gestorben.

Regierung und Opposition in Chile einigen sich auf Corona-Hilfen

SANTIAGO DE CHILE: Angesichts der grassierenden Corona-Pandemie haben sich die Regierung und die Opposition in Chile auf zusätzliche Finanzhilfen für die Bevölkerung geeinigt. Die Notfallunterstützung solle bis zu 100.000 Peso (110 Euro) monatlich pro Person betragen, kündigte Präsident Sebastián Piñera in der Nacht auf Montag an. «Mit diesem Abkommen wollen wir die Einkünfte der Familien schützen sowie Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft zurückgewinnen», sagte der Staatschef.

Insgesamt plant die konservative Regierung zwölf Milliarden US-Dollar für die kommenden zwei Jahre ein, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. Zu dem Plan gehören öffentliche Investitionen, Steueranreize zur Schaffung von Arbeitsplätzen und leichterer Zugang zu Krediten.

Zuletzt gab es im Großraum Santiago zum Teil heftige Proteste, weil die Menschen seit Wochen nicht mehr zur Arbeit können und es kaum soziale Absicherung gibt. Die konservative Regierung ließ daraufhin Lebensmittelpakete verteilen. In Chile haben sich bislang 174.293 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 3323 Patienten sind im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

United Airlines hofft mit Milliardenkredit durch die Krise zu kommen

CHICAGO: Die US-Fluggesellschaft United Airlines will ihr Überleben in der Corona-Krise mit einem neuen Milliardenkredit sichern. Über sein Vielfliegerprogramm MileagePlus hat sich das Unternehmen ein Darlehen über 5 Milliarden US-Dollar (4,4 Mrd Euro) gesichert, wie es am Montag in Chicago mitteilte. Das Geld solle Ende Juli zur Verfügung stehen. Zusammen mit den erwarteten 4,5 Milliarden Dollar aus dem Coronavirus-Hilfsprogramm der US-Regierung soll die Liquidität der Gesellschaft bis Ende des dritten Quartals dadurch auf etwa 17 Milliarden Dollar steigen.

United Airlines sprach von der schwersten wirtschaftlichen Krise in der Geschichte der Luftfahrt. Nach eigenen Angaben verbrennt das Unternehmen im zweiten Quartal jeden Tag 40 Millionen Dollar an Barmitteln. Im dritten Quartal dürften es immer noch 30 Millionen Dollar pro Tag sein, obwohl die Airline ihr Flugprogramm jetzt wieder schrittweise hochfährt. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten bereits seine Investitionen gekürzt, Mitarbeiter und Management in unbezahlten Urlaub geschickt und Abfindungsprogramme für Beschäftigte aufgelegt.

UN veröffentlichen Kinderbuch zum Leben in Corona-Zeiten

NEW YORK: Die Vereinten Nationen haben ein Kinderbuch über das Leben während der Corona-Pandemie veröffentlicht.

In dem englischsprachigen Büchlein «From My Window» («Aus meinem Fenster») geht es beispielsweise darum, wie Kinder weltweit ihre Verwandten und Freunde vermissen und mit welchen Aktivitäten sie sich daheim ihre Zeit vertreiben. Das Buch wurde am Montag in New York vorgestellt und steht auf der Webseite der UN zum kostenlosen Download bereit.

US-Behörde widerruft Corona-Genehmigung für Malaria-Medikament

WASHINGTON: In den USA hat die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) ihre Ausnahmegenehmigung für ein Malaria-Medikament zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen widerrufen. Es sei angesichts der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse «unwahrscheinlich», dass Hydroxychloroquin bei der Behandlung der Lungenerkrankung wirksam sei, erklärte die FDA am Montag. Zudem habe der Einsatz des Medikaments «ernsthafte» Nebenwirkungen, darunter Herzprobleme, weswegen die Ausnahmegenehmigung widerrufen werde, hieß es weiter.

Die Zulassung des Medikaments für Malaria und zur Behandlung bestimmter Autoimmunkrankheiten ist davon nicht betroffen. US-Präsident Donald Trump hatte intensiv für Hydroxychloroquin als wichtiges Mittel im Kampf gegen das Coronavirus geworben. Trump hatte das Medikament nach Angaben seines Arztes auch selbst als Coronavirus-Prophylaxe eingenommen - obwohl es keine schlüssigen Beweise für eine solche Wirksamkeit gibt.

Spanien will Automobilbranche mit 3,75 Milliarden helfen

MADRID: Die spanische Regierung hat ein Hilfspaket im Umfang von 3,75 Milliarden Euro für die stark unter der Corona-Krise leidende Automobilbranche angekündigt. Insbesondere solle es dabei um die Förderung von Elektroautos gehen, sagte Regierungschef Pedro Sánchez. Einzelheiten der Maßnahmen sollten am Montag vorgestellt werden. Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Spaniens. Sie trägt rund zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei und sichert etwa zwei Millionen Arbeitsplätze.

Sánchez bezeichnete die Lage der Automobilbranche wegen der weitgehenden Einstellung der Produktion und eines starken Absatzeinbruchs während der Corona-Krise als «kritisch». So musste die VW-Konzernmarke Seat im Mai ein Minus bei den Auslieferungen von 65 Prozent hinnehmen. Sánchez betonte, Ziel der staatlichen Hilfen sei es, die Automobilbranche beim Übergang zu einer «nachhaltigen Mobilität» unterstützend zu begleiten.

Griechenland öffnet seine Flughäfen - Keine Quarantäne für Deutsche

ATHEN/THESSALONIKI: Griechenland hat am Montag seine zwei wichtigsten Flughäfen für Touristen aus zahlreichen Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz, geöffnet. Der erste Flug kam in Athen aus dem zyprischen Larnaka an. Am Nachmittag waren Flüge aus Düsseldorf, Frankfurt, München und Zürich geplant, wie der Flughafen Athen mitteilte. Auch der Flughafen von Thessaloniki ist geöffnet worden. Vom 1. Juli an sind auch Flüge aus dem Ausland für alle Regionalflughäfen wieder erlaubt, wie die Regierung mitteilte.

Hoteliers in Griechenland setzten sich selbst ein Maximalziel für diese Saison in Zeiten der Corona-Pandemie: «Wir wären zufrieden, wenn wir bis Ende des Jahres 25 Prozent des Einkommens vom Vorjahr erreichen könnten», sagte Christos Pilatakis, ein Hoteldirektor von der Insel Rhodos, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Buchungen für die nächsten Monate lagen nach Angaben des Hotelverbandes der Insel Santorin bislang bei 20 bis 25 Prozent der Kapazität der Hotels dieses beliebten Urlaubsziels.

Griechenland hat verglichen mit anderen Staaten Europas eine sehr niedrige Infektionsrate. Zahlreiche Einwohner der Inseln, auf denen es kaum Coronavirus-Infektionen gab, stehen vor einem Dilemma. «Einerseits können wir ohne Tourismus nicht überleben, andererseits fürchten wir, dass die Touristen uns das Unheil ins Haus bringen», sagte eine Kellnerin aus Santorin der dpa. Griechenlands Regierung hat angesichts des Neustarts alle Inseln in der Ägäis und im Ionischen Meer mit zusätzlichem medizinischem Personal verstärkt.

Modekette Hennes & Mauritz brechen wegen Corona die Umsätze weg

STOCKHOLM: Der schwedischen Modekette Hennes & Mauritz (H&M) sind wegen der Corona-Krise im zweiten Geschäftsquartal die Umsätze weggebrochen. Die Erlöse sanken zwischen März und Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um die Hälfte auf 28,66 Milliarden schwedische Kronen (2,7 Milliarden Euro), wie der Konzern am Montag in Stockholm mitteilte.

Im Zuge der Pandemie musste der Modekonzern weltweit Filialen schließen. Mitte April waren davon rund 80 Prozent der Läden betroffen. Mittlerweile seien es nur noch 18 Prozent, hieß es. Bereits Anfang April hatte der Konzern angekündigt, dass er für das zweite Quartal einen Verlust erwartet. Den vollständigen Halbjahresbericht veröffentlicht das Unternehmen Ende Juni.

Abstandsregel: Botanischer Garten in Japan misst mit Bananenblättern

TOKIO: Ein botanischer Garten in Japan erinnert seine Besucher auf besonders anschauliche Weise an die Corona-Abstandsregel: Mit Hilfe von Bananenblättern.

Der empfohlene Abstand von zwei Metern entspreche der Blattlänge einer Bananenstaude, erklärte ein Sprecher des Ofuna Botanical Garden in Tokios Nachbarprovinz Kanagawa am Montag auf Anfrage. Um das den Besuchern zu verdeutlichen, hat der Botanische Garten am Eingang Poster mit den Worten «Social Distancing» aufgehängt. Links ist eine Frau gezeichnet, rechts ein Mann und zwischen ihnen ein grünes Bananenblatt. Zwei Meter entspreche der Länge eines solchen Blattes, heißt es auf dem Poster, verbunden mit der Bitte, genau diesen Abstand zueinander einzuhalten.

Nach Ausbruch in Peking: China meldet 49 neue Corona-Fälle

PEKING: In Folge des Coronavirus-Ausbruchs auf einem Großmarkt in Peking ist die Zahl der Covid-19-Fälle in China weiter gestiegen. Wie die nationale Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte, registrierte sie 49 neue Infektionen, darunter 10 «importierte» Fälle mit Sars-CoV-2 bei Reisenden und 39 lokale Ansteckungen. Von den im Inland übertragenen Fällen wurden 36 in Peking und drei in der benachbarten Provinz Hebei registriert.

Nachdem in China über viele Wochen kaum noch neue Erkrankungen gemeldet wurden, war es vergangene Woche auf einem Großmarkt der chinesischen Hauptstadt zu einem neuen Ausbruch gekommen, was Ängste vor einer neuen Virus-Welle schürte. Dutzende neue Ansteckungen wurden seit Freitag auf dem Xinfadi-Markt im Stadtviertel Fengtai gemeldet.

Der Großmarkt, der rund 90 Prozent des Gemüses und Obsts der 20-Millionen-Metropole liefert, wurde geschlossen. Im Umfeld wurden Wohnviertel abgeriegelt sowie Kindergärten und Grundschulen zugemacht. Rund 10.000 Händler und Mitarbeiter des Marktes sollen getestet werden.