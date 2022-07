Corona-Überblick: Meldungen am Montag

«Pravda»: Niemand will neue Corona-Welle wahrhaben

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Montag zum verdrängten Risiko einer neuen Welle von Covid-19-Erkrankungen:

«Die Rückkehr der Covid-19-Pandemie, die in Europa unter dem Deckel blubberte und weiter blubbert, während auf den Kochtöpfen daneben die Spannung aus Krieg, Inflation, Wut und allgemeiner Angst kocht, war zu erwarten. Aber angesichts einer endlosen Serie von Hiobsbotschaften wollten sich alle lieber blind und taub stellen. Im Juni stiegen die Fallzahlen plötzlich stark an - in Frankreich und Portugal um bis zu 50 Prozent - und zum Monatsende registrierte die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits wieder 4,1 Millionen Infizierte weltweit. (...)

Die Infektionszahlen steigen auch bei unseren Nachbarländern. China hat wieder Lockdowns verhängt und Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt. (...) Dass sich das Virus wieder ausbreitet, hat allerhand Gründe. Die gelockerten Schutzmaßnahmen an den Arbeitsplätzen, im öffentlichen Verkehr und an Vergnügungs- und Erholungsorten. Noch dazu sind die neuen Varianten ansteckender, der Schutz aus der dritten Impfung lässt nach (...). Aber noch ist Sommer und niemand will an ein Risiko denken, das noch allzu weit entfernt scheint.»