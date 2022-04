Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Gründonnerstag: Papst Franziskus wäscht Häftlingen in Rom die Füße

ROM: Papst Franziskus wird an diesem Gründonnerstag zwölf Häftlingen in einem Gefängnis bei Rom die Füße waschen.

Am Abend will das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Justizvollzugsanstalt von Civitavecchia in der Nähe der Hauptstadt das religiöse Ritual vollziehen. Die Fußwaschung geht auf eine Geste von Jesus Christus an seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zurück und ist ein Zeichen der Demut. Franziskus betrachtet den Besuch in dem Gefängnis als privaten Termin, wie in einer Mitteilung der Haftanstalt zu lesen war. In den vergangen beiden Jahren war die Fußwaschung wegen Corona ausgefallen.