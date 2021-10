Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Parlamentswahl beginnt für Menschen in Quarantäne

PRAG: Für Menschen in Corona-Quarantäne hat die Parlamentswahl in Tschechien zwei Tage früher begonnen. Sie konnten ihre Stimme bereits im Laufe des Mittwochs an 82 sogenannten Drive-in-Wahllokalen abgeben, ohne ihr Auto zu verlassen. Es zeichnete sich ein geringes Interesse ab. Die Zahl der aktuell an Corona Erkrankten liegt nach Behördenangaben bei knapp 8000. Für die restlichen mehr als acht Millionen Berechtigten öffnen die Wahllokale erst am Freitag. Die Bürger des EU-Mitgliedstaats können ihren Stimmzettel auch noch am Samstag in die Urne werfen.

Letzten Umfragen zufolge geht die populistische ANO von Ministerpräsident Andrej Babis als Favorit in die Wahl zum Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern. Sie könnte nach Einschätzung der Meinungsforschungsagentur Stem auf 27,3 Prozent der Stimmen kommen. Die Umfragen berücksichtigen indes noch nicht, dass die jüngsten Veröffentlichungen in den sogenannten «Pandora Papers» den Regierungschef unter Druck gesetzt haben.

Dem Recherche-Netzwerk ICIJ zufolge soll Babis im Jahr 2009 über intransparente Briefkastenfirmen für 15 Millionen Euro ein Anwesen in Frankreich gekauft haben. Es sei skandalös, ihn der Geldwäsche zu bezichtigen, entgegnete der Regierungschef und Multimilliardär. Die Mittel seien ordnungsgemäß versteuert gewesen. Babis war als selbst ernannter Korruptionsbekämpfer mit dem Versprechen in die Politik gegangen, «nicht wie andere Politiker» zu sein.