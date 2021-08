Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Noten zeigen Kluft des britischen Schulsystems - Minister unter Druck

LONDON: Die Veröffentlichung der diesjährigen Abiturnoten hat in Großbritannien eine Debatte über die Kluft zwischen privaten und staatlichen Schulen entfacht. Bildungsminister Gavin Williamson sei in Gefahr, seinen Posten zu verlieren, berichtete am Mittwoch die «Times» unter Berufung auf Regierungskreise.

Hintergrund ist der deutlich unterschiedliche Anteil an Bestnoten im Abitur (A-Levels) an den Schulformen. An Privatschulen erreichten rund 70 Prozent der Abiturienten die Bestnoten A oder A*, wie aus offiziellen Zahlen hervorgeht. Im Gesamtdurchschnitt aller Schulen waren es nur knapp 45 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem höchsten Anteil an Top-Noten jemals.

Experten und Bildungspolitiker - darunter auch einige Mitglieder der regierenden konservativen Tory-Partei - sprachen sich für eine Reform der Benotung aus. So könnten etwa ein ganz anderes, auf Punkten basierendes Notensystem oder zentrale Prüfungen eingeführt werden.

Wegen der Pandemie, in der über Monate lang die Schulen geschlossen blieben und nur online unterrichtet wurde, sind die Abschlussnoten in diesem Jahr weitgehend von Lehrern auf der Grundlage von Tests und Mitarbeit im Unterricht vergeben worden, nicht wie üblich auf Basis von Abschlussprüfungen.

Ausschreitungen bei Protesten gegen Corona-Beschränkungen

VILNIUS: Bei Protesten gegen geplante Corona-Beschränkungen in Litauen ist es zu Ausschreitungen gekommen. Dabei seien in der Nacht zum Mittwoch in der Hauptstadt Vilnius 26 Menschen festgenommen und 10 Polizisten verletzt worden, teilten die Einsatzkräfte der Agentur BNS zufolge mit. Auslöser waren demnach Pläne der Regierung, dass künftig nur noch Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft sind, etwa öffentliche Verkehrsmittel und alle körpernahen Dienstleistungen nutzen dürfen. Impfverweigerern drohen dagegen Einschränkungen.

Rund 5000 Menschen hätten sich vor dem Parlament versammelt. Als die Menge nach einer Parlamentssitzung Ausfahrten blockierte, seien Polizisten eingeschritten. Dem Bericht zufolge wurden Flaschen geworfen und Pyrotechnik gezündet. Die Polizei habe daraufhin Tränengas eingesetzt. Rettungswagen und Fahrzeuge der Polizei seien mit Steinen beworfen worden.