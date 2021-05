Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Schnapsbrenner Diageo profitiert von besserer Corona-Lage

LONDON: Das Ende der strengen Lockdowns in vielen Ländern stimmt den Spirituosenkonzern Diageo für das laufende Geschäftsjahr optimistisch. So rechnet der Konzern beim operativen Gewinn in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2021 mit einem Anstieg um mindestens 14 Prozent, wie er am Mittwoch in London mitteilte. Das Ergebnis soll damit etwas stärker zulegen als der Umsatz. Zuletzt hatte Diageo wegen der coronabedingten Unsicherheiten keine Prognose abgegeben.

Zudem will der Hersteller von Johnnie-Walker-Whisky, Guinness-Bier und Tanqueray-Gin den Rückkauf von Aktien im Wert bis zu 4,5 Milliarden Pfund (5,2 Mrd Euro) wieder aufnehmen, nachdem er das Programm wegen der Pandemie ausgesetzt hatte. Die Aktie legte am Morgen um rund 3,4 Prozent zu.

Sixt hofft nach Besserung im Frühjahr auf den Sommer

PULLACH: Der Autovermieter Sixt geht nach einem Anziehen der Geschäfte im März und April optimistisch in den Sommer. «Die positive Entwicklung des ersten Quartals, die sich im Monat April fortgesetzt hat, stimmt uns hoffnungsvoll für das wichtige zweite und dritte Quartal», sagte der scheidende Konzernchef Erich Sixt. Er hofft auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen, unter denen sein Unternehmen zuletzt stark gelitten hatte.

«Es zeigt sich, dass, sobald Covid-19-Restriktionen gelockert werden, die Menschen einen ungebremsten Drang haben, individuell mobil zu sein und zu reisen», sagte Sixt. Davon werde sein Unternehmen «in hohem Maße» profitieren. Eine konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr gibt Sixt allerdings weiterhin nicht. «Trotz der ermutigenden Signale müssen wir aber vorsichtig bleiben und den weiteren Verlauf der Pandemie genau beobachten. Für eine Entwarnung ist es definitiv noch zu früh.»

Sixt hatte bereits Ende April auf Basis vorläufiger Zahlen einen massiven Umsatzrückgang und einen Vorsteuerverlust gemeldet. Nun zeigte sich, dass auch nach Steuern ein Minus steht: Der Verlust beträgt 10 Millionen Euro. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um ein Drittel auf 329,9 Millionen.

Sixt hat mit deutlichen Sparmaßnahmen auf die Krise reagiert. Im ersten Quartal umfasste die Vermietflotte im Schnitt nur noch 93.200 Fahrzeuge - das sind 37.700 weniger als vor einem Jahr. Mit der erwarteten steigenden Nachfrage werde man aber wieder aufstocken, hieß es.

Harter Corona-Winter für Tui - Sommer soll Erholung bringen

HANNOVER: Der Tui-Konzern vertraut nach einem harten Corona-Winter auf eine möglichst rasche Erholung des Tourismus in der Sommersaison. Während der ersten beiden Geschäftsquartale 2020/2021 (Oktober bis Ende März) häufte der weltgrößte Reiseanbieter einen für die Jahreszeit typischen Verlust an, der mit knapp 1,48 Milliarden Euro allerdings über 70 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum war. Die vergangenen Monate seien «wie erwartet durch Covid-19-Beschränkungen geprägt» gewesen.

Angesichts der Impfungen und der schrittweisen Öffnung in mehreren Urlaubsländern gab sich Vorstandschef Fritz Joussen am Mittwoch zuversichtlich: «Wir stehen jetzt am Anfang des erwarteten Neustarts.» Der Stand der Sommerbuchungen liege bei 2,6 Millionen.

Tourismus und Luftverkehr hatten im vergangenen Jahr mit drastischen Einbußen wegen der Lockdowns und eines über weite Strecken abgewürgten Geschäfts zu kämpfen. Bei Tui sackte der Umsatz über die zurückliegenden sechs Monate im Vergleich zum Winter 2019/2020 um fast 90 Prozent auf 716 Millionen Euro ab. Der mit Milliarden an Staatshilfen gestützte Konzern aus Hannover ist darauf angewiesen, dass es in diesem Sommer deutlich besser läuft.