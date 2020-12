Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Gewählter US-Kongressabgeordnete stirbt nach Corona-Infektion

WASHINGTON: Ein erst kürzlich gewählter republikanischer Kongressabgeordnete aus dem US-Bundesstaat Louisiana ist nach einer Corona-Infektion mit 41 Jahren gestorben. «Covid-19 hat den gewählten Kongressabgeordneten (Luke) Letlow viel zu früh von uns genommen», schrieb der Gouverneur des Bundesstaates John Bel Edwards in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter. Letlows Sprecher, Andrew Bautsch, bestätigte den Tod des Politikers in der US-Zeitung «News Star».

Luke Letlow ist nach Angaben der «Washington Post» der ranghöchste US-Politiker, der an Covid-19 gestorben ist. Erst im Dezember hatte sich Letlow in einer Stichwahl durchgesetzt, um seinen Wahlbezirk im Kongress zu repräsentieren. Am Sonntag hätte er im Amt vereidigt werden sollen. Seine Corona-Infektion hatte Letlow am 18. Dezember öffentlich gemacht. Zunächst habe sich der Politiker Zuhause in Quarantäne begeben. Als sich sein Zustand verschlechterte, sei er in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Letlow hinterlässt laut US-Medien seine Frau und zwei gemeinsame Kinder. Zahlreiche US-Politiker kondolierten auf Twitter. In den USA haben sich laut Daten der Johns-Hopkins-Universität bisher rund 19,5 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 338.000 Menschen starben. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Weber: Deutsche Ratspräsidentschaft hat Zusammenhalt der EU gestärkt

BRÜSSEL: Deutschland hat es aus Sicht des CSU-Europapolitikers Manfred Weber in den vergangenen sechs Monaten geschafft, den Zusammenhalt der Europäischen Union zu stärken. Noch zu Beginn der Corona-Krise habe der Egoismus vorgeherrscht, doch die Beschlüsse für die Corona-Hilfen während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hätten das Miteinander zurückgebracht, sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur.

«Diese Vergewisserung, dass wir in der Krise zusammenhalten, ist sicher die größte Errungenschaft während der deutschen Präsidentschaft», sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament. Das 750 Milliarden Euro schwere Corona-Hilfsprogramm sei wichtig, obwohl dafür im großen Stil gemeinsam Schulden gemacht werden. «Die Maßnahmen sind richtig, sie sind notwendig, aber sie sind singulär, für diesen konkreten Fall.»

Über den Stillstand in der Migrationspolitik zeigte sich Weber hingegen enttäuscht. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte vergeblich eine Einigung auf Eckpunkte einer gemeinsamen Asylpolitik gesucht. Dazu sagte Weber: «Die Europäische Union kann sich ein weiteres Vertagen der Migrationsfrage nicht leisten, weil die Themen ja nicht weniger drängend werden, sondern bleiben. Insofern ist es enttäuschend, dass im Jahr 2020 dieses Thema nicht abgearbeitet werden konnte, trotz aller Mühen der Ratspräsidentschaft.» Das Thema sei ausdiskutiert. Aber die politische Kraft zur Einigung habe gefehlt.

Unterstützung äußerte Weber für das neue EU-Klimaziel, bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu senken. Doch müsse man den Weg mit der Industrie gehen und Arbeitsplätze und Innovation erhalten. «Neben den Hauptthemen Digitalisierung und Klimaschutz brauchen wir das Überthema Jobs, Jobs, Jobs», sagte Weber.

Maas: Migration bleibt «Spaltpilz» in der EU

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich enttäuscht gezeigt, dass während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft kein Durchbruch beim Streitthema Migration erzielt werden konnte. «Ich hätte mir gewünscht, auch da weiterzukommen, aber das ist aufgrund der Blockade einzelner Länder nicht möglich gewesen», sagte Maas in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Das bleibt einer der großen Spaltpilze in der Europäischen Union.»

Insgesamt zog Maas aber eine positive Bilanz des deutschen EU-Vorsitzes im vergangenen halben Jahr, der am 31. Dezember endet. «Ich glaube, wir haben in unserer Ratspräsidentschaft das geliefert, was auch von uns erwartet worden ist», sagte er. Der SPD-Politiker verwies auf die in letzter Minute erreichte Einigung auf den Brexit-Handelspakt mit Großbritannien, den beschlossenen EU-Haushalt und die Corona-Hilfen sowie die begonnene Diskussion über mehr europäische Souveränität.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wollte eigentlich auch eine politische Einigung der EU-Staaten auf Eckpunkte einer Asylreform noch vor Jahresende erzielen. Die EU-Kommission machte aber erst im September einen Reform-Vorschlag - wegen langer Vorgespräche mit den EU-Staaten und der Corona-Krise viel später als gedacht. Ein Durchbruch gelang dann in der verbleibenden Zeit nicht mehr. Die strittige Frage der Verteilung schutzsuchender Migranten in Europa bleibt ungelöst. Einige EU-Staaten beharren darauf, andere wollen stattdessen einen «flexiblen Mechanismus».

Maas sagte, nachdem die Kommission erst im September ihr Konzept vorgelegt habe, «war es eigentlich klar, dass wir da nicht mehr zu einem Ergebnis kommen können». Jetzt werde sich die portugiesische Ratspräsidentschaft im nächsten Halbjahr darum kümmern müssen.