Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Macron will EU-Partner von Wiederaufbauplan überzeugen

PARIS: Vor dem EU-Sondergipfel Mitte Juli zur Bewältigung der schweren Corona-Wirtschaftskrise will der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bei europäischen Partnern für eine Einigung werben. Auf dem Tisch der Staats- und Regierungschefs liegt ein 750-Milliarden-Programm, das bisher nicht von allen EU-Ländern mitgetragen wird. Der Gipfel ist für den 17. und 18. Juli geplant.

Beim Treffen Macrons mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte habe es Fortschritte gegeben, hieß es am Mittwoch aus Kreisen des französischen Präsidialamts. Macron und Rutte waren am Dienstagabend in Den Haag zusammengetroffen. «Wir haben es immer geschafft, mit dem niederländischen Premierminister konstruktive Abmachungen zu finden», teilte Macron nach dem Besuch via Twitter mit.

Die Niederlande gehören zu den sogenannten «sparsamen Vier», die Hilfen für wirtschaftlich schwache Länder nur als Kredit und mit Auflagen zu Reformen vergeben wollen. Der EU-Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 750 Millionen Euro geht unter anderem auf eine Initiative von Macron und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zurück und sieht zum größten Teil Zuschüsse vor. Verhandelt wird der Plan zusammen mit dem nächsten siebenjährigen EU-Finanzrahmen, für den die Kommission 1,1 Billionen Euro ansetzt.

Mehr als 50 Corona-Neuinfektionen in Tokio - Höchstwert seit Notstand

TOKIO: In Tokio sind erstmals seit Wochen wieder mehr als 50 Neuinfektionen binnen eines Tages mit dem Coronavirus bestätigt worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Mittwoch berichtete, wurden 55 Menschen positiv auf das Virus getestet. Das ist die höchste Zahl seit dem 5. Mai. Kürzlich hatte die Gouverneurin der Hauptstadt, Yuriko Koike, das Alarmsystem «Tokio Alert» wieder aufgehoben. Doch stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen in den vergangenen Tagen wiederholt auf über 40 Fälle, was die Sorge vor einer zweiten Corona-Infektionswelle schürt.

Tokio will im Sommer nächsten Jahres die wegen der globalen Pandemie verschobenen Olympischen Spiele ausrichten. Japan hatte vergangenen Monat den Notstand im ganzen Land aufgehoben, da die Krise so gut wie unter Kontrolle gebracht worden sei. Während des Notstands war die Bevölkerung aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Ausgangssperren wie in Europa sind rechtlich nicht möglich.

Saisonauftakt in Baseball-Liga MLB für 23. oder 24. Juli geplant

NEW YORK: Die amerikanische Baseball-Liga MLB will am 23. und 24. Juli ohne Zuschauer in die neue Saison starten. Ein am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichter verkürzter Spielplan sieht 60 Vorrundenpartien für die Teams vor. Wegen der Corona-Pandemie hatte die MLB den Beginn der Saison um mehrere Monate verschieben müssen. Der Mitteilung waren überaus kontroverse Gespräche zwischen Liga und Spielergewerkschaft vorangegangen. Normalerweise tragen die Mannschaften 162 Partien in der regulären Saison aus.

Ob Starttermin und Spielplan zu halten sind, hängt auch vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Allein bei den Philadelphia Phillies wurden zuletzt nach Club-Angaben sieben Profis positiv auf das Coronavirus getestet. Die gesunden Spieler sollen ab dem 1. Juli wieder mit dem Training beginnen. Die Playoffs sollen nach jetzigem Stand mit zehn Mannschaften ausgetragen werden, ein gescheiterter Plan hatte noch 16 Teams vorgesehen. Die Endspiele der sogenannten World Series sollen im Oktober abgeschlossen sein.