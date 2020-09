Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Erster Corona-Fall im Migrantencamp Moria auf Lesbos

ATHEN: Erstmals ist im überfüllten Migrantenlager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos ein Mensch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Somalia, dem bereits im Juli Asyl gewährt worden sei, teilte das Migrationsministerium in Athen am Mittwoch mit. Er sei zunächst nach Athen gefahren, habe dort aber keine Arbeit gefunden und sei dann nach Moria zurückgekehrt. Die Gesundheitsbehörden gehen demnach allen Kontakten des Mannes nach, um auch sie auf das Virus zu testen. Das Lager wurde für 14 Tage unter Quarantäne gestellt, wie das Migrationsministerium weiter mitteilte.

Bereits Mitte August waren im Lager von Vial auf der benachbarten Insel Chios fünf Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Ausbreitung des Virus konnte jedoch durch Isolierung der Erkrankten gestoppt werden.

Volkszählung soll verschoben werden

BERLIN: Wegen der Corona-Pandemie soll die in Deutschland ursprünglich für den kommenden Mai geplante Volkszählung auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags. Auch der Bundesrat befasst sich noch damit.

Die Vorbereitungsarbeiten für den Zensus hätten nicht wie geplant erledigt werden können, heißt es zur Begründung im Gesetzentwurf. So habe Personal aus den Statistikbehörden in Bund und Ländern «zum Teil in erheblichem Umfang» an anderer Stelle ausgeholfen, etwa in Gesundheitsämtern.

Die Zählung nimmt nicht nur die Bevölkerung in den Blick, sondern soll auch Daten zu Erwerbstätigkeit und Wohnsituation liefern. Die letzte Volkszählung war 2011. Nach gegenwärtigen Daten hat das bevölkerungseichste EU-Land gut 83 Millionen Einwohner.

Viele Japaner fühlen sich gesünder als vor Corona-Ausbruch

TOKIO: Fast die Hälfte der Japaner fühlt sich einer Umfrage zufolge gesünder als vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Jetzt, da sie mehr Zeit zu Hause verbringen, achten viele Menschen auf eine bessere Ernährung und Fitness, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Online-Umfrage der japanischen Versicherungsgesellschaft Meiji Yasuda Life Insurance hervorgeht. Befragt wurden rund 5600 Erwachsenen im Alter von 20 bis 79 Jahren. 48,1 Prozent meinten demnach, dass sie sich jetzt gesünder oder zumindest etwas gesünder als vor Corona fühlten.

Nur 2,8 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage an, ungesünder zu leben. 49,1 Prozent meinten, es habe sich für sie nichts verändert. 45,1 Prozent erklärten, sie seien gesundheitsbewusster geworden, nachdem sie im Zuge des vorübergehenden Corona-Notstands zunächst an Gewicht zugelegt hätten. 50,9 Prozent achten inzwischen auf bessere Ernährung, 35,3 Prozent halten sich jetzt fit, indem sie mehr Sport treiben. 6 Prozent sagten, sie hätten ihren Alkoholkonsum reduziert.

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in Schottland

GLASGOW: In Teilen Schottlands sind wegen zunehmender Corona-Infektionen die Kontaktbeschränkungen verschärft worden. Betroffen davon sind der Großraum Glasgow und westliche Regionen des britischen Landesteils. Seit Mittwoch dürfen sich die Bewohner dort nicht mit Mitgliedern anderer Haushalte zu Hause treffen.

«Die Übertragungen scheinen mehr in Wohnungen und zwischen Haushalten zu passieren als in Pubs und Restaurants», begründete die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon die Maßnahme. Betroffen von dem Kontaktverbot zwischen Haushalten sind insgesamt 800.000 Menschen. Schulen und Kindergärten sollen geöffnet bleiben.

In Großbritannien entscheidet jeder Landesteil selbst über seine Maßnahmen gegen die Pandemie. Premierminister Boris Johnson hatte kürzlich die Menschen in England dazu aufgerufen, wieder an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren. In vielen Regionen folgen die Menschen dem aber nicht. Auch im Regierungsviertel in London sind etliche Büros nicht besetzt. Großbritannien ist mit Blick auf die Todesfälle europaweit das am schlimmsten von der Corona-Krise betroffene Land .

Frankreichs Staatschef Macron zu Besuch im Irak eingetroffen

BAGDAD: Nach einem Besuch im Libanon ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf der zweiten Station einer Reise in den Nahen Osten im Irak eingetroffen. Das meldete die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA am Morgen. In der Hauptstadt Bagdad will Macron in Abstimmung mit den Vereinten Nationen eine Initiative starten, um die Eigenständigkeit des Landes zu stärken, wie er am Vorabend in Libanons Hauptstadt Beirut erklärte. Der Irak habe «sehr gelitten».

Die Reise in das Krisenland war kurzfristig angesetzt worden. Der Irak leidet noch immer unter den Folgen des Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Dschihadisten kontrollieren dort zwar keine Gebiete mehr, sind aber weiterhin aktiv. Proiranische Milizen haben zudem mehrfach Militärbasen angegriffen, die auch US-Truppen nutzen. Sie fordern den Abzug der US-Armee.

Die Corona-Pandemie hat die Krise im Irak weiter verschärft. Das Land hatte zuletzt in der Region die höchsten Zahlen an täglichen Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt registrierten die Behörden bislang mehr als 238.000 Corona-Fälle und mehr als 7100 Tote.

«De Standaard»: Gewirr von Regeln verwirren EU-Bürger

BRÜSSEL: Zum Ringen der EU-Kommission um eine bessere Koordinierung von Corona-bedingten Einreisebeschränkungen schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Ein Gewirr von Regeln, in dem sich die Bürger der Europäischen Union oft verirren. So stellen sich heute die verschiedenen Reisebeschränkungen dar, die von den Mitgliedstaaten verhängt wurden, um eine weitere Ausbreitung der Coronapandemie zu verhindern. Das gefährdet erneut die Freizügigkeit innerhalb des Schengenraums.(...) Gemeinsam mit der Europäischen Kommission will Berlin (im Rahmen seiner derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft) mehr Kohärenz und Klarheit für die europäischen Bürger schaffen. Wünschenswert wären gemeinsame Kriterien für die Risikobewertung, ein gleiches Farbsystem bei den Warnstufen und einheitliche Regeln bei Quarantänemaßnahmen. (...) Die Kommission wird auf der Grundlage der Gespräche in Kürze Empfehlungen an die Mitgliedstaaten aussprechen. Aber Empfehlungen sind nicht einklagbar.»

Biden bringt Wahlkampf-Schilder in «Animal-Crossing»-Gärten

WASHINGTON: Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, weitet seinen Wahlkampf auf die Computespiel-Welt «Animal Crossing» aus. Bidens Wahlkampfteam veröffentlichte am Dienstag vier virtuelle Werbeschilder, die Spieler auf ihren Grundstücken in dem Game aufstellen können.

«Animal Crossing», das für Nintendos Spielekonsole Switch verfügbar ist, gehört zu den populärsten Videospielen dieses Jahres und wurde seit der Veröffentlichung im März mehr als 20 Millionen Mal verkauft. In dem Spiel geht es darum, eine Insel zu erkunden und weiterzuentwickeln. Die Corona-Pandemie, in der die Menschen viel Zeit zuhause verbringen, hat nach Einschätzung von Experten zum Erfolg von «Animal Crossing» beigetragen.

Für ein Biden-Wahlkampfschild müssen Spieler einen QR-Code mit Nintendos Smartphone-App für die Switch einlesen. Die Demokraten hatten in der Corona-Krise die Wahlkampf-Aktivitäten zu großen Teilen ins Internet verlagert.