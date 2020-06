Corona-Überblick: Meldungen am Mittwoch

Statt Maske: Japanische Baufirma setzt wegen Hitze auf Plastikvisiere

TOKIO: Aus Sorge vor Hitzschlag wegen der brütenden Sommerhitze verzichtet eine japanische Baufirma auf Mundschutzmasken und will ihre Arbeiter stattdessen mit Plastikvisieren gegen das Coronavirus schützen. Wie ein Sprecher des japanischen Bauriesen Shimizu Corporation am Mittwoch mitteilte, wird das durchsichtige Plastikvisier mit einem Haftfilm am Kinn sowie seitlich mit Bändern befestigt. Auf diese Weise befindet sich das Visier mit einigem Abstand vor dem Mund und kann auch mit einem Helm getragen werden.

Damit lasse sich auch in der nun einsetzenden extremen Sommerhitze besser atmen, hieß es. Herkömmliche Schutzmasken liegen dagegen dicht vor dem Mund, was das Atmen bei Hitze erschweren und das Risiko eines Hitzschlags erhöhen kann. Auch die Regierung empfiehlt, Masken abzulegen, sofern ein ausreichender Abstand zu Anderen gegeben sei.

Brasilien veröffentlicht wieder komplette Corona-Zahlen

BRASÍLIA: Einer Entscheidung des Obersten Gerichts folgend, gibt Brasiliens Regierung wieder die Zahlen der Corona-Fälle komplett und online preis. Auf der Website des Gesundheitsministeriums für Corona-Statistiken wurden am Dienstagabend (Ortszeit) sowohl die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern als auch die jeweiligen Gesamtzahlen bekanntgegeben, wie dies ein Richter am Montag verfügt hatte.

Seit dem Wochenende waren täglich nur noch die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen veröffentlicht worden. Nachdem an mehreren Tagen hintereinander Negativ-Rekorde bei der Zahl der Corona-Toten registriert worden waren, hatte die Regierung schon in der vergangenen Woche begonnen, die Corona-Zahlen statt um 19 Uhr um 22 Uhr zu veröffentlichen. Damit kamen sie erst nach Ende der am meisten geschauten Nachrichtensendung des Landes. Gesundheitsexperten, Parlamentarier und Juristen kritisierten die Änderungen scharf.

Brasilien ist das von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffene Land in Lateinamerika. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag sind 1272 weitere Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gestorben. Die Zahl der Corona-Opfer stieg auf 38.406. Nachweislich mit dem Virus infiziert haben sich bislang 739.503 Menschen.