Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Irlands Präsidentenpaar nach positivem Corona-Test in Isolation

DUBLIN: Der irische Präsident Michael D.

Higgins und seine Frau Sabina sind nach positiven Corona-Antigen-Tests in Isolation. Wie das Präsidialamt in Dublin am Freitag mitteilte, zeigten der 80-Jährige und seine gleichaltrige Frau am Morgen milde Symptome. Antigen-Tests hätten ein positives Ergebnis gebracht. Das Paar habe sich daher nun in eine siebentägige Isolation begeben. Der Präsident werde aber von zuhause aus trotzdem weiter arbeiten, hieß es in der Mitteilung weiter.

Wales kündigt Ende aller Corona-Maßnahmen an

CARDIFF: Im britischen Landesteil Wales sollen Ende dieses Monats alle verbliebenen Corona-Maßnahmen auslaufen. Wie die Regionalregierung in Cardiff am Freitag mitteilte, soll vom 28. März an keine Maskenpflicht mehr in geschlossenen Räumen gelten und auch die Pflicht zur Isolation für positiv Getestete wegfallen.

Wales ist damit der letzte britische Landesteil, in dem die Corona-Maßnahmen vollständig aufgehoben werden. Den Anfang gemacht hatte England, wo bereits seit der vergangenen Woche keinerlei Pandemie-Auflagen mehr gelten. In Schottland enden die Corona-Regeln am 21. März. Die Pflicht zur Isolation für Infizierte gilt jedoch vorerst weiter.

Im Vereinigten Königreich ist Gesundheit Sache der einzelnen Landesteile. Für England, das keine Regionalregierung hat, ist die britische Regierung in London zuständig.