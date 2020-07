Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Polizeieinsatz gegen Demonstranten in Jerusalem - 55 Festnahmen

TEL AVIV: Die israelische Polizei ist in der Nacht zum Freitag in Jerusalem gewaltsam gegen Teilnehmer einer Demonstration gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu vorgegangen. Nach Medienberichten hatten sich am Donnerstagabend mehrere tausend Menschen zu der Kundgebung versammelt, um den Rücktritt Netanjahus zu fordern. Im Laufe des Abends bildete sich eine Gegendemonstration, als sich Unterstützer des Regierungschefs versammelten.

Die Polizei trennte zunächst die beiden Lager, forderte die Teilnehmer beider Seiten aber auf, die nicht genehmigte Kundgebung aufzulösen. Als sich die Demonstranten weigerten, gingen die Beamten kurz nach Mitternacht unter Einsatz von Pfefferspray und Wasserwerfern gewaltsam vor. Nach Angaben der Polizei wurden 55 Menschen vorläufig festgenommen. Ihnen wurden demnach Störungen der öffentlichen Ordnung vorgeworfen.

In Jerusalem und Tel Aviv hat es in den vergangenen Tagen mehrfach Demonstrationen gegen Netanjahu gegeben. Die Kundgebungen begleiten den Korruptionsprozess gegen den Regierungschef. Zuletzt wurde Netanjahu auch wegen seiner Handhabung der Corona-Krise kritisiert. Vorgehalten werden ihm unter anderem vorschnelle Lockerungen und eine mangelnde Vorbereitung auf eine zweite Corona-Welle.

Weber: EU stellt falsche Weichen

BERLIN: Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, hat die geplanten Kürzungen bei Forschung und Gesundheitswesen in der langfristigen Etatplanung der Europäischen Union kritisiert. «Wir verlieren in der Forschung bereits heute den Anschluss an China», sagte der CSU-Politiker der «Passauer Neuen Presse» (Freitag). Der EU-Haushalt sei an diesen Stellen «nicht zustimmungsfähig». Das EU-Parlament werde jetzt nachverhandeln, um «Korrekturen» zu erreichen.

Weber forderte für das Europäische Parlament «ein Mitspracherecht» bei der Gestaltung der nationalen Programme aus dem Corona-Aufbaufonds. Das Geld müsse Zukunftsprojekten dienen wie 5G-Mobilfunknetzen und der Wasserstoffwirtschaft. «Schon jetzt heißt es, dass man damit in Frankreich Sozialprogramme finanzieren will, in Polen sollen Autobahnen gebaut und in anderen Mitgliedsländern Steuern gesenkt werden», sagte er. «Die EU ist nicht dazu da, die Löcher in den nationalen Budgets zu stopfen.» Außerdem brauche man Gewissheit, dass die Gelder nur an Länder gehen, die die Unabhängigkeit der Justiz achten und Korruption bekämpfen.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer hatten sich am Dienstag auf ein Corona-Krisenprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro und einen siebenjährigen EU-Haushalt von 1074 Milliarden Euro geeinigt. Der Haushalt braucht die Billigung des EU-Parlaments, das nun in einem Vermittlungsverfahren Änderungen durchsetzen will. Die Entscheidung fällt wahrscheinlich im September.

Costa Rica öffnet wieder für europäische Touristen

SAN JOSÉ: Costa Rica will ab dem 1. August wieder Touristen aus der Europäischen Union einreisen lassen. Als erste Besucher würden Passagiere von Flügen aus Frankfurt und Madrid am Flughafen der Hauptstadt San José begrüßt, teilte das Präsidialamt des mittelamerikanischen Landes am Donnerstag (Ortszeit) mit. Voraussetzung für die Einreise ist demnach ein negativer Coronavirus-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Ab dem 1. August sollen auch Surfen und andere Freiluftaktivitäten wieder möglich sein. In diesem ersten Schritt der sukzessiven Wiedereröffnung des Tourismus werde es zunächst weniger als ein Prozent des vor der Corona-Krise üblichen Volumens internationaler Flüge geben, hieß es. In den nächsten Monaten würden auch Einreisen aus Großbritannien und Kanada erlaubt. Die weiteren Schritte hingen von der Entwicklung der Pandemie in Costa Rica wie auf der Welt ab.

Das Fünf-Millionen-Einwohner-Land hatte seine Grenzen am 18. März geschlossen. Costa Rica ist für seinen weitreichenden Umweltschutz sowie seine Artenvielfalt bekannt und profitiert stark vom Öko-Tourismus. Bisher wurden dort 13.129 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 und 80 Todesfälle offiziell registriert. Innerhalb des Coronavirus-Brennpunkts Lateinamerika gehört Costa Rica zu den weniger schlimm betroffenen Ländern.