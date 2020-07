Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Erneut Corona-Rekord : Mehr als 77.000 neue Fälle in 24 Stunden

WASHINGTON: Mit rund 77.300 gemeldeten Fällen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA einen neuen Höchststand erreicht. Damit wird der bisherige Rekord von 67.800 neuen Fällen binnen 24 Stunden vom 10. Juli überschritten, wie aus den jüngsten Zahlen auf der Webseite der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Freitagmorgen (MESZ) hervorgeht.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich demnach bislang mehr als 3,5 Millionen Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 138.000 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

Die Zahl der Neuansteckungen in den USA ist seit Mitte Juni im Zuge der Lockerungen der Corona-Auflagen dramatisch gestiegen - vor allem im Süden und Westen des Landes. Zahlreiche Bundesstaaten haben daher die phasenweise Wiedereröffnung der Wirtschaft gebremst, pausiert oder Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen zurückgenommen.

Mehr als eine Million Corona-Fälle

NEU DELHI: In Indien sind inzwischen mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Über 25.000 mit dem Virus infizierte Menschen seien gestorben, teilte das indische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Innerhalb von 24 Stunden seien zuletzt mehr als 30.000 Neuinfektionen hinzugekommen. Mehr Fälle gibt es nur in Brasilien mit offiziell mehr als 2 Millionen und in den USA mit 3,5 Millionen Infizierten.

Indien hatte zunächst gehofft, die Pandemie mit einer strikten Ausgangssperre in den Griff zu kriegen. Doch als Dutzende Millionen Menschen deshalb ihren Job verloren hatten und fürchteten zu verhungern - und zudem noch die Fallzahlen im oft dicht besiedelten Land trotzdem weiter deutlich stiegen, änderte die Regierung ihre Strategie.

Nun versucht die Regierung die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen, die bereits vor Corona angeschlagen war. Aber angesichts der schnell zunehmenden Zahl der Neuinfektionen haben einige Regionen wieder Lockdowns verordnet. Darunter sind etwa das indische Sillicon Valley, Bengaluru (früher: Bangalore) und das bei Touristen beliebte Goa.

Kuba schafft Steuer auf Dollar-Umtausch ab

HAVANNA: Wegen fehlender Tourismuseinnahmen in der Corona-Krise schafft Kuba eine zehnprozentige Steuer auf den Ankauf von US-Dollar ab. Außerdem sollen ab Montag in 72 Geschäften Lebensmittel und Hygieneprodukte per Karte in der Währung der USA bezahlt werden können, wie Kubas Wirtschaftsminister Alejandro Gil am Donnerstag (Ortszeit) im Staatsfernsehen erklärte. Die Maßnahme werde Kubanern in und außerhalb des Karibiklandes zugute kommen.

Dessen sozialistische Regierung hatte im Jahr 2004 die Abgabe mit der Begründung eingeführt, das Embargo der USA erschwere Kuba den Gebrauch von Dollar auf dem internationalen Markt. Seit 1994 hat der Inselstaat ein System der Doppelwährung. Neben der offiziellen Landeswährung Peso (CUP) gilt im Zahlungsverkehr der Peso Cubano Convertible (CUC). Der CUC-Wert entspricht dem des US-Dollar, der Umtauschkurs zum CUP liegt bei 1 zu 25. Während der CUP von Kubanern im stark subventionierten Staatssektor verwendet wird, zahlen ausländische Touristen in CUC.

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise im verbündeten Venezuela fehlten Kuba bereits vor der Corona-Pandemie zunehmend Devisen. Im vergangenen Jahr wurde bereits der Verkauf von Autos und Elektrogeräten in Dollar erlaubt. «Wir müssen Waren in frei konvertibler Währung verkaufen, um Geld zu haben und damit in die nationale Industrie zu investieren», sagte der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel am Donnerstag in einer Sondersitzung des Ministerrates.

High Line wieder offen - andere New Yorker Attraktionen wollen folgen

NEW YORK: Rund vier Monate war die New Yorker High Line in der Corona-Pandemie geschlossen, jetzt ist die zum Park umgewandelte Hochbahntrasse wieder für Besucher geöffnet. Bei sonnigem Sommerwetter kamen am Donnerstag zahlreiche Menschen zu dem Park im Südwesten Manhattans, der vorerst nur mit kostenlosen Eintrittskarten für spezielle Zeitfenster und nur über einen südlichen Eingang betreten werden kann, um Überfüllung zu vermeiden. Grüne Punkte sollen zudem beim Abstandhalten helfen.

Die rund 2,5 Kilometer lange einstige einstigen Gütertrasse, die 2009 als Park eröffnet hatte, gehört zu den beliebtesten Touristen- Attraktionen der Stadt und zieht normalerweise rund sieben Millionen Menschen pro Jahr an. Wie fast alle anderen Attraktionen auch hatte sie aber im März aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung der Coronavirus-Pandemie, die New York besonders stark getroffen hat, schließen müssen.

Zahlreiche weitere Attraktionen wollen demnächst ebenfalls öffnen: Das Empire State Building beispielsweise will seine Aussichtsplattformen am 20. Juli wieder aufmachen, die Freiheitsstatue ebenfalls. Der Botanische Garten im Stadtteil Bronx kündigte an, ab dem 28. Juli wieder für Besucher zugänglich sein zu wollen, die Zoos und Aquarien der Stadt ab dem 24. Juli. Alle Einrichtungen haben Kapazitätsobergrenzen sowie Abstands- und Hygieneregeln eingeführt.