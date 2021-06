Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Frankreich erlaubt Geimpften bald Einreise ohne PCR-Test

PARIS: Frankreich erlaubt bei vollständiger Impfung gegen das Coronavirus künftig wieder die Einreise aus anderen europäischen Ländern ohne PCR-Test. Die Regelung soll von Mittwoch an gelten, wie das Verkehrsministerium am Freitag über Twitter bekanntgab. Aktuell muss ein PCR-Test mit negativem Ergebnis vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden ist. Frankreich gehört zu den Ländern, die von der Pandemie besonders schwer getroffen wurden. Mittlerweile ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) aber deutlich gesunken. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung sind mindestens einmal geimpft.

Die Regelung gilt nur für vollständig Geimpfte. Konkret bedeutet dies, dass bei Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Astrazeneca oder Moderna zwei Wochen nach der letzten Dosis kein Testnachweis mehr nötig ist. Mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson fällt die Pflicht nach vier Wochen weg. Andere Impfstoffe werden nicht berücksichtigt. Ein PCR-Test entfällt nach vollständiger Impfung auch bei Einreisen aus Australien, Japan und Israel. Wer aber beispielsweise aus Großbritannien oder den USA kommt, braucht ihn weiterhin.

Wales schiebt einige Corona-Lockerungen wegen Delta-Variante auf

CARDIFF: Die Bewohner der britischen Provinz Wales müssen auf einige Lockerungen der Corona-Maßnahmen länger warten als angenommen. Die zunächst in Indien entdeckte Delta-Variante habe sich im Nordwesten von England - an der Grenze zu Wales - rapide ausgebreitet, sagte Regierungschef Mark Drakeford am Freitag der BBC. «Deshalb verzögern wir einige der Schritte, die wir sonst gemacht hätten, damit wir die Zahl der Impfungen maximieren können, denn dies ist unsere beste Verteidigung gegen die neue Variante.»

Während die Waliser auf mehr Möglichkeiten für Treffen in Innenräumen noch warten müssen, haben sie allerdings draußen ab Montag weitere Freiheiten: Outdoor-Veranstaltungen wie Konzerte oder Fußball-Spiele sind dann mit bis zu 10.000 Menschen wieder erlaubt. Zugleich sind private Treffen draußen wieder mit bis zu 30 Personen möglich.

Auch Schottland hat Lockerungen seiner Corona-Maßnahmen bereits aus Sorge um die Ausbreitung der Delta-Variante in vielen Teilen des Landes aufgeschoben. In England ist trotz einer rapiden Verbreitung der Variante hingegen weiter unklar, ob am 21. Juni alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden oder nicht. Wissenschaftler fordern, die Lockerungen zu verschieben.

Besuche auf Zypern wieder ohne Quarantäne möglich

ATHEN: Auf der geteilten Mittelmeerinsel Zypern kann man wieder den jeweils anderen Teil besuchen, ohne wegen der Corona-Pandemie in Quarantäne zu müssen. An den insgesamt neun Kontrollstellen sind seit Freitag nur noch negative PVR-Tests erforderlich. Begründet wird dies damit, dass sich die Lage inzwischen deutlich gebessert hat. Die Übergänge zwischen dem türkisch-zyprischen Norden und dem griechisch-zyprischen Süden waren seit Monaten praktisch geschlossen, weil der Übergang mit Quarantäne verbunden war. Auf Zypern leben annähernd 900.000 Menschen.

Das kleine EU-Land ist seit einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt - in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen kleineren türkisch-zyprischen Teil im Norden. Die gesamte Insel ist seit 2004 Mitglied der EU. Regelwerk und Recht der EU gelten bislang jedoch nur im Süden. Zahlreiche Bemühungen, die Teilung zu überwinden, sind bislang gescheitert.