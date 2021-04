Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Pfizer-Chef: Wahrscheinlich dritte und jährliche Impfdosis notwendig

NEW YORK: Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie könnte nach Einschätzung von Pfizer-Chef Albert Bourla eine dritte Spritze als Auffrischung und anschließend eine jährliche Impfung notwendig werden. «Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass es die Notwendigkeit einer dritten Dosis geben wird, irgendwo zwischen sechs und zwölf Monaten, und danach eine jährliche Neu-Impfung, aber all das muss noch bestätigt werden», sagte der Vorstandsvorsitzende des US-Pharmakonzerns dem US-Sender CNBC in einem am Donnerstag veröffentlichten, aber bereits Anfang April geführten Interview. Dabei spielten auch die Varianten von Sars-CoV-2 eine große Rolle.

Andere Wissenschaftler und Pharma-Vertreter hatten sich bereits ähnlich geäußert. Pfizer und sein deutscher Partner Biontech sowie andere Hersteller untersuchen derzeit bereits die Wirkung von möglichen Auffrischungen ihrer Corona-Impfstoffe.

Lettlands Ministerpräsident übersteht Misstrauensvotum

RIGA: Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins hat am Donnerstag ein Misstrauensvotum überstanden. Im Parlament in Riga stimmten nur 31 Abgeordnete für die Abberufung des Regierungschefs von der liberalkonservativen Partei Jauna Vienotiba. 57 Parlamentarier stimmten gegen den Antrag, der von Abgeordneten der Opposition eingebracht worden war. Sie hatten Karins, der seit Januar 2019 amtiert, unter anderem Versäumnisse im Umgang mit der Corona-Pandemie vorgeworfen.

In Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern ist die Impfkampagne nur sehr schleppend angelaufen - die Regierung in Riga steht dafür heftig in der Kritik. Weiter wurde dem Kabinett eine unzureichende Kommunikation ihrer Entscheidungen vorgeworfen - auch weil sich Ministern der Fünferkoalition in ihren Aussagen widersprachen. In Lettland wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 109.000 Corona-Fälle erfasst. Mehr als 2000 Infizierte starben.