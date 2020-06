Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Box-Legende Roberto Durán mit Corona-Infektion im Krankenhaus

PANAMA-STADT: Der frühere Box-Weltmeister Roberto Durán ist in seiner Heimat Panama positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei zur Beobachtung in einem Krankenhaus, teilte sein Sohn Robin Durán am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram mit. Sein Vater habe nur leichte Erkältungssymptome. Der zuständige Arzt habe gesagt, die Lungen des 69-Jährigen seien in Ordnung. Seit einem Autounfall in Argentinien im Jahr 2001 funktioniere eine von ihnen nicht mehr zu 100 Prozent.

Im selben Jahr hatte der «Hände aus Stein» genannte Boxer mit 50 Jahren seinen letzten Kampf bestritten. Durán wurde im Laufe seiner langen Karriere Weltmeister in vier Gewichtsklassen. Er gilt manchen als bester Leichtgewichtler aller Zeiten.

Panama erlebt derzeit, wie andere Länder Lateinamerikas auch, eine starke Ausbreitung des Coronavirus. Am Donnerstag wurden in dem mittelamerikanischen Staat mit rund vier Millionen Einwohnern erstmals innerhalb von 24 Stunden mehr als 1000 neue Infektionen festgestellt. Insgesamt registrierten die Behörden dort bisher mehr als 29.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und 564 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung.

Japaner entdecken alte Videospiele neu

OSAKA: Welcher Gamer kennt sie noch? «Dragon Quest», «Mega Man», «EarthBound» und «Mana» - bei diesen Namen kommen ältere Jahrgänge unter den Hardcore-Spielefreaks ins Schwärmen. Jetzt erleben Video-Spiele und dazugehörige Konsolen aus den späten 1980er und frühen 1990er Jahren eine unverhoffte neue Blütezeit, wie die japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun» am Freitag aus der «Denden Town» in Osaka, dem Elektronik-Mekka im Westen Japans, berichtet.

Retro sei dort derzeit wieder schwer angesagt - und das dank der Corona-Pandemie. Laut dem Anbieter gebrauchter Video-Spiele Super Potato begann die Nachfrage nach Retro-Spielen im März zu steigen, als öffentliche Schulen in Osaka wegen der Corona-Krise geschlossen worden waren. Händler verzeichneten Umsatzzuwächse bis zu 40 Prozent.

Vor der Pandemie seien 90 Prozent der Kunden bei Super Potato vor allem ausländische Besucher gewesen, hieß es. Jetzt aber seien es vor allem japanische Familien. Wegen Corona seien die Zulieferketten zeitweise gestört gewesen, worunter die Produktion moderner Konsolen gelitten habe, sagte Yutaka Ishii, Präsident der Japan Retro Game Association, der Zeitung. Stattdessen griffen viele Japaner zu alten, gebrauchten Konsolen. Die seien «nostalgisch für Eltern und neu für ihre Kinder».

Inzwischen mehr als 200.000 Corona-Fälle und 25.000 Tote

MEXIKO-STADT: In Mexiko ist die Zahl der offiziell registrierten Infektionen mit dem Coronavirus auf mehr als 200.000 und die der Todesopfer auf mehr als 25.000 gestiegen. Nach Angaben der Regierung vom Donnerstag (Ortszeit) kamen in den vorherigen 24 Stunden 6104 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und 1024 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung hinzu. Im internationalen Vergleich rückte das nordamerikanische Land nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität in den USA bei der Anzahl der Infektionen an Frankreich vorbei auf den 11. Platz. Die Zahl der Toten ist die siebthöchste der Welt.

Die wahren Zahlen dürften in Mexiko allerdings noch deutlich höher liegen. Äußerst wenige Menschen werden dort auf das Coronavirus getestet. Nach Statistiken, die von Forschern der englischen Oxford-Universität zusammengetragen wurden, lag die Zahl der täglich durchgeführten Tests in Mexiko zuletzt bei 3,46 pro 1000 Einwohner - in Deutschland waren es 64,6 und in den USA 86,31.

Mehrere lateinamerikanische Länder gehören derzeit zu den Brennpunkten der globalen Pandemie - rund vier Monate, nachdem die ersten Fälle in der Region erfasst wurden. Brasilien steht mit offiziell mehr als 1,2 Millionen Infizierten und rund 55.000 Toten in beiden Kategorien weltweit nur hinter den USA. In Brasilien wie in Mexiko ist der jeweilige Präsident dafür in die Kritik geraten, die Pandemie nicht ernst genug zu nehmen.