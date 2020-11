Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Ein Volontär des bayerischen Roten Kreuzes testet einen Reisenden an einer Coronavirus-Teststation in Bayern, Deutschland. Foto: epa/Lukas Barth-tuttas

Corona wirft Schlaglicht auf Ärzteabwanderung von Prag in den Westen

PRAG: Die Corona-Krise hat in Tschechien ein Schlaglicht auf das Problem der Ärzteabwanderung geworfen. Jährlich gehen Hunderte Mediziner und Studienabsolventen in westliche EU-Staaten. Die Ärztekammer in Prag hatte Mitte Oktober einen Aufruf veröffentlicht, in dem sie zur vorübergehenden Rückkehr der Auswanderer aufrief. Daraufhin hätten sich 25 Ärzte gemeldet, überwiegend aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz, teilte Ärztekammerpräsident Milan Kubek am Freitag auf dpa-Anfrage mit.

Doch aufgrund bürokratischer Hürden und versicherungsrechtlicher Fragen sei am Ende kein Einziger von ihnen zum Einsatz gekommen, sagte Kubek. Zwischenzeitlich habe sich die Lage in den Krankenhäusern stabilisiert. Eine grundsätzliche Lösung des Abwanderungsproblems sieht Kubek nicht in Restriktionen: «Wer wie ich hinter dem Eisernen Vorhang geboren wurde und aufwuchs, reagiert besonders empfindlich auf jegliche Einschränkung der Freizügigkeit.»

Stattdessen müssten die Arbeitsbedingungen in den östlichen EU-Staaten verbessert und mehr in die dortigen Gesundheitssysteme investiert werden. «Wer hätte sich beim Fall des Kommunismus vor 31 Jahren vorgestellt, dass die Gehaltsunterschiede zwischen Tschechien und Deutschland oder Österreich nach so vielen Jahren immer noch so immens sein würden», sagte der Kammerpräsident.

Tschechien ist stark von der Corona-Krise betroffen. Am Freitag vermeldeten die Behörden 4048 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt mehr als 511.000 bestätigte Infektionen und knapp 7800 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat knapp 10,7 Millionen Einwohner.

Passau verhängt Ausgangsbeschränkungen

PASSAU: Die süddeutsche Stadt Passau verhängt angesichts der stark gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen strenge Ausgangsbeschränkungen. Sie sollten am Samstag beginnen und zunächst eine Woche dauern, kündigte Oberbürgermeister Jürgen Dupper am Freitag an.

Passauer dürfen ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen, beispielsweise, um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem verhängt die niederbayerische Stadt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und verordnet Wechselunterricht. Wer einen Angehörigen in einem Altenheim besuchen will, muss vorher einen Schnelltest machen und damit nachweisen, dass er nicht infiziert ist.

Die nahe der Grenze zu Österreich gelegene Donaustadt hatte am Freitag einen Corona-Inzidenzwert von knapp 440 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen erreicht. Die Stadt ist damit nach dem Landkreis Hildburghausen in Thüringen mit knapp 630 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen derzeit Deutschlands Hotspot Nummer zwei.

Corona-Impfung: Fast die Hälfte der Griechen will abwarten

ATHEN: Gut 42 Prozent der Griechen würden einer Umfrage zufolge warten, bevor sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Nur 34 Prozent der Befragten hätten die Absicht, sich sofort immunisieren zu lassen, sobald ein Impfstoff verfügbar sei, heißt es in einer repräsentativen Umfrage, die am Freitag in der Athener Zeitung «Kathimerini» veröffentlicht wurde. 16 Prozent der Befragten erklärten demnach, sie würden sich gar nicht impfen lassen. 14 Prozent antworteten, sie würden die Impfung «eher nicht machen».

Zudem befürwortete in der Umfrage eine deutliche Mehrheit der Griechen den seit Anfang November geltenden Lockdown. 40 Prozent der Befragten gab sogar an, die Maßnahmen sollten verlängert und erst nach einer Neubewertung der Lage bei verbesserter Situation aufgehoben werden. 36 Prozent sprachen sich dafür aus, dass der Lockdown gelten solle, «solange es nötig ist».

In Griechenland sind Tavernen, Bars und Geschäfte seit Anfang November wegen Corona geschlossen. Wer zur Arbeit geht, muss eine Bescheinigung des Arbeitgebers mit sich führen. Wer aus anderen Gründen auf die Straße möchte, muss per SMS den griechischen Zivildienst informieren. Möglich sind etwa Arztbesuche, Einkäufe im Supermarkt, die Versorgung von älteren Familienmitgliedern, sportliche Betätigung oder auch der Spaziergang mit dem Hund. Der Lockdown gilt zunächst bis zum 7. Dezember.

Griechenland war mit seinen rund elf Millionen Einwohnern bislang nicht so stark von Corona betroffen gewesen. Allerdings schnellten die Zahlen in den vergangenen Wochen in die Höhe und das Gesundheitssystem geriet an seine Grenzen. Bis zum 26. November sind 2001 Menschen gestorben.