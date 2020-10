Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Londoner Parlament muss nüchtern bleiben

LONDON: Angesichts schärferer Corona-Maßnahmen in vielen Teilen des Landes muss das Londoner Parlament bis auf Weiteres nüchtern bleiben. Die Pubs und Bars des Parlaments dürfen ab Samstag bis auf Weiteres keinen Alkohol mehr ausschenken. «Nachdem London in die zweithöchste Corona-Risikostufe eingruppiert wurde, habe ich das Parlament aufgerufen, das Unterhaus der Lage im Land anzupassen», sagte der Sprecher des Parlaments, Lindsay Hoyle, am Donnerstagabend in London zur Begründung.

In Regionen mit der höchsten Corona-Warnstufe wie Liverpool müssen Pubs und Bars geschlossen bleiben, sofern sie keine Hauptmahlzeiten anbieten. Da die Abgeordneten in London das ganze Land repräsentierten, sei die Maßnahme angemessen, erklärte Hoyle. Außerhalb des Parlaments darf in London bis zur Sperrstunde um 22 Uhr weiterhin getrunken werden - ab Samstag allerdings nur noch mit Mitgliedern des eigenen Haushalts.

Rugby-Weltmeister Südafrika startet nicht

SYDNEY: Wegen der Corona-Krise hat der dreimalige Rugby-Weltmeister Südafrika seine Teilnahme an der Championship in Australien abgesagt.

Als Grund dafür nannten die Springboks die Unsicherheit durch die weltweite Covid-19 Pandemie. Die Gesundheit der Spieler habe Vorrang. Zudem habe sich der Start der nationalen Profiliga verzögert. «Da die Zeit im Wesentlichen abgelaufen ist, haben wir keine andere Wahl», sagte Verbandschef Jurie Roux am Freitag in einer Erklärung. Damit starten bei dem Top-Turnier Down Under nur noch Gastgeber Australien, Argentinien und Neuseeland.

Engländer Durrant gewinnt erstmals Darts-Premier-League

COVENTRY: Debütant Glen Durrant hat die Premier League der Darts-Profis gewonnen. Der 49 Jahre alte Engländer gewann das Finale gegen Landsmann Nathan Aspinall am späten Donnerstagabend mit 11:8 und sicherte sich damit seinen bisher größten Titel beim Weltverband PDC. «Das ist unglaublich. Das übertrifft alles, was ich zuvor erreicht habe», sagte Durrant nach dem Finalabend in Coventry, der wegen der derzeitigen Corona-Situation ohne Zuschauer ausgetragen werden musste. Zuvor hatte «Duzza» im Halbfinale den früheren Sieger Gary Anderson nach 7:9-Rückstand noch mit 10:9 bezwungen.

Aspinall, ebenfalls Premier-League-Debütant, hatte sich in der Vorschlussrunde mit 10:7 gegen Weltmeister Peter Wright durchgesetzt. Titelverteidiger Michael van Gerwen aus den Niederlanden war diesmal überraschend in der Gruppenphase gescheitert. Wegen der Corona-Krise war der Wettbewerb um mehrere Monate verschoben worden, eigentlich war das Finale bereits für Mai geplant. 2021 soll der Finalabend am 27. Mai in Berlin stattfinden.