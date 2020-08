Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Ein Volontär des bayerischen Roten Kreuzes testet einen Reisenden an einer Coronavirus-Teststation in Bayern, Deutschland. Foto: epa/Lukas Barth-tuttas

Biden: Trump hat uns nicht beschützt

WILMINGTON: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump in seiner Nominierungsrede unverzeihliche Versäumnisse in der Corona-Pandemie vorgeworfen. «Unser derzeitiger Präsident hat in seiner grundlegendsten Pflicht gegenüber der Nation versagt. Er hat uns nicht beschützt. Er hat Amerika nicht beschützt», sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) in Wilmington (Delaware). «Das ist unverzeihlich.» Als Präsident werde er den Amerikanern ein Versprechen geben: «Ich werde Amerika beschützen, ich werde uns gegen jede Attacke - sichtbar oder unsichtbar - verteidigen, immer, ohne Ausnahme, jedes Mal.»

Biden beklagte die mehr als 170.000 Toten in der Corona-Pandemie und warf Trump vor, noch immer keinen Plan zu haben, wie er die Krise in den Griff bekommen wolle. Der Republikaner habe bis heute nicht verstanden, dass sich die Wirtschaft nicht erholen werde und die Schulen nicht wieder sicher geöffnet werden könnten, solange er sich nicht mit dem Virus befasse.

Biden nimmt Nominierung als Präsidentschaftskandidat an

WILMINGTON: Joe Biden hat die Nominierung der US-Demokraten als Präsidentschaftskandidat angenommen und ist damit offiziell der Herausforderer des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump bei der Wahl im November. Er werde Präsident aller Amerikaner sein, nicht nur jener, die ihn wählen, versprach Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einem Auftritt in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware im Rahmen des Parteitags der Demokraten, der wegen der Corona-Pandemie weitgehend virtuell stattfand.

Biden zieht mit der 55-jährigen Senatorin Kamala Harris in die Wahl. Er verspricht, das Land nach vier Jahren Trump zu vereinen, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen und Millionen Jobs zu schaffen. Zudem hat der 77-Jährige, der unter Präsident Barack Obama Vize-Präsident war, versprochen, eine Antwort auf die «rassistische Ungerechtigkeit» zu geben und entschieden gegen die Klimakrise zu handeln.