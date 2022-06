Corona-Überblick: Meldungen am Freitag

Ein Volontär des bayerischen Roten Kreuzes testet einen Reisenden an einer Coronavirus-Teststation in Bayern, Deutschland. Foto: epa/Lukas Barth-tuttas

«Washington Post»: China muss bei Coronavirus-Ursprungssuche helfen

WASHINGTON: Auf der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus muss nach Meinung eines WHO-Expertenrates (SAGO) auch die Möglichkeit eines Entweichens aus einem Labor untersucht werden. Dazu schreibt die «Washington Post»:

«Der erste Versuch der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in einer gemeinsamen Mission mit China den Ursprung des Virus in den Jahren 2020 und 2021 ausfindig zu machen, lief wegen Unklarheit auf Grund. Dies veranlasste WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus dazu, eine neue wissenschaftliche Beratergruppe zu schaffen, um die Suche fortzusetzen (...). Die neue Gruppe hat ihren ersten Bericht vorgelegt, der auf ein fortwährendes Hindernis verweist: China. Wenn der Ursprung einer Pandemie, der mehr als sechs Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind, jemals aufgedeckt werden soll, muss China offener für Untersuchungen sein. (...)

Inzwischen ist bekannt, dass die chinesische Führung den Ausbruch in den ersten Wochen des Jahres 2020 vertuscht hat, als die Pandemie explodierte. Sie haben auch Forderungen nach weiteren Untersuchungen sowie die Hypothese eines Entweichens aus einem Labor zurückgewiesen. Gleichzeitig bestanden sie darauf, dass das Virus aus dem Ausland stammen könnte. Der SAGO-Bericht liefert keine endgültigen Antworten. Ein Großteil der darin geforderten Untersuchungen muss jedoch in China erfolgen und wird von China erfordern, offener zu sein als bisher.»

Shanghai zieht Zügel kurz nach Lockdown-Ende wieder an

SHANGHAI: Nur eine Woche nach dem Ende eines zweimonatigen Lockdowns hat die chinesische Metropole Shanghai neue Massentests und Ausgangssperren angekündigt. Nachdem am Donnerstag elf neue Infektionen entdeckt worden waren, entschieden die Behörden, dass über das Wochenende acht Bezirke vorübergehend heruntergefahren und durchgetestet werden sollen. Das bedeutet, dass rund 15 Millionen Menschen nicht mehr vor die Tür dürfen oder sich nur noch eingeschränkt in ihrer Nachbarschaft bewegen können.

Zunächst wurden die strikten Maßnahmen nur für den Bezirk Minhang angekündigt. Später wurden sie dann auf sieben weitere Stadtteile ausgeweitet. Die betroffenen Bezirke werden für den Test-Zeitraum unter «geschlossenes Management» gestellt, wie die chinesische Staatszeitung «Global Times» berichtete. Nach Abschluss der Massentests werden dann in der Regel Nachbarschaften, in denen positive Fälle gefunden wurden, für längere Zeit abgeriegelt.

Nach zwei Monaten hatte das Wirtschafts- und Finanzzentrum Shanghai seinen kontroversen und teils chaotischen Komplett-Lockdown erst am vergangenen Mittwoch wieder aufgehoben. Der Lockdown führte zur Unterbrechung von Lieferketten und war auch in Deutschland zu spüren. Die Ausgangssperren für die 26 Millionen Bewohner wurden weitgehend aufgehoben, auch wenn einige Nachbarschaften weiter abgeriegelt blieben.

Russland nimmt Autobahnbrücke über den Amur nach China in Betrieb

BLAGOWESCHTSCHENSK: Russland hat im Osten des Landes die erste Autobahnbrücke über den Grenzfluss Amur nach China in Betrieb genommen. «Ich bin sicher, dass die Brücke zu einer Visitenkarte für die Städte Blagoweschtschensk und Heihe wird», sagte der Gouverneur des russischen Fernostgebiets Amur, Wassili Orlow, laut der Nachrichtenagentur Interfax am Freitag bei der Eröffnungszeremonie. Die Brücke hat angesichts des Konflikts zwischen Russland und dem Westen symbolisch eine große Bedeutung.

«Was die Wichtigkeit der Brücke betrifft, so reden wir jetzt jeden Tag von Russlands Wende gen Osten, aber wir dürfen nicht zulassen, dass diese Wende rein deklarativ ist», betonte Vizeregierungschef Juri Trutnjew, der per Videoschalte aus Moskau zur Eröffnung zugeschaltet wurde. Darum sei es nötig, die Verbindungen nach China auszubauen, durch den Ausbau der Eisenbahnverbindungen BAM (Baikal-Amur-Magistrale) und Transsib, aber auch die Errichtung neuer Brücken, sagte er.

Die zweispurige Autobahnbrücke über den Amur ist über einen Kilometer lang und verbindet die russische Großstadt Blagoweschtschensk mit der chinesischen Millionenstadt Heihe. Baubeginn war 2016, fertiggestellt wurde sie 2019. Mitte 2020 wurde die Brücke technisch abgenommen, der Verkehr wurde allerdings wegen der Corona-Beschränkungen nicht freigegeben.

Auch die jetzige Inbetriebnahme ist beschränkt. Vorläufig ist sie wegen der chinesischen Quarantänevorschriften nur für den Güterverkehr freigegeben. Bei voller Kapazität sollen über den Grenzübergang täglich 630 Lkw, 164 Busse und 68 Pkw abgefertigt können.