Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

São Paulo erklärt sich zur «Impfhauptstadt der Welt»

SÃO PAULO: Die brasilianische Millionen-Metropole São Paulo hat nach offiziellen Angaben alle erwachsenen Einwohner vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Dies teilte das städtische Gesundheitssekretariat am Mittwochabend mit. Dabei gehen die Behörden von mehr als 9,2 Millionen Menschen über 18 Jahren aus. Nach Angaben des Gesundheitssekretariats ist die Impfquote sogar etwas höher als 100 Prozent. Grund dafür ist, dass in São Paulo auch Menschen geimpft wurden, die ihren Wohnsitz anderswo haben.

Die größte Stadt Südamerikas hat nach Schätzungen mehr als 12,3 Millionen Einwohner. Auf dem Höhepunkt einer außer Kontrolle geratenen Corona-Welle im März und April war auch in der reichen Wirtschaftsmetropole das Gesundheitssystem zusammengebrochen, Massengräber wurden ausgehoben. Gesundheitssekretär Edson Aparecido nannte São Paulo nun die «Impfhauptstadt der Welt». Der Zeitung «Folha de S. Paulo» sagte er: «Ich danke den Menschen, die sich an die Impfung halten und ihr Leben und das Leben anderer schützen.»

Insgesamt haben sich in Brasilien nach offiziellen Angaben mehr als 22 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 610.000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - mehr Tote gibt es nur in den USA. Brasilien hat rund 210 Millionen Einwohner. Während Präsident Jair Bolsonaro das Coronavirus verharmloste und den Sinn von Impfungen in Zweifel zog, ging der Bundesstaat São Paulo ein Abkommen mit dem chinesischen Unternehmen Sinovac ein.

Wildtierkriminalität in England nimmt während Pandemie zu

LONDON: In der Corona-Pandemie hat die Wildtierkriminalität in England nach Angaben von Tierschützern stark zugenommen. Gesetzwidrige Tötungen von Dachsen hätten 2020 ebenso um gut ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr zugelegt wie illegale Fischerei, teilte der Verbund Wildlife and Countryside Link am Donnerstag mit. Die bestätigten Fälle gegen Greifvögel sowie Meeressäuger wie Delfine oder Robben verdoppelten sich jeweils fast. Im Fokus standen zudem Fledermäuse sowie die illegale Jagd auf Füchse. Hingegen ging in den zentralen Straftaten die Zahl der Verurteilungen um mehr als die Hälfte zurück.

Die Koalition aus 16 Tierschutzorganisationen machte die Umstände der Pandemie für den Anstieg verantwortlich. Täter hätten ausgenutzt, dass die Polizei sich verstärkt auf Verstöße gegen Lockdown-Regeln konzentriert habe, hieß es zur Begründung. Wegen Abstandsregeln und coronabedingter Abwesenheit von Beamten seien die Möglichkeiten zur Strafverfolgung eingeschränkt gewesen. Zudem hätten mehr Menschen Ausflüge in die Natur unternommen - das habe sowohl zu mehr Taten als auch zu einer häufigeren Anzeige von Delikten durch Zeugen geführt.

Die Tierschützer forderten eine verbesserte Erfassung und Überwachung von Wildtierkriminalität. Der Verbund betonte, dass die Kriminalität über die Tierwelt hinausgehe. So würden illegal Schneeglöckchenzwiebeln für den Verkauf geerntet und Pilze gepflückt, um Restaurants zu beliefern. Die Regierung müsse diese Vergehen ernster nehmen.

Es habe nie einen wichtigeren Zeitpunkt gegeben, um die illegale Tötung von Wildtieren zu beenden, sagte Mark Thomas von der Organisation Royal Society for the Protection of Birds. «Der Rückgang der Tierwelt ist bereits zu spüren, und die Arten können es sich kaum leisten, dem zusätzlichen Druck ausgesetzt zu sein, brutal erschossen, gefangen oder vergiftet zu werden.»

Nach Pandemie-Pause: Aufblasen von Thanksgiving-Ballons in New York

NEW YORK: Tausende Menschen haben in New York das traditionelle Aufblasen riesiger Heliumballons für die alljährliche Thanksgiving-Parade bestaunt. Nachdem das Spektakel im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen war, nahmen am Mittwoch in den Straßen rund um das American Museum of Natural History am Central Park wieder vor Publikum Snoopy, ein Schlumpf und zahlreiche andere Wesen, Herzen, Kugeln und Sterne langsam Form an, aus schlappen Planen wurden riesige Figuren.

Das öffentliche Aufblasen der Ballons am Abend zuvor ist eine vor allem bei Kindern in New York beliebte Tradition. An der Erfindung der Ballon-Tradition war in den 1920er Jahren auch der deutsch-amerikanische Puppenspieler Tony Sarg beteiligt.

Am Donnerstag sollten die Riesen-Ballons anlässlich der jährlichen Thanksgiving-Parade, die jedes Jahr von einer großen Kaufhauskette veranstaltet wird, mehr als drei Kilometer durch die Straßen der Millionenmetropole getragen werden. Im vergangenen Jahr hatte die Parade wegen der Pandemie coronakonform stattgefunden - deutlich kleiner, nur an einem Ort und für Zuschauer nur online zu sehen.

In diesem Jahr sollen wieder rund 6500 Tänzer, Fahnenträger, Musiker und Verkleidete teilnehmen sowie Festwagen und die riesigen Ballons mit sich führen. Stars wie Carrie Underwood sind ebenfalls angekündigt. Mehr als drei Millionen Zuschauer stehen jährlich am Streckenrand, etwa 50 Millionen Menschen schauen das Spektakel, das in diesem Jahr zum 95. Mal stattfindet, im Fernsehen an.

Mehr als 100.000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben

BERLIN: In Deutschland sind nach offizieller Zählung mehr als 100.000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl am Donnerstagmorgen mit 100.119 an. Das gibt den Stand des RKI-Dashboards von 03.47 Uhr wieder. Die Zahl der binnen eines Tages übermittelten Corona-Neuinfektionen überschritt erstmals die Schwelle von 70.000 Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben 75.961 Fälle in 24 Stunden. Vor genau einer Woche waren es 65.371 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach bei 419,7 - ebenfalls ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 404,5 gelegen, vor einer Woche bei 336,9 (Vormonat: 110,1).

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 351 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 264 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.573 756 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 5,74 an (Dienstag: 5,60). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstag mit 4.744.400 an.