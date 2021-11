Corona-Überblick: Meldungen am Donnerstag

Victoria hebt Corona-Maßnahmen auf - für Ungeimpfte wird es schwer

MELBOURNE: Der australische Bundesstaat Victoria mit der Metropole Melbourne hebt an diesem Freitag die meisten Corona-Maßnahmen auf. Grund: In der Region werden voraussichtlich am Wochenende 90 Prozent der Bürger über zwölf Jahren vollständigen Impfschutz haben. Regional-Premierminister Daniel Andrews sprach am Donnerstag von einer «erstaunlichen Leistung» und erklärte, die Bevölkerung könne jetzt zur Normalität zurückkehren. Für Ungeimpfte wird das Leben aber ab sofort schwer.

So dürfen nur noch Geimpfte Pubs, Bars und Restaurants besuchen. Ungeimpfte können nur noch Speisen abholen. Auch Kinos, Theater, Zoos und jede Art von Festivals sowie Schönheitssalons und Friseurbesuche sind für Menschen ohne Impfschutz tabu. Diese dürfen zudem nur noch Geschäfte betreten, die unverzichtbar fürs tägliche Leben sind - also etwa Supermärkte und Drogerien. Der Besuch aller anderen Läden - wie Buchhandlungen, Modegeschäfte und Juweliere - ist untersagt.

Australien plant generell sehr strenge Auflagen für Menschen ohne Corona-Impfpass. So sollen in Zukunft nur zweifach Geimpfte das Land ohne Genehmigung verlassen und ohne strikte zweiwöchige Quarantäne einreisen können.

Verletzte und Festnahmen bei Protesten in Bratislava

BRATISLAVA: Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der slowakischen Regierung sind in Bratislava zwei Polizisten durch Feuerwerkskörper verletzt worden. Neun Demonstranten nahm die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwochabend fest. Wie die Nachrichtenagentur TASR berichtete, waren allein in der Hauptstadt Bratislava zehn verschiedene Kundgebungen aus Anlass des landesweiten staatlichen Feiertags angemeldet worden.

Am 17. November gedenken Slowaken und Tschechen der Studentenproteste, die vor 32 Jahren den Beginn der «Samtenen Revolution» gegen die kommunistische Diktatur einleiteten. Die alljährlich Feierlichkeiten zum Jahrestag waren diesmal aber überschattet von Demonstrationen teils rechtsextremer Gruppierungen. Vor dem Regierungsgebäude und anderen staatlichen Einrichtungen in Bratislava forderten sie das Ende der «Corona-Diktatur»

Schon am Dienstagabend hatten hingegen Studierende und Lehrende der Hochschulen den Jahrestag der Studentenproteste von 1989 zum Anlass für friedliche Proteste gegen ein von der Regierung vorgelegtes Hochschulgesetz genommen. Mit dem neuen Gesetz wolle die populistisch-konservative Regierung den Universitäten die damals errungene Selbstbestimmung wegnehmen und sie privatwirtschaftlichen und politischen Interessen unterordnen.